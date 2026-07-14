https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/yalovada-kacakcilik-operasyonu-500-gram-akrep-zehri-ele-gecirildi-1107249346.html
Yalova'da kaçakçılık operasyonu: 500 gram akrep zehri ele geçirildi
Yalova'da kaçakçılık operasyonu: 500 gram akrep zehri ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiftlikköy ilçesinde durdurulan bir otomobilde yaptıkları aramada yaklaşık 500 gram akrep zehri ele geçirdi. 14.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-14T18:34+0300
2026-07-14T18:34+0300
2026-07-14T18:38+0300
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yalova belediyesi
yalova i̇l emniyet müdürlüğü
yalova i̇l emniyet müdürlüğü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü
yalova adliyesi
akrep
akrep zehri
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Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiftlikköy ilçesinde F.C.A.'ya ait otomobilde arama yaptı.Ekipler, araçta şişe içerisinde yaklaşık 500 gram akrep zehri buldu. Operasyonda gözaltına alınan F.C.A., I.A. ve A.A.'nın, akrep zehrini yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye getirerek satmayı planladıkları tespit edildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/amazon-ormanlarindan-umut-dogdu-akrep-toksini-meme-kanseri-hucrelerini-durdurdu-1101085480.html
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yalova, yalova cumhuriyet başsavcılığı, yalova belediyesi, yalova i̇l emniyet müdürlüğü, yalova i̇l emniyet müdürlüğü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü, yalova adliyesi, akrep, akrep zehri
yalova, yalova cumhuriyet başsavcılığı, yalova belediyesi, yalova i̇l emniyet müdürlüğü, yalova i̇l emniyet müdürlüğü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü, yalova adliyesi, akrep, akrep zehri
Yalova'da kaçakçılık operasyonu: 500 gram akrep zehri ele geçirildi
18:34 14.07.2026 (güncellendi: 18:38 14.07.2026)
Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiftlikköy ilçesinde durdurulan bir otomobilde yaptıkları aramada yaklaşık 500 gram akrep zehri ele geçirdi.
Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiftlikköy ilçesinde F.C.A.'ya ait otomobilde arama yaptı.
Ekipler, araçta şişe içerisinde yaklaşık 500 gram akrep zehri buldu. Operasyonda gözaltına alınan F.C.A., I.A. ve A.A.'nın, akrep zehrini yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye getirerek satmayı planladıkları tespit edildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.