Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/yalovada-kacakcilik-operasyonu-500-gram-akrep-zehri-ele-gecirildi-1107249346.html
Yalova'da kaçakçılık operasyonu: 500 gram akrep zehri ele geçirildi
Yalova'da kaçakçılık operasyonu: 500 gram akrep zehri ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiftlikköy ilçesinde durdurulan bir otomobilde yaptıkları aramada yaklaşık 500 gram akrep zehri ele geçirdi. 14.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-14T18:34+0300
2026-07-14T18:38+0300
türki̇ye
yalova
yalova cumhuriyet başsavcılığı
yalova belediyesi
yalova i̇l emniyet müdürlüğü
yalova i̇l emniyet müdürlüğü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü
yalova adliyesi
akrep
akrep zehri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/0e/1107249185_0:273:1279:992_1920x0_80_0_0_a8c56fd8baa6e6064cb98cb9c4efb1af.jpg
Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiftlikköy ilçesinde F.C.A.'ya ait otomobilde arama yaptı.Ekipler, araçta şişe içerisinde yaklaşık 500 gram akrep zehri buldu. Operasyonda gözaltına alınan F.C.A., I.A. ve A.A.'nın, akrep zehrini yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye getirerek satmayı planladıkları tespit edildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/amazon-ormanlarindan-umut-dogdu-akrep-toksini-meme-kanseri-hucrelerini-durdurdu-1101085480.html
türki̇ye
yalova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/0e/1107249185_0:43:1279:1002_1920x0_80_0_0_e5d0a833c80554514ef02fe5a6ba8f72.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yalova, yalova cumhuriyet başsavcılığı, yalova belediyesi, yalova i̇l emniyet müdürlüğü, yalova i̇l emniyet müdürlüğü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü, yalova adliyesi, akrep, akrep zehri
yalova, yalova cumhuriyet başsavcılığı, yalova belediyesi, yalova i̇l emniyet müdürlüğü, yalova i̇l emniyet müdürlüğü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü, yalova adliyesi, akrep, akrep zehri

Yalova'da kaçakçılık operasyonu: 500 gram akrep zehri ele geçirildi

18:34 14.07.2026 (güncellendi: 18:38 14.07.2026)
© AA / Yalova İl Jandarma KomutanlığıYalova'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 500 gram akrep zehri ele geçirildi
Yalova'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 500 gram akrep zehri ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2026
© AA / Yalova İl Jandarma Komutanlığı
Abone ol
Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiftlikköy ilçesinde durdurulan bir otomobilde yaptıkları aramada yaklaşık 500 gram akrep zehri ele geçirdi.
Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiftlikköy ilçesinde F.C.A.'ya ait otomobilde arama yaptı.
Ekipler, araçta şişe içerisinde yaklaşık 500 gram akrep zehri buldu. Operasyonda gözaltına alınan F.C.A., I.A. ve A.A.'nın, akrep zehrini yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye getirerek satmayı planladıkları tespit edildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kara Akrep - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2025
SAĞLIK
Amazon ormanlarından umut doğdu: Akrep toksini meme kanseri hücrelerini durdurdu
18 Kasım 2025, 13:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала