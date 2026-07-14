https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/haluk-levent-gozaltina-alinmisti-ahbapa-ikinci-dalga-operasyon-1107232494.html

Haluk Levent gözaltına alınmıştı: AHBAP'a ikinci dalga operasyon, yeni gözaltılar var

Haluk Levent gözaltına alınmıştı: AHBAP'a ikinci dalga operasyon, yeni gözaltılar var

Sputnik Türkiye

AHBAP derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon düzenlendi. İstanbul... 14.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-14T09:38+0300

2026-07-14T09:38+0300

2026-07-14T10:11+0300

türki̇ye

ahbap derneği

haluk levent

hüseyin başaran

başaran holding

cumhuriyet başsavcılığı

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AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir adım atıldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "AHBAP Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüphelinin daha gözaltına alındığını duyurdu.Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" ve "Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlarına ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.Bağış paralarının aktarıldığı iddiasıBaşsavcılık açıklamasında, AHBAP Derneği'ne yapılan bağışların bir kısmının Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın kişisel hesabına aktarıldığı, ardından 125 milyon 765 bin liranın Berkant Acil ile bağlantılı kişi ve şirketlerin hesaplarına gönderildiğinin belirlendiği iddia edildi.Açıklamada, bu yolla haksız kazanç elde edildiği ve bağışların amacı dışında kullanıldığının öne sürüldüğü ifade edildi.Şile Bezi Festivali ihalesine ilişkin iddialarSoruşturma kapsamında, Haluk Levent'in, Şile Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında tutuklanan kardeşi Berkant Acil hakkında da değerlendirmelere yer verildi.Başsavcılık açıklamasında, Berkant Acil'in, Şile Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali organizasyonunu, Sur Müzik Yapım Şirketi'ni paravan olarak kullanarak doğrudan temin yöntemiyle aldığı iddia edildi.Ayrıca söz konusu ihalenin usulsüz olduğu, sahne, ışık ve ses sistemi gibi giderlerin sahte faturalarla yüksek gösterildiği ve bu durumun mali bilirkişi raporuyla tespit edildiği öne sürüldü.14 şüpheli ve 4 şirkete eş zamanlı operasyonBaşsavcılık açıklamasına göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.Operasyonda 14 şüpheli ile 4 şirkete yönelik işlem yapılırken, çok sayıda dijital materyale el konulduğu bildirildi.Öte yandan, hakkında gözaltı kararı bulunan 3 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde olduğu öğrenildi.Bu gelişmeyle birlikte soruşturma kapsamında toplam gözaltı sayısı 39'a yükseldi.Soruşturmada daha önce neler yaşandı?Soruşturma kapsamında daha önce, aralarında AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'in de bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.Soruşturmada hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmalarında; şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içinde zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdiklerinin tespit edildiği açıklanmıştı.60 milyon dolarlık suç duyurusu da soruşturma dosyasındaÖte yandan, Başaran Holding tarafından Haluk Levent, Yeliz Kaya ve Esin Önder Çağlayan hakkında yaklaşık 60 milyon dolar değerindeki mal varlığının haksız ve hileli yollarla ele geçirildiği iddiasıyla 29 Haziran'da yapılan suç duyurusunun ardından, bu iddialara ilişkin ayrı bir soruşturma da başlatılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/altin-fiyatlarinda-buyuk-cokus-gram-altin-ne-kadar-oldu-1107232430.html

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ahbap derneği, haluk levent, hüseyin başaran, başaran holding, cumhuriyet başsavcılığı