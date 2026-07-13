https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/jurassic-park-yildizi-sam-neill-78-yasinda-hayatini-kaybetti-1107204299.html

Jurassic Park yıldızı Sam Neill 78 yaşında hayatını kaybetti

Jurassic Park yıldızı Sam Neill 78 yaşında hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Jurassic Park, The Piano ve Peaky Blinders yapımlarıyla tanınan Yeni Zelandalı oyuncu Sam Neill, 78 yaşında yaşamını yitirdi. Ölüm nedeni açıklanmazken, ailesi... 13.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-13T09:15+0300

2026-07-13T09:15+0300

2026-07-13T09:15+0300

yaşam

sam neill

peaky blinders

jurassic park

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Jurassic Park, The Piano ve Peaky Blinders gibi yapımlardaki performanslarıyla dünya çapında tanınan Yeni Zelandalı oyuncu Sam Neill, 78 yaşında hayatını kaybetti.Neill'in ölüm haberi, pazartesi günü ailesi tarafından oyuncunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla duyuruldu. Açıklamada, Neill'in Avustralya'nın Sidney kentinde ailesinin yanında yaşamını yitirdiği belirtilirken, ölüm nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı.Ailesi, oyuncunun vefatının ani ve beklenmedik olduğunu ifade ederken, daha önce mücadele ettiği kanser hastalığının yeniden nüksetmediğini, Neill'in kanserden tamamen arınmış durumda olduğunu belirtti. 2022'de kan kanseri teşhisi konmuştuSam Neill, 2023 yılında yayımlanan anı kitabında, 2022'de üçüncü evre anjiyoimmünoblastik T hücreli lenfoma adı verilen bir kan kanseri türüne yakalandığını açıklamıştı. Tedavi sonrasında hastalığının remisyona girdiğini duyuran oyuncu, yaşamı boyunca aylık tedavi almaya devam etmişti.Kariyerinde 150'den fazla yapım yer aldı1947 yılında Kuzey İrlanda'nın Omagh kentinde doğan Sam Neill, çocuk yaşta ailesiyle birlikte Yeni Zelanda'ya taşındı. Oyunculuk kariyerine 1970'li yıllarda başlayan Neill, uluslararası çıkışını 1979 yapımı Muhteşem Kariyerim filmiyle yaptı.1993 yılında Jane Campion'ın Oscar ödüllü filmi Piyano ile Steven Spielberg imzalı Jurassic Park filminde canlandırdığı Dr. Alan Grant karakteri, kariyerinin dönüm noktaları oldu. Daha sonra Jurassic Park III ve Jurassic World Dominion filmlerinde de aynı karakteri yeniden canlandırdı.Beş yılı aşkın kariyerinde 150'den fazla film ve televizyon yapımında rol alan Neill, Ölüm Sessizliği, Kızıl Ekim, Ufuk Faciası, The Tudors, Peaky Blinders, Thor: Ragnarok ve Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü gibi yapımlarda da izleyici karşısına çıktı.Şövalyelik unvanı almıştıOyunculuk alanındaki katkıları nedeniyle 1991 yılında Britanya İmparatorluk Nişanı'na layık görülen Sam Neill, 2022 yılında ise Yeni Zelanda tarafından şövalyelik unvanıyla onurlandırıldı.

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sam neill, peaky blinders, jurassic park