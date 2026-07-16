https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/abdli-sahin-senator-grahamin-ani-olumu-ukraynada-endise-yaratti-1107299650.html

ABD'li 'şahin' Senatör Graham'in ani ölümü Ukrayna'da endişe yarattı

ABD'li 'şahin' Senatör Graham'in ani ölümü Ukrayna'da endişe yarattı

Sputnik Türkiye

Cumhuriyetçi Parti'nin 'şahin' senatörlerinden biri olarak Kiev'e büyük destek veren Graham'in ölümüyle birlikte Ukrayna'yı endişeye ve Beyaz Saray'a yakın... 16.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-16T12:02+0300

2026-07-16T12:02+0300

2026-07-16T12:02+0300

ukrayna kri̇zi̇

lindsey graham

donald trump

vladimir zelenskiy

abd

ukrayna

rusya

cumhuriyetçi parti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/10/1107298330_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_6881fe9544a9426d2950413540d71cc8.jpg

ABD'li Senatör Lindsey Graham'in hayatını kaybetmesi, Beyaz Saray ile doğrudan iletişim kanallarından birini kaybeden Ukrayna yönetimi için Washington'daki dengelerin değişebileceği endişesini beraberinde getirdi.ABD basınında yer alan habere göre Ukrayna'nın Rusya'ya karşı yürüttüğü savaşta ABD'nin desteğinin sürmesi için Başkan Donald Trump nezdinde etkili bir figür olan Senatör Graham, aynı zamanda kritik yaptırım tasarılarının hayata geçirilmesinde de kilit rol oynuyordu. Özellikle Vladimir Zelenskiy'le yakın bir çalışma yürüten Graham, Cumhuriyetçi kanatta Ukrayna'nın en güçlü savunucularından biri olarak görülüyordu.Senatör, kısa süre önce Kiev'e gerçekleştirdiği onuncu ziyarette, Beyaz Saray ile Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar konusunda uzlaşı sağlandığını duyurmuştu.Çatışmalarda dönüm noktası vurgusuÖlümünden hemen önce Ukrayna'da gerçekleştirdiği temaslarının ardından iyimser bir tablo çizen Graham, “Hiç bugün olduğum kadar iyimser olmamıştım, bu savaşı bitirecek formüle sahibiz” ifadelerini kullanmıştı. Şimdi ise Kongre'deki diğer üyelerin, hem Rusya'yı hedef alan yaptırım tasarısını hem de askeri destek süreçlerini onun mirasına uygun olarak devam ettirip ettiremeyeceği merak konusu. Ukraynalı yetkililer, Graham'in yokluğunda Trump yönetimiyle kurulan hassas dengelerin korunması noktasında yeni destekçilere ihtiyaç duyulduğunun farkında.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/abdli-senator-lindsey-graham-71-yasinda-hayatini-kaybetti-1107193753.html

abd

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

lindsey graham, donald trump, vladimir zelenskiy, abd, ukrayna, rusya, cumhuriyetçi parti