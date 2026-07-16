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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/abdli-sahin-senator-grahamin-ani-olumu-ukraynada-endise-yaratti-1107299650.html
ABD'li 'şahin' Senatör Graham'in ani ölümü Ukrayna'da endişe yarattı
ABD'li 'şahin' Senatör Graham'in ani ölümü Ukrayna'da endişe yarattı
Sputnik Türkiye
Cumhuriyetçi Parti'nin 'şahin' senatörlerinden biri olarak Kiev'e büyük destek veren Graham'in ölümüyle birlikte Ukrayna'yı endişeye ve Beyaz Saray'a yakın... 16.07.2026, Sputnik Türkiye
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ukrayna kri̇zi̇
lindsey graham
donald trump
vladimir zelenskiy
abd
ukrayna
rusya
cumhuriyetçi parti
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ABD'li Senatör Lindsey Graham'in hayatını kaybetmesi, Beyaz Saray ile doğrudan iletişim kanallarından birini kaybeden Ukrayna yönetimi için Washington'daki dengelerin değişebileceği endişesini beraberinde getirdi.ABD basınında yer alan habere göre Ukrayna'nın Rusya'ya karşı yürüttüğü savaşta ABD'nin desteğinin sürmesi için Başkan Donald Trump nezdinde etkili bir figür olan Senatör Graham, aynı zamanda kritik yaptırım tasarılarının hayata geçirilmesinde de kilit rol oynuyordu. Özellikle Vladimir Zelenskiy'le yakın bir çalışma yürüten Graham, Cumhuriyetçi kanatta Ukrayna'nın en güçlü savunucularından biri olarak görülüyordu.Senatör, kısa süre önce Kiev'e gerçekleştirdiği onuncu ziyarette, Beyaz Saray ile Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar konusunda uzlaşı sağlandığını duyurmuştu.Çatışmalarda dönüm noktası vurgusuÖlümünden hemen önce Ukrayna'da gerçekleştirdiği temaslarının ardından iyimser bir tablo çizen Graham, “Hiç bugün olduğum kadar iyimser olmamıştım, bu savaşı bitirecek formüle sahibiz” ifadelerini kullanmıştı. Şimdi ise Kongre'deki diğer üyelerin, hem Rusya'yı hedef alan yaptırım tasarısını hem de askeri destek süreçlerini onun mirasına uygun olarak devam ettirip ettiremeyeceği merak konusu. Ukraynalı yetkililer, Graham'in yokluğunda Trump yönetimiyle kurulan hassas dengelerin korunması noktasında yeni destekçilere ihtiyaç duyulduğunun farkında.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/abdli-senator-lindsey-graham-71-yasinda-hayatini-kaybetti-1107193753.html
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lindsey graham, donald trump, vladimir zelenskiy, abd, ukrayna, rusya, cumhuriyetçi parti
lindsey graham, donald trump, vladimir zelenskiy, abd, ukrayna, rusya, cumhuriyetçi parti

ABD'li 'şahin' Senatör Graham'in ani ölümü Ukrayna'da endişe yarattı

12:02 16.07.2026
© AP Photo / Jose Luis MaganaSen. Lindsey Graham, R-S.C.
Sen. Lindsey Graham, R-S.C. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Jose Luis Magana
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Cumhuriyetçi Parti'nin 'şahin' senatörlerinden biri olarak Kiev'e büyük destek veren Graham'in ölümüyle birlikte Ukrayna'yı endişeye ve Beyaz Saray'a yakın yeni bir 'müttefik' arayışına sevk etti.
ABD'li Senatör Lindsey Graham'in hayatını kaybetmesi, Beyaz Saray ile doğrudan iletişim kanallarından birini kaybeden Ukrayna yönetimi için Washington'daki dengelerin değişebileceği endişesini beraberinde getirdi.

ABD basınında yer alan habere göre Ukrayna'nın Rusya'ya karşı yürüttüğü savaşta ABD'nin desteğinin sürmesi için Başkan Donald Trump nezdinde etkili bir figür olan Senatör Graham, aynı zamanda kritik yaptırım tasarılarının hayata geçirilmesinde de kilit rol oynuyordu. Özellikle Vladimir Zelenskiy'le yakın bir çalışma yürüten Graham, Cumhuriyetçi kanatta Ukrayna'nın en güçlü savunucularından biri olarak görülüyordu.

Senatör, kısa süre önce Kiev'e gerçekleştirdiği onuncu ziyarette, Beyaz Saray ile Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar konusunda uzlaşı sağlandığını duyurmuştu.

Çatışmalarda dönüm noktası vurgusu

Ölümünden hemen önce Ukrayna'da gerçekleştirdiği temaslarının ardından iyimser bir tablo çizen Graham, “Hiç bugün olduğum kadar iyimser olmamıştım, bu savaşı bitirecek formüle sahibiz” ifadelerini kullanmıştı.

Şimdi ise Kongre'deki diğer üyelerin, hem Rusya'yı hedef alan yaptırım tasarısını hem de askeri destek süreçlerini onun mirasına uygun olarak devam ettirip ettiremeyeceği merak konusu.

Ukraynalı yetkililer, Graham'in yokluğunda Trump yönetimiyle kurulan hassas dengelerin korunması noktasında yeni destekçilere ihtiyaç duyulduğunun farkında.
ABD'li Senatör Lindsey Graham - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2026
DÜNYA
ABD'li Senatör Lindsey Graham 71 yaşında hayatını kaybetti
12 Temmuz, 12:32
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