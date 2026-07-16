ABD'li 'şahin' Senatör Graham'in ani ölümü Ukrayna'da endişe yarattı
© AP Photo / Jose Luis MaganaSen. Lindsey Graham, R-S.C.
© AP Photo / Jose Luis Magana
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Cumhuriyetçi Parti'nin 'şahin' senatörlerinden biri olarak Kiev'e büyük destek veren Graham'in ölümüyle birlikte Ukrayna'yı endişeye ve Beyaz Saray'a yakın yeni bir 'müttefik' arayışına sevk etti.
ABD'li Senatör Lindsey Graham'in hayatını kaybetmesi, Beyaz Saray ile doğrudan iletişim kanallarından birini kaybeden Ukrayna yönetimi için Washington'daki dengelerin değişebileceği endişesini beraberinde getirdi.
ABD basınında yer alan habere göre Ukrayna'nın Rusya'ya karşı yürüttüğü savaşta ABD'nin desteğinin sürmesi için Başkan Donald Trump nezdinde etkili bir figür olan Senatör Graham, aynı zamanda kritik yaptırım tasarılarının hayata geçirilmesinde de kilit rol oynuyordu. Özellikle Vladimir Zelenskiy'le yakın bir çalışma yürüten Graham, Cumhuriyetçi kanatta Ukrayna'nın en güçlü savunucularından biri olarak görülüyordu.
Senatör, kısa süre önce Kiev'e gerçekleştirdiği onuncu ziyarette, Beyaz Saray ile Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar konusunda uzlaşı sağlandığını duyurmuştu.
ABD basınında yer alan habere göre Ukrayna'nın Rusya'ya karşı yürüttüğü savaşta ABD'nin desteğinin sürmesi için Başkan Donald Trump nezdinde etkili bir figür olan Senatör Graham, aynı zamanda kritik yaptırım tasarılarının hayata geçirilmesinde de kilit rol oynuyordu. Özellikle Vladimir Zelenskiy'le yakın bir çalışma yürüten Graham, Cumhuriyetçi kanatta Ukrayna'nın en güçlü savunucularından biri olarak görülüyordu.
Senatör, kısa süre önce Kiev'e gerçekleştirdiği onuncu ziyarette, Beyaz Saray ile Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar konusunda uzlaşı sağlandığını duyurmuştu.
Çatışmalarda dönüm noktası vurgusu
Ölümünden hemen önce Ukrayna'da gerçekleştirdiği temaslarının ardından iyimser bir tablo çizen Graham, “Hiç bugün olduğum kadar iyimser olmamıştım, bu savaşı bitirecek formüle sahibiz” ifadelerini kullanmıştı.
Şimdi ise Kongre'deki diğer üyelerin, hem Rusya'yı hedef alan yaptırım tasarısını hem de askeri destek süreçlerini onun mirasına uygun olarak devam ettirip ettiremeyeceği merak konusu.
Ukraynalı yetkililer, Graham'in yokluğunda Trump yönetimiyle kurulan hassas dengelerin korunması noktasında yeni destekçilere ihtiyaç duyulduğunun farkında.
Şimdi ise Kongre'deki diğer üyelerin, hem Rusya'yı hedef alan yaptırım tasarısını hem de askeri destek süreçlerini onun mirasına uygun olarak devam ettirip ettiremeyeceği merak konusu.
Ukraynalı yetkililer, Graham'in yokluğunda Trump yönetimiyle kurulan hassas dengelerin korunması noktasında yeni destekçilere ihtiyaç duyulduğunun farkında.
12 Temmuz, 12:32