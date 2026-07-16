https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/trumptan-cok-buyuk-haber-duyurusu-gozler-beyaz-saraydaki-konusmaya-cevrildi-1107312073.html

Trump'tan 'çok büyük haber' duyurusu: Gözler Beyaz Saray'daki konuşmaya çevrildi

Trump'tan 'çok büyük haber' duyurusu: Gözler Beyaz Saray'daki konuşmaya çevrildi

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, perşembe akşamı Beyaz Saray'dan yapacağı ulusa sesleniş konuşması öncesinde "Gerçekten çok ama çok büyük bir haber olacak" diyerek dikkat çekti.

2026-07-16T17:13+0300

2026-07-16T17:13+0300

2026-07-16T17:13+0300

dünya

donald trump

abd

seçim sistemi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/05/1105516123_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2368317ac79ed07554494ab2a2ea9377.jpg

Beyaz Saray'da yerel saatle 21.00'de (TSİ cuma 04.00) yapılacak konuşma, ABD başkanlarının genellikle yalnızca olağanüstü gelişmelerde başvurduğu 'prime-time' ulusa sesleniş formatında gerçekleştirilecek.'Bundan daha büyüğü olmaz'Trump, konuşmanın içeriğine ilişkin yaptığı açıklamada, "Konu oylama makineleri olacak. Gerçekten çok ama çok büyük bir haber. Bundan daha büyüğü olmaz" ifadelerini kullandı.ABD Başkanı, 2020 seçimlerini Demokrat rakibi Joe Biden'a kaybetmesinden bu yana seçimlerde usulsüzlük yapıldığını ve elektronik oylama makinelerinde hile bulunduğunu öne sürüyor. ABD basınında yer alan haberlere göre Trump, konuşmasında seçimlere ilişkin istihbarat belgelerine atıfta bulunarak yabancı müdahale iddiaları ve seçim sistemindeki zafiyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulunabilir.Seçim sisteminde köklü değişiklik hedefiTrump yönetimi son dönemde ABD seçim sisteminde kapsamlı değişiklikler yapılmasını savunuyor.Yönetim; seçmen kimlik doğrulamasının sıkılaştırılması, posta yoluyla oy kullanımının sınırlandırılması ve elektronik oylama makinelerinin daha sıkı denetlenmesini öngören düzenlemeleri destekliyor. Bu kapsamda hazırlanan ‘Save America Act’ adlı yasa tasarısıyla seçim reformlarının hayata geçirilmesi hedefleniyor.ABD medyasına göre Beyaz Saray'da ayrıca Trump'ın 2020 seçimlerinin "çalındığını" kanıtlamayı amaçlayan özel bir çalışma grubu da faaliyet yürütüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/kuveytte-alarm-hava-savunma-sistemleri-iran-ihalarina-karsi-devreye-alindi-1107306004.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, abd, seçim sistemi