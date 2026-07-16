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Trump'tan 'çok büyük haber' duyurusu: Gözler Beyaz Saray'daki konuşmaya çevrildi
Trump'tan 'çok büyük haber' duyurusu: Gözler Beyaz Saray'daki konuşmaya çevrildi
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, perşembe akşamı Beyaz Saray'dan yapacağı ulusa sesleniş konuşması öncesinde "Gerçekten çok ama çok büyük bir haber olacak" diyerek dikkat çekti.
2026-07-16T17:13+0300
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donald trump
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Beyaz Saray'da yerel saatle 21.00'de (TSİ cuma 04.00) yapılacak konuşma, ABD başkanlarının genellikle yalnızca olağanüstü gelişmelerde başvurduğu 'prime-time' ulusa sesleniş formatında gerçekleştirilecek.'Bundan daha büyüğü olmaz'Trump, konuşmanın içeriğine ilişkin yaptığı açıklamada, "Konu oylama makineleri olacak. Gerçekten çok ama çok büyük bir haber. Bundan daha büyüğü olmaz" ifadelerini kullandı.ABD Başkanı, 2020 seçimlerini Demokrat rakibi Joe Biden'a kaybetmesinden bu yana seçimlerde usulsüzlük yapıldığını ve elektronik oylama makinelerinde hile bulunduğunu öne sürüyor. ABD basınında yer alan haberlere göre Trump, konuşmasında seçimlere ilişkin istihbarat belgelerine atıfta bulunarak yabancı müdahale iddiaları ve seçim sistemindeki zafiyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulunabilir.Seçim sisteminde köklü değişiklik hedefiTrump yönetimi son dönemde ABD seçim sisteminde kapsamlı değişiklikler yapılmasını savunuyor.Yönetim; seçmen kimlik doğrulamasının sıkılaştırılması, posta yoluyla oy kullanımının sınırlandırılması ve elektronik oylama makinelerinin daha sıkı denetlenmesini öngören düzenlemeleri destekliyor. Bu kapsamda hazırlanan ‘Save America Act’ adlı yasa tasarısıyla seçim reformlarının hayata geçirilmesi hedefleniyor.ABD medyasına göre Beyaz Saray'da ayrıca Trump'ın 2020 seçimlerinin "çalındığını" kanıtlamayı amaçlayan özel bir çalışma grubu da faaliyet yürütüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/kuveytte-alarm-hava-savunma-sistemleri-iran-ihalarina-karsi-devreye-alindi-1107306004.html
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donald trump, abd, seçim sistemi
donald trump, abd, seçim sistemi

Trump'tan 'çok büyük haber' duyurusu: Gözler Beyaz Saray'daki konuşmaya çevrildi

17:13 16.07.2026
© REUTERS Evan VucciDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2026
© REUTERS Evan Vucci
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ABD Başkanı Donald Trump, perşembe akşamı Beyaz Saray'dan yapacağı ulusa sesleniş konuşması öncesinde "Gerçekten çok ama çok büyük bir haber olacak" duyurusu yaptı. Amerikan medyasına göre Trump'ın konuşmasının merkezinde İran değil, ABD seçim sistemi ve seçimlerde usulsüzlük iddiaları yer alacak.
Beyaz Saray'da yerel saatle 21.00'de (TSİ cuma 04.00) yapılacak konuşma, ABD başkanlarının genellikle yalnızca olağanüstü gelişmelerde başvurduğu 'prime-time' ulusa sesleniş formatında gerçekleştirilecek.

'Bundan daha büyüğü olmaz'

Trump, konuşmanın içeriğine ilişkin yaptığı açıklamada, "Konu oylama makineleri olacak. Gerçekten çok ama çok büyük bir haber. Bundan daha büyüğü olmaz" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı, 2020 seçimlerini Demokrat rakibi Joe Biden'a kaybetmesinden bu yana seçimlerde usulsüzlük yapıldığını ve elektronik oylama makinelerinde hile bulunduğunu öne sürüyor. ABD basınında yer alan haberlere göre Trump, konuşmasında seçimlere ilişkin istihbarat belgelerine atıfta bulunarak yabancı müdahale iddiaları ve seçim sistemindeki zafiyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulunabilir.

Seçim sisteminde köklü değişiklik hedefi

Trump yönetimi son dönemde ABD seçim sisteminde kapsamlı değişiklikler yapılmasını savunuyor.
Yönetim; seçmen kimlik doğrulamasının sıkılaştırılması, posta yoluyla oy kullanımının sınırlandırılması ve elektronik oylama makinelerinin daha sıkı denetlenmesini öngören düzenlemeleri destekliyor. Bu kapsamda hazırlanan ‘Save America Act’ adlı yasa tasarısıyla seçim reformlarının hayata geçirilmesi hedefleniyor.
ABD medyasına göre Beyaz Saray'da ayrıca Trump'ın 2020 seçimlerinin "çalındığını" kanıtlamayı amaçlayan özel bir çalışma grubu da faaliyet yürütüyor.
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