https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/kuveytte-alarm-hava-savunma-sistemleri-iran-ihalarina-karsi-devreye-alindi-1107306004.html

Kuveyt'te alarm: Hava savunma sistemleri İran İHA'larına karşı devreye alındı

Kuveyt'te alarm: Hava savunma sistemleri İran İHA'larına karşı devreye alındı

Sputnik Türkiye

Kuveyt, İran'ın Körfez'deki ABD askeri varlıklarına yönelik misilleme saldırılarının sürmesi üzerine hava savunma sistemlerini devreye aldığını açıkladı... 16.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-16T14:30+0300

2026-07-16T14:30+0300

2026-07-16T14:31+0300

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haberler

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

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Kuveyt, İran'ın Körfez bölgesindeki ABD askeri varlıklarını hedef alan misilleme saldırılarının devam ettiği bir dönemde hava savunma sistemlerini aktif hale getirdiğini duyurdu.Yetkililer, savunma sistemlerinin İran'a ait insansız hava araçlarının (İHA) oluşturabileceği tehdidi önlemek amacıyla devreye sokulduğunu açıkladı.Körfez'de gerilim yükseliyorKarar, ABD ile İran arasında son günlerde tırmanan askeri gerilimin Körfez ülkelerine de yansımaya başladığını ortaya koydu.İran'ın bölgedeki ABD üsleri ve askeri varlıklarına yönelik misilleme operasyonlarını sürdürmesi, Körfez'deki hava savunma önlemlerinin artırılmasına neden oluyor.Bölgesel güvenlik endişesi büyüyorKuveyt'in hava savunma sistemlerini devreye alması, Körfez'de olası yeni saldırılara karşı alınan güvenlik tedbirlerinin son halkası olarak değerlendiriliyor.Bölgedeki gelişmeler yakından takip edilirken, yetkililer olası yeni tehditlere karşı savunma sistemlerinin yüksek alarm seviyesinde tutulacağını belirtiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/abd-ile-israil-arasinda-tanker-ucagi-krizi-pentagon-alternatif-usleri-reddetti-1107305217.html

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