Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/kuveytte-alarm-hava-savunma-sistemleri-iran-ihalarina-karsi-devreye-alindi-1107306004.html
Kuveyt'te alarm: Hava savunma sistemleri İran İHA'larına karşı devreye alındı
Kuveyt'te alarm: Hava savunma sistemleri İran İHA'larına karşı devreye alındı
Sputnik Türkiye
Kuveyt, İran'ın Körfez'deki ABD askeri varlıklarına yönelik misilleme saldırılarının sürmesi üzerine hava savunma sistemlerini devreye aldığını açıkladı... 16.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-16T14:30+0300
2026-07-16T14:31+0300
i̇ran
körfez
kuveyt
abd
haberler
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/04/1106241374_258:0:1074:459_1920x0_80_0_0_7b20be49f795303f82b403455465de58.png
Kuveyt, İran'ın Körfez bölgesindeki ABD askeri varlıklarını hedef alan misilleme saldırılarının devam ettiği bir dönemde hava savunma sistemlerini aktif hale getirdiğini duyurdu.Yetkililer, savunma sistemlerinin İran'a ait insansız hava araçlarının (İHA) oluşturabileceği tehdidi önlemek amacıyla devreye sokulduğunu açıkladı.Körfez'de gerilim yükseliyorKarar, ABD ile İran arasında son günlerde tırmanan askeri gerilimin Körfez ülkelerine de yansımaya başladığını ortaya koydu.İran'ın bölgedeki ABD üsleri ve askeri varlıklarına yönelik misilleme operasyonlarını sürdürmesi, Körfez'deki hava savunma önlemlerinin artırılmasına neden oluyor.Bölgesel güvenlik endişesi büyüyorKuveyt'in hava savunma sistemlerini devreye alması, Körfez'de olası yeni saldırılara karşı alınan güvenlik tedbirlerinin son halkası olarak değerlendiriliyor.Bölgedeki gelişmeler yakından takip edilirken, yetkililer olası yeni tehditlere karşı savunma sistemlerinin yüksek alarm seviyesinde tutulacağını belirtiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/abd-ile-israil-arasinda-tanker-ucagi-krizi-pentagon-alternatif-usleri-reddetti-1107305217.html
i̇ran
körfez
kuveyt
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/04/1106241374_360:0:972:459_1920x0_80_0_0_25c84296e9934d08fd00485cf289861f.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇ran, körfez, kuveyt, abd, haberler
i̇ran, körfez, kuveyt, abd, haberler

Kuveyt'te alarm: Hava savunma sistemleri İran İHA'larına karşı devreye alındı

14:30 16.07.2026 (güncellendi: 14:31 16.07.2026)
© Fotoğraf : Kuveyt Sivil Havacılık otoritesiUluslararası Kuveyt Havalimanı'nın vurulma anları
Uluslararası Kuveyt Havalimanı'nın vurulma anları - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2026
© Fotoğraf : Kuveyt Sivil Havacılık otoritesi
Abone ol
Kuveyt, İran'ın Körfez'deki ABD askeri varlıklarına yönelik misilleme saldırılarının sürmesi üzerine hava savunma sistemlerini devreye aldığını açıkladı. Yetkililer, sistemlerin İran'a ait insansız hava araçlarını (İHA) engellemek amacıyla aktif hale getirildiğini bildirirken, Körfez'de güvenlik endişeleri yeniden tırmandı.
Kuveyt, İran'ın Körfez bölgesindeki ABD askeri varlıklarını hedef alan misilleme saldırılarının devam ettiği bir dönemde hava savunma sistemlerini aktif hale getirdiğini duyurdu.
Yetkililer, savunma sistemlerinin İran'a ait insansız hava araçlarının (İHA) oluşturabileceği tehdidi önlemek amacıyla devreye sokulduğunu açıkladı.

Körfez'de gerilim yükseliyor

Karar, ABD ile İran arasında son günlerde tırmanan askeri gerilimin Körfez ülkelerine de yansımaya başladığını ortaya koydu.
İran'ın bölgedeki ABD üsleri ve askeri varlıklarına yönelik misilleme operasyonlarını sürdürmesi, Körfez'deki hava savunma önlemlerinin artırılmasına neden oluyor.

Bölgesel güvenlik endişesi büyüyor

Kuveyt'in hava savunma sistemlerini devreye alması, Körfez'de olası yeni saldırılara karşı alınan güvenlik tedbirlerinin son halkası olarak değerlendiriliyor.
Bölgedeki gelişmeler yakından takip edilirken, yetkililer olası yeni tehditlere karşı savunma sistemlerinin yüksek alarm seviyesinde tutulacağını belirtiyor.
ABD tanker ve savaş uçakları - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
ABD ile İsrail arasında tanker uçağı krizi: Pentagon alternatif üsleri reddetti
14:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала