https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/kuveytte-alarm-hava-savunma-sistemleri-iran-ihalarina-karsi-devreye-alindi-1107306004.html
Kuveyt'te alarm: Hava savunma sistemleri İran İHA'larına karşı devreye alındı
Kuveyt'te alarm: Hava savunma sistemleri İran İHA'larına karşı devreye alındı
Sputnik Türkiye
Kuveyt, İran'ın Körfez'deki ABD askeri varlıklarına yönelik misilleme saldırılarının sürmesi üzerine hava savunma sistemlerini devreye aldığını açıkladı... 16.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-16T14:30+0300
2026-07-16T14:30+0300
2026-07-16T14:31+0300
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Kuveyt, İran'ın Körfez bölgesindeki ABD askeri varlıklarını hedef alan misilleme saldırılarının devam ettiği bir dönemde hava savunma sistemlerini aktif hale getirdiğini duyurdu.Yetkililer, savunma sistemlerinin İran'a ait insansız hava araçlarının (İHA) oluşturabileceği tehdidi önlemek amacıyla devreye sokulduğunu açıkladı.Körfez'de gerilim yükseliyorKarar, ABD ile İran arasında son günlerde tırmanan askeri gerilimin Körfez ülkelerine de yansımaya başladığını ortaya koydu.İran'ın bölgedeki ABD üsleri ve askeri varlıklarına yönelik misilleme operasyonlarını sürdürmesi, Körfez'deki hava savunma önlemlerinin artırılmasına neden oluyor.Bölgesel güvenlik endişesi büyüyorKuveyt'in hava savunma sistemlerini devreye alması, Körfez'de olası yeni saldırılara karşı alınan güvenlik tedbirlerinin son halkası olarak değerlendiriliyor.Bölgedeki gelişmeler yakından takip edilirken, yetkililer olası yeni tehditlere karşı savunma sistemlerinin yüksek alarm seviyesinde tutulacağını belirtiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/abd-ile-israil-arasinda-tanker-ucagi-krizi-pentagon-alternatif-usleri-reddetti-1107305217.html
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i̇ran, körfez, kuveyt, abd, haberler
i̇ran, körfez, kuveyt, abd, haberler
Kuveyt'te alarm: Hava savunma sistemleri İran İHA'larına karşı devreye alındı
14:30 16.07.2026 (güncellendi: 14:31 16.07.2026)
Kuveyt, İran'ın Körfez'deki ABD askeri varlıklarına yönelik misilleme saldırılarının sürmesi üzerine hava savunma sistemlerini devreye aldığını açıkladı. Yetkililer, sistemlerin İran'a ait insansız hava araçlarını (İHA) engellemek amacıyla aktif hale getirildiğini bildirirken, Körfez'de güvenlik endişeleri yeniden tırmandı.
Kuveyt, İran'ın Körfez bölgesindeki ABD askeri varlıklarını hedef alan misilleme saldırılarının devam ettiği bir dönemde hava savunma sistemlerini aktif hale getirdiğini duyurdu.
Yetkililer, savunma sistemlerinin İran'a ait insansız hava araçlarının (İHA) oluşturabileceği tehdidi önlemek amacıyla devreye sokulduğunu açıkladı.
Körfez'de gerilim yükseliyor
Karar, ABD ile İran arasında son günlerde tırmanan askeri gerilimin Körfez ülkelerine de yansımaya başladığını ortaya koydu.
İran'ın bölgedeki ABD üsleri ve askeri varlıklarına yönelik misilleme operasyonlarını sürdürmesi, Körfez'deki hava savunma önlemlerinin artırılmasına neden oluyor.
Bölgesel güvenlik endişesi büyüyor
Kuveyt'in hava savunma sistemlerini devreye alması, Körfez'de olası yeni saldırılara karşı alınan güvenlik tedbirlerinin son halkası olarak değerlendiriliyor.
Bölgedeki gelişmeler yakından takip edilirken, yetkililer olası yeni tehditlere karşı savunma sistemlerinin yüksek alarm seviyesinde tutulacağını belirtiyor.