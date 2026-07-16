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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/trump-iran-cok-yakinda-yenilgiye-ugrayacak-1107290762.html
Trump: İran çok yakında yenilgiye uğrayacak
Trump: İran çok yakında yenilgiye uğrayacak
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, Tahran yönetiminin çok yakında yenilgiye uğrayacağını öne sürdü. 16.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-16T01:23+0300
2026-07-16T01:23+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
donald trump
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abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
tahran
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ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, İran'ın ABD ile olan çatışmada 'çok yakında' yenilgiye uğrayacağını söyledi.Trump, Pensilvanya'da düzenlenen Savunma ve İnovasyon Zirvesi'nde, "İran çok yakında yenilgiye uğrayacak" dedi.ABD ordusu 8 Temmuz'dan bu yana İran'a karşı bir dizi hava saldırısı düzenledi. CENTCOM, saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik eylemlerine karşılık olduğunu iddia etti. İran güçleri ise Orta Doğu'daki çeşitli ülkelerdeki ABD üslerine saldırılarla karşılık verdi.Pazar günü İran, ABD ile İran arasında yaşanan bir başka karşılıklı saldırı dalgasının ardından, ABD'nin bölgedeki müdahalesi sona erene kadar Hürmüz Boğazı'nı kapatacağını duyurdu. 13 Temmuz'da Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nın 'koruyucusu' olacağını söylemişti. Ayrıca ABD'nin İran limanlarına uyguladığı ablukayı yeniden başlattığını da belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/kalibaf-iran-savasa-sicak-bakmiyor-ancak-savasmaya-da-muzakereye-de-hazir-1107289658.html
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abd, donald trump, i̇ran, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), tahran
abd, donald trump, i̇ran, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), tahran

Trump: İran çok yakında yenilgiye uğrayacak

01:23 16.07.2026
© Ahmet Serdar EserTrump
Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2026
© Ahmet Serdar Eser
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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, Tahran yönetiminin çok yakında yenilgiye uğrayacağını öne sürdü.
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, İran'ın ABD ile olan çatışmada 'çok yakında' yenilgiye uğrayacağını söyledi.
Trump, Pensilvanya'da düzenlenen Savunma ve İnovasyon Zirvesi'nde, "İran çok yakında yenilgiye uğrayacak" dedi.
ABD ordusu 8 Temmuz'dan bu yana İran'a karşı bir dizi hava saldırısı düzenledi. CENTCOM, saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik eylemlerine karşılık olduğunu iddia etti. İran güçleri ise Orta Doğu'daki çeşitli ülkelerdeki ABD üslerine saldırılarla karşılık verdi.
Pazar günü İran, ABD ile İran arasında yaşanan bir başka karşılıklı saldırı dalgasının ardından, ABD'nin bölgedeki müdahalesi sona erene kadar Hürmüz Boğazı'nı kapatacağını duyurdu. 13 Temmuz'da Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nın 'koruyucusu' olacağını söylemişti. Ayrıca ABD'nin İran limanlarına uyguladığı ablukayı yeniden başlattığını da belirtmişti.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
Kalibaf: İran savaşa sıcak bakmıyor ancak savaşmaya da, müzakereye de hazır
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