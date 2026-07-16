https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/trump-iran-cok-yakinda-yenilgiye-ugrayacak-1107290762.html

Trump: İran çok yakında yenilgiye uğrayacak

Trump: İran çok yakında yenilgiye uğrayacak

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, Tahran yönetiminin çok yakında yenilgiye uğrayacağını öne sürdü. 16.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-16T01:23+0300

2026-07-16T01:23+0300

2026-07-16T01:23+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

donald trump

i̇ran

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

tahran

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ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, İran'ın ABD ile olan çatışmada 'çok yakında' yenilgiye uğrayacağını söyledi.Trump, Pensilvanya'da düzenlenen Savunma ve İnovasyon Zirvesi'nde, "İran çok yakında yenilgiye uğrayacak" dedi.ABD ordusu 8 Temmuz'dan bu yana İran'a karşı bir dizi hava saldırısı düzenledi. CENTCOM, saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik eylemlerine karşılık olduğunu iddia etti. İran güçleri ise Orta Doğu'daki çeşitli ülkelerdeki ABD üslerine saldırılarla karşılık verdi.Pazar günü İran, ABD ile İran arasında yaşanan bir başka karşılıklı saldırı dalgasının ardından, ABD'nin bölgedeki müdahalesi sona erene kadar Hürmüz Boğazı'nı kapatacağını duyurdu. 13 Temmuz'da Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nın 'koruyucusu' olacağını söylemişti. Ayrıca ABD'nin İran limanlarına uyguladığı ablukayı yeniden başlattığını da belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/kalibaf-iran-savasa-sicak-bakmiyor-ancak-savasmaya-da-muzakereye-de-hazir-1107289658.html

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abd, donald trump, i̇ran, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), tahran