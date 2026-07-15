https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/kalibaf-iran-savasa-sicak-bakmiyor-ancak-savasmaya-da-muzakereye-de-hazir-1107289658.html
Kalibaf: İran savaşa sıcak bakmıyor ancak savaşmaya da, müzakereye de hazır
Kalibaf: İran savaşa sıcak bakmıyor ancak savaşmaya da, müzakereye de hazır
Sputnik Türkiye
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ülkesinin her koşulda savaşa hazır olması gerektiğini vurgularken, ulusal çıkarların korunması için diplomasi ve... 15.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-15T23:31+0300
2026-07-15T23:31+0300
2026-07-15T23:31+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Washington yönetiminin amacının İran İslam Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmak ve ülkeyi parçalamak olduğunu öne sürdü.Kalibaf, ülkesinin her zaman savaşa hazır olması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:Askeri yöntem ile diplomasi arasında uyum sağlanması gerektiğini belirten Kalibaf, "Savaş da müzakere de ulusal çıkarları korumanın iki yöntemidir. Bu aşamadaki müzakere, defalarca ifade ettiğim gibi teslimiyet anlamına gelmemektedir." açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/iran-disisleri-sozcusu-su-anda-muzakere-planimiz-yok-1107279645.html
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i̇ran, abd, muhammed bakır kalibaf
i̇ran, abd, muhammed bakır kalibaf
Kalibaf: İran savaşa sıcak bakmıyor ancak savaşmaya da, müzakereye de hazır
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ülkesinin her koşulda savaşa hazır olması gerektiğini vurgularken, ulusal çıkarların korunması için diplomasi ve müzakerenin de etkin şekilde kullanılmasının önemine dikkat çekti.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Washington yönetiminin amacının İran İslam Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmak ve ülkeyi parçalamak olduğunu öne sürdü.
Kalibaf, ülkesinin her zaman savaşa hazır olması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Güvenliğimizi ve ulusal çıkarlarımızı korumak için gerektiğinde canımız pahasına mücadele etmeliyiz. Bununla birlikte, ulusal çıkarlarımızı hayata geçirmek ve kalıcı hale getirmek için diplomasi ve müzakere araçlarını da kullanmalıyız.
Şunu anlamalıyız ki, kutsal İslam Cumhuriyeti'ni devirmenin ötesinde, sevgili ülkemizi parçalamayı hedefleyen ABD ile varoluşsal bir savaş yürütüyoruz. Düşmanın stratejisi değişmedi
Askeri yöntem ile diplomasi arasında uyum sağlanması gerektiğini belirten Kalibaf, "Savaş da müzakere de ulusal çıkarları korumanın iki yöntemidir. Bu aşamadaki müzakere, defalarca ifade ettiğim gibi teslimiyet anlamına gelmemektedir." açıklamasında bulundu.