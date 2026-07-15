Kalibaf: İran savaşa sıcak bakmıyor ancak savaşmaya da, müzakereye de hazır

"Güvenliğimizi ve ulusal çıkarlarımızı korumak için gerektiğinde canımız pahasına mücadele etmeliyiz. Bununla birlikte, ulusal çıkarlarımızı hayata geçirmek ve kalıcı hale getirmek için diplomasi ve müzakere araçlarını da kullanmalıyız.

Şunu anlamalıyız ki, kutsal İslam Cumhuriyeti'ni devirmenin ötesinde, sevgili ülkemizi parçalamayı hedefleyen ABD ile varoluşsal bir savaş yürütüyoruz. Düşmanın stratejisi değişmedi