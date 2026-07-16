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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/tokyoya-alternatif-geliyor-japonyada-yedek-baskent-plani-onay-aldi-1107301605.html
Tokyo'ya alternatif geliyor: Japonya'da 'yedek başkent' planı onay aldı
Tokyo'ya alternatif geliyor: Japonya'da 'yedek başkent' planı onay aldı
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Japonya'da afet ve acil durumlarda Tokyo'nun devlet yönetimindeki temel işlevlerini sürdürebilecek 'ikinci başkent' kurulmasını öngören yasa tasarısı... 16.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-16T13:02+0300
2026-07-16T13:02+0300
dünya
tokyo
japonya
liberal demokrat parti (ldp)
temsilciler meclisi
doğal afet
başkent
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Kyodo News'in haberine göre, Japonya Temsilciler Meclisi, afet ve acil durumlarda Tokyo'nun devlet yönetimindeki temel işlevlerini sürdürebilecek yedek bir 'ikinci başkent' kurulmasını öngören yasa tasarısını kabul etti.Tasarı, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) ile koalisyon ortağı Japonya İnovasyon Partisi (JIP) tarafından hazırlandı. Düzenleme, başbakana belirli kriterler doğrultusunda ülke için bir yedek başkent belirleme yetkisi verilmesini öngörüyor.Tasarıya göre başbakan, nüfus, ekonomik büyüklük ve benzeri kriterleri dikkate alarak valiliklerden gelecek başvurular arasından ikinci başkent olarak kullanılacak bölgeyi belirleyebilecek.İktidar partileri, aday bölgelerin Tokyo ile aynı doğal afet risklerini taşımaması gerektiğini belirtiyor.LDP ve JIP, mevcut yasama dönemi sona ermeden tasarının Danışmanlar Meclisi'nde de kabul edilerek yasalaşmasını hedefliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/abd-brezilyadan-gelen-belirli-urunlere-yuzde-25-tarife-uygulayacak-1107299621.html
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tokyo, japonya, liberal demokrat parti (ldp), temsilciler meclisi, doğal afet, başkent
tokyo, japonya, liberal demokrat parti (ldp), temsilciler meclisi, doğal afet, başkent

Tokyo'ya alternatif geliyor: Japonya'da 'yedek başkent' planı onay aldı

13:02 16.07.2026
© AP Photo / Hiro KomaeJaponya'da deprem
Japonya'da deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Hiro Komae
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Japonya'da afet ve acil durumlarda Tokyo'nun devlet yönetimindeki temel işlevlerini sürdürebilecek 'ikinci başkent' kurulmasını öngören yasa tasarısı, Temsilciler Meclisi tarafından kabul edildi.
Kyodo News'in haberine göre, Japonya Temsilciler Meclisi, afet ve acil durumlarda Tokyo'nun devlet yönetimindeki temel işlevlerini sürdürebilecek yedek bir 'ikinci başkent' kurulmasını öngören yasa tasarısını kabul etti.
Tasarı, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) ile koalisyon ortağı Japonya İnovasyon Partisi (JIP) tarafından hazırlandı. Düzenleme, başbakana belirli kriterler doğrultusunda ülke için bir yedek başkent belirleme yetkisi verilmesini öngörüyor.
Tasarıya göre başbakan, nüfus, ekonomik büyüklük ve benzeri kriterleri dikkate alarak valiliklerden gelecek başvurular arasından ikinci başkent olarak kullanılacak bölgeyi belirleyebilecek.
İktidar partileri, aday bölgelerin Tokyo ile aynı doğal afet risklerini taşımaması gerektiğini belirtiyor.
LDP ve JIP, mevcut yasama dönemi sona ermeden tasarının Danışmanlar Meclisi'nde de kabul edilerek yasalaşmasını hedefliyor.
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