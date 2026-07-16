https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/tokyoya-alternatif-geliyor-japonyada-yedek-baskent-plani-onay-aldi-1107301605.html

Tokyo'ya alternatif geliyor: Japonya'da 'yedek başkent' planı onay aldı

Tokyo'ya alternatif geliyor: Japonya'da 'yedek başkent' planı onay aldı

Sputnik Türkiye

Japonya'da afet ve acil durumlarda Tokyo'nun devlet yönetimindeki temel işlevlerini sürdürebilecek 'ikinci başkent' kurulmasını öngören yasa tasarısı... 16.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-16T13:02+0300

2026-07-16T13:02+0300

2026-07-16T13:02+0300

dünya

tokyo

japonya

liberal demokrat parti (ldp)

temsilciler meclisi

doğal afet

başkent

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Kyodo News'in haberine göre, Japonya Temsilciler Meclisi, afet ve acil durumlarda Tokyo'nun devlet yönetimindeki temel işlevlerini sürdürebilecek yedek bir 'ikinci başkent' kurulmasını öngören yasa tasarısını kabul etti.Tasarı, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) ile koalisyon ortağı Japonya İnovasyon Partisi (JIP) tarafından hazırlandı. Düzenleme, başbakana belirli kriterler doğrultusunda ülke için bir yedek başkent belirleme yetkisi verilmesini öngörüyor.Tasarıya göre başbakan, nüfus, ekonomik büyüklük ve benzeri kriterleri dikkate alarak valiliklerden gelecek başvurular arasından ikinci başkent olarak kullanılacak bölgeyi belirleyebilecek.İktidar partileri, aday bölgelerin Tokyo ile aynı doğal afet risklerini taşımaması gerektiğini belirtiyor.LDP ve JIP, mevcut yasama dönemi sona ermeden tasarının Danışmanlar Meclisi'nde de kabul edilerek yasalaşmasını hedefliyor.

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tokyo, japonya, liberal demokrat parti (ldp), temsilciler meclisi, doğal afet, başkent