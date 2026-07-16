https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/abd-brezilyadan-gelen-belirli-urunlere-yuzde-25-tarife-uygulayacak-1107299621.html

ABD Brezilya'dan gelen belirli ürünlere yüzde 25 tarife uygulayacak

ABD Brezilya'dan gelen belirli ürünlere yüzde 25 tarife uygulayacak

Sputnik Türkiye

ABD, "Amerikan ticaretine zarar veren haksız uygulamaları" gerekçesiyle bazı Brezilya ürünlerine yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararı aldı. 16.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-16T12:37+0300

2026-07-16T12:37+0300

2026-07-16T12:37+0300

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ABD Ticaret Temsilciliğinden (USTR) konuya ilişkin açıklama yapıldı.Açıklamada, Başkan Donald Trump'ın talimatıyla, 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. Bölümü uyarınca Brezilya'nın belirli mallarına yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağı bildirildi.Bu adımın USTR tarafından yürütülen bir yıllık soruşturma sonucunda atıldığına işaret edilen açıklamada, soruşturmada 'Brezilya'nın Amerikan işçileri, çiftçileri ve şirketleri için haksız rekabet' yarattığı tespit edilen başlıca uygulamalarından bahsedildi.Açıklamada, "ABD'li teknoloji şirketlerini siyasi sansüre zorlama, yolsuzlukla mücadele uygulamalarında geri adım atma, yasa dışı ormansızlaşma ve etanol pazarına erişim engelleri" gibi Brezilya'nın spesifik ihlallerine dikkat çekildi.Ayrıca açıklamada, bu kararın USTR'nin iki halka açık oturum düzenlemesi, 360'tan fazla kamuoyu görüşü alması ve ABD'nin endişelerine çözüm bulmak amacıyla Brezilya hükümeti ile yoğun müzakerelerde bulunmasının ardından alındığı aktarıldı.ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, konuya ilişkin değerlendirmesinde "Amerikan ekonomik çıkarlarını haksız ticaret uygulamalarına karşı korumak, Başkan Trump'ın 'Önce Amerika' politikalarının temelidir." ifadesini kullandı.Brezilya'nın haksız ticaret uygulamalarının ABD'li işçilerin ve üreticilerin 210 milyonu aşkın tüketiciye sahip bu önemli pazara erişmesini engellediğine işaret eden Greer, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/tarim-devi-sirket-konkordato-talep-etti-turkiyeye-gdolu-urunleri-getirdigi-iddia-edilmisui-1107298681.html

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