https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/2-bin-yillik-olimpik-havuz-gun-yuzune-cikti-antik-cagin-sampiyonlari-kulac-atti-1107301114.html

2 bin yıllık 'olimpik havuz' gün yüzüne çıktı: Antik çağın şampiyonları kulaç attı

2 bin yıllık 'olimpik havuz' gün yüzüne çıktı: Antik çağın şampiyonları kulaç attı

Sputnik Türkiye

Aydın'da yapılan kazılarda 2 bin yıllık geçmişe sahip dönemin olimpik havuzlarından biri gün yüzüne çıkarıldı. 16.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-16T12:34+0300

2026-07-16T12:34+0300

2026-07-16T12:34+0300

yaşam

aydın

antik kent

yüzme havuzu

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Aydın Tralleis Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda 2 bin yıllık geçmişe sahip 'olimpik havuz' gün yüzüne çıkarıldı. 37 metre uzunluğunda 12 metre genişliğindeki havuzda Antik Çağ'ın sporcularının kulaç attığı belirtildi. 300 kişilik yüzme havuzu ortaya çıkarıldıKazı başkanı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Çekilmez, kentin yüzme havuzunda geçen yıl başlayan kazıları bitirdiklerini anlattı. Prof. Dr. Çekilmez, "Yaptığımız kazılarda 37 metre uzunluğunda, 12 metre genişliğinde soğuk su yüzme havuzunu ortaya çıkardık. Antik Çağ'da bu soğuk su yüzme havuzları özellikle hamam komplekslerinin orta kısmında kullanılıyor. Tralleis'teki örnek yaklaşık 300 kişilik bir yüzme havuzu." diye konuştu.Antik Çağ'ın sporcularının kulaç attığı havuzÇekilmez, özellikle sıcak yaz aylarında hamama gelen kişilerin havuzu serinlemek için kullandıklarını düşündüklerini anlatarak, yapının arkasında bir gymnasium (çok amaçlı eğitim kompleksi) olduğu için burada eğitim alan çocukların da yüzme havuzunu kullandığını tahmin ettiklerini söyledi.Havuzun çevredeki antik kentlerdeki havuzlardan biraz daha büyük olduğuna dikkati çeken Çekilmez, şöyle devam etti: "Bir günde 3-5 bin kişinin hamam-gymnasium kompleksini kullandığını düşünüyoruz. Burada eğitim alan çocukların profesyonel sporcu olmaları bekleniyordu. Yüzme de onlar için çok önemli olduğu için mutlaka her çocuk yüzmeyi öğreniyordu bu havuzlarda. Antik Çağ için olimpik sayılabilecek büyüklükte, burada sporcular yetiştirildiği için. Buradaki sporcular diğer kentlerdeki yarışmalara da katılıyor. O nedenle havuzun belirli ölçülerde olması gerekiyordu. Derinliğine baktığımızda Antik Çağ havuz standardı 1,5 metre, burada da 1,5 metre derinliğinde bir havuz görüyoruz."Havuz su ile doldurulacakYapının üstünün Antik Çağ'da da açık olduğunu anlatan Çekilmez, "Burada kaynak su kullanılıyordu. Yaklaşık 56 kilometre uzunluğunda bir su sistemimiz var. Kentin kuzeyindeki dağlardan buraya ulaşıyordu. Yaptığımız kazılarda özellikle suyun hızlı boşaltılmasıyla ilgili kanalizasyon sistemine de rastladık. Yani hızlı bir şekilde dolduruluyor ve kirlendiği zaman tekrar boşaltılıp temizleniyordu." diye konuştu. Çekilmez, tüm çalışmaların tamamlanmasının ardından havuza su doldurmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/define-aramak-isterken-magarada-sikisti-ekipler-harekete-gecti-iceride-gaz-tespit-edildi-1107139694.html

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aydın, antik kent, yüzme havuzu