https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/suriyeli-uzman-uaea-nukleer-tesisler-konusunda-siyasi-baskiya-boyun-egiyor-1107314534.html

Suriyeli uzman: UAEA nükleer tesisler konusunda siyasi baskıya boyun eğiyor

Suriyeli uzman: UAEA nükleer tesisler konusunda siyasi baskıya boyun eğiyor

Sputnik Türkiye

Suriyeli Rusya uzmanı Assef Melhem, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne yönelik saldırılar ve tesisin durumu... 16.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-16T18:30+0300

2026-07-16T18:30+0300

2026-07-16T18:30+0300

dünya

uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)

zaporojye nükleer güç santrali

rusya

ukrayna

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batı

rafael grossi

nükleer tesis

bm

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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Zaporojye Nükleer Güç Santrali (ZNGS) Başmühendisi Aleksandr Yakovlev’in Ukrayna ordusunun düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından, nükleer tesislere ve bu tesislerde görevli personele yönelik tüm eylemlerin derhal durdurulması çağrısında bulundu.UAEA’nın söz konusu açıklamasını, Moskova’daki JSM Araştırma Merkezi Direktörü ve Rusya uzmanı Assef Melhem, Sputnik’e değerlendirdi. Melhem, şu ifadeleri kullandı:Melhem, bu politizasyonun santraldeki denetimlere de yansıdığını belirterek, “Ajans misyonu; reaktör, buhar jeneratörleri ve basınç sistemleri gibi kritik altyapıların iç durumunu fiilen görmezden gelerek yalnızca dış hasarları kayda geçirmekle yetindi” dedi.Kiev rejiminin santral personeline ağır baskı uyguladığını vurgulayan uzman, mühendislerin ve ailelerinin mali ablukaya alındığını ifade etti:UAEA’dan Batı’ya giden analitik raporların siyasi konjonktüre uydurulmak amacıyla sansüre ve çarpıtmaya uğradığını ifade eden Melhem, Ajans yönetiminin bu mekanizma karşısında ya güçsüz kaldığını ya da bilinçli olarak olaylara göz yumduğunu belirtti.Uzman, 2023 yılında Hong Kong’da yayınlanan ve Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin soğutma sistemindeki kritik duruma dikkat çeken makalesindeki verilerin UAEA yetkilileriyle paylaşıldığını, ancak buna rağmen kurumdan gereken tepkinin gelmediğini aktardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/zaharova-uaea-zaporojye-ngs-basmuhendisinin-oldurulmesini-net-bicimde-kinamali-1107284087.html

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uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), zaporojye nükleer güç santrali, rusya, ukrayna, kiev, batı, rafael grossi, nükleer tesis, bm