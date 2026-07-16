Suriyeli uzman: UAEA nükleer tesisler konusunda siyasi baskıya boyun eğiyor
© İHA / CHRISTIAN BRUNAUluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA)
© İHA / CHRISTIAN BRUNA
Abone ol
Suriyeli Rusya uzmanı Assef Melhem, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne yönelik saldırılar ve tesisin durumu konusunda “taraflı ve politize” davrandığını, Batı’nın baskısı nedeniyle gerçek tabloyu yansıtmaktan kaçındığını belirtti.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Zaporojye Nükleer Güç Santrali (ZNGS) Başmühendisi Aleksandr Yakovlev’in Ukrayna ordusunun düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından, nükleer tesislere ve bu tesislerde görevli personele yönelik tüm eylemlerin derhal durdurulması çağrısında bulundu.
UAEA’nın söz konusu açıklamasını, Moskova’daki JSM Araştırma Merkezi Direktörü ve Rusya uzmanı Assef Melhem, Sputnik’e değerlendirdi. Melhem, şu ifadeleri kullandı:
UAEA’nın taraflılığı artık açıkça görülüyor. Bir BM organı olmasına rağmen Ajans son derece politize hale geldi ve Başkan Rafael Grossi büyük bir dış baskı altında. Nitekim Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de 2022’de Grossi ile yaptığı görüşmede bunu açıkça dile getirmiş; Ajans yönetiminin Batı’dan gördüğü baskıyı çok iyi anladığını söylemişti.
Melhem, bu politizasyonun santraldeki denetimlere de yansıdığını belirterek, “Ajans misyonu; reaktör, buhar jeneratörleri ve basınç sistemleri gibi kritik altyapıların iç durumunu fiilen görmezden gelerek yalnızca dış hasarları kayda geçirmekle yetindi” dedi.
Kiev rejiminin santral personeline ağır baskı uyguladığını vurgulayan uzman, mühendislerin ve ailelerinin mali ablukaya alındığını ifade etti:
Mesleki sorumluluk bilinciyle tesiste kalarak olası bir felaketi önlemeye çalışan uzmanlar, Zelenskiy rejiminin zorbalığına maruz kaldı. Buna karşılık Rusya, tesisin güvenliği için başından beri yapıcı iletişim kanalları öneriyordu. Ancak Kiev; İHA saldırıları ve santralin önde gelen uzmanlarına yönelik suikast girişimleri de dahil olmak üzere saldırılarını sürdürdü. Bu, açıkça söylemek gerekirse nükleer terörizmin bir tezahürüdür.
UAEA’dan Batı’ya giden analitik raporların siyasi konjonktüre uydurulmak amacıyla sansüre ve çarpıtmaya uğradığını ifade eden Melhem, Ajans yönetiminin bu mekanizma karşısında ya güçsüz kaldığını ya da bilinçli olarak olaylara göz yumduğunu belirtti.
Uzman, 2023 yılında Hong Kong’da yayınlanan ve Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin soğutma sistemindeki kritik duruma dikkat çeken makalesindeki verilerin UAEA yetkilileriyle paylaşıldığını, ancak buna rağmen kurumdan gereken tepkinin gelmediğini aktardı.
Bugün sistemik bir krizle karşı karşıyayız” diyen Melhem, değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı: “Uluslararası örgütler tarafsızlığını tamamen yitirdi ve Batı’nın denetimine girdi. Rusya bu baskıya başarıyla direniyor; ancak dünyanın da artık küresel güvenlik kurumlarının birer jeopolitik oyun aracına dönüştüğünü kabul etmesi gerekiyor.