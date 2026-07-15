https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/zaharova-uaea-zaporojye-ngs-basmuhendisinin-oldurulmesini-net-bicimde-kinamali-1107284087.html
Zaharova: UAEA, Zaporojye NGS Başmühendisinin öldürülmesini net biçimde kınamalı
Zaharova: UAEA, Zaporojye NGS Başmühendisinin öldürülmesini net biçimde kınamalı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Zaporojye Nükleer Güç Santrali (NGS) Başmühendisi Aleksandr Yakovlev’in Ukrayna'nın İHA saldırısı sonucu... 15.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-15T21:45+0300
2026-07-15T21:45+0300
2026-07-15T21:45+0300
ukrayna kri̇zi̇
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
aleksandr yakovlev
zaporojye nükleer güç santrali
ukrayna
kiev
i̇ha
saldırı
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090461_0:164:3058:1884_1920x0_80_0_0_992ae37bcbdac23d6b7d274a557888ec.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Zaporojye NGS Başmühendisi Aleksandr Yakovlev’in öldürülmesinin ardından uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulundu. Zaharova, başta UAEA olmak üzere ilgili tüm uluslararası kuruluşlardan net bir tepki beklediklerini vurguladı.‘Grossi artık bu suçu görmeli’Açıklamasında doğrudan UAEA Genel Direktörü'ne seslenen Zaharova, "Kiev rejiminin işlediği bu suçu, artık nihayet Rafael Grossi’nin de görmesi gerekiyor. Başta UAEA olmak üzere ilgili uluslararası yapılardan, bu cinayeti açık ve net bir biçimde kınayan resmi açıklamalar talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Genel Direktörü Aleksey Lihaçev, daha önce yaptığı açıklamada, Yakovlev’in içinde bulunduğu hizmet aracının Ukrayna ordusuna ait bir dron tarafından hedef alındığını duyurmuştu. Lihaçev, başmühendis ve araç sürücüsünün hayatını kaybettiği olayı "Kiev rejiminin planlı bir terör saldırısı" olarak nitelendirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/rosatom-zaporojye-ngs-basmuhendisi-ukrayna-iha-saldirisinda-hayatini-kaybetti-1107283175.html
ukrayna
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090461_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_ab04e372f1444b4c11f9128fba35f697.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, aleksandr yakovlev, zaporojye nükleer güç santrali, ukrayna, kiev, i̇ha, saldırı, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), rafael grossi
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, aleksandr yakovlev, zaporojye nükleer güç santrali, ukrayna, kiev, i̇ha, saldırı, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), rafael grossi
Zaharova: UAEA, Zaporojye NGS Başmühendisinin öldürülmesini net biçimde kınamalı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Zaporojye Nükleer Güç Santrali (NGS) Başmühendisi Aleksandr Yakovlev’in Ukrayna'nın İHA saldırısı sonucu öldürülmesine sert tepki göstererek, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansını (UAEA) olayı açıkça kınamaya çağırdı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Zaporojye NGS Başmühendisi Aleksandr Yakovlev’in öldürülmesinin ardından uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulundu. Zaharova, başta UAEA olmak üzere ilgili tüm uluslararası kuruluşlardan net bir tepki beklediklerini vurguladı.
‘Grossi artık bu suçu görmeli’
Açıklamasında doğrudan UAEA Genel Direktörü'ne seslenen Zaharova, "Kiev rejiminin işlediği bu suçu, artık nihayet Rafael Grossi’nin de görmesi gerekiyor. Başta UAEA olmak üzere ilgili uluslararası yapılardan, bu cinayeti açık ve net bir biçimde kınayan resmi açıklamalar talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Genel Direktörü Aleksey Lihaçev, daha önce yaptığı açıklamada, Yakovlev’in içinde bulunduğu hizmet aracının Ukrayna ordusuna ait bir dron tarafından hedef alındığını duyurmuştu. Lihaçev, başmühendis ve araç sürücüsünün hayatını kaybettiği olayı "Kiev rejiminin planlı bir terör saldırısı" olarak nitelendirmişti.