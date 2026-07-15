https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/zaharova-uaea-zaporojye-ngs-basmuhendisinin-oldurulmesini-net-bicimde-kinamali-1107284087.html

Zaharova: UAEA, Zaporojye NGS Başmühendisinin öldürülmesini net biçimde kınamalı

Zaharova: UAEA, Zaporojye NGS Başmühendisinin öldürülmesini net biçimde kınamalı

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Zaporojye Nükleer Güç Santrali (NGS) Başmühendisi Aleksandr Yakovlev’in Ukrayna'nın İHA saldırısı sonucu... 15.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-15T21:45+0300

2026-07-15T21:45+0300

2026-07-15T21:45+0300

ukrayna kri̇zi̇

mariya zaharova

rusya dışişleri bakanlığı

aleksandr yakovlev

zaporojye nükleer güç santrali

ukrayna

kiev

i̇ha

saldırı

uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Zaporojye NGS Başmühendisi Aleksandr Yakovlev’in öldürülmesinin ardından uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulundu. Zaharova, başta UAEA olmak üzere ilgili tüm uluslararası kuruluşlardan net bir tepki beklediklerini vurguladı.‘Grossi artık bu suçu görmeli’Açıklamasında doğrudan UAEA Genel Direktörü'ne seslenen Zaharova, "Kiev rejiminin işlediği bu suçu, artık nihayet Rafael Grossi’nin de görmesi gerekiyor. Başta UAEA olmak üzere ilgili uluslararası yapılardan, bu cinayeti açık ve net bir biçimde kınayan resmi açıklamalar talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Genel Direktörü Aleksey Lihaçev, daha önce yaptığı açıklamada, Yakovlev’in içinde bulunduğu hizmet aracının Ukrayna ordusuna ait bir dron tarafından hedef alındığını duyurmuştu. Lihaçev, başmühendis ve araç sürücüsünün hayatını kaybettiği olayı "Kiev rejiminin planlı bir terör saldırısı" olarak nitelendirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/rosatom-zaporojye-ngs-basmuhendisi-ukrayna-iha-saldirisinda-hayatini-kaybetti-1107283175.html

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