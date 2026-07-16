https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/sputnik-analizi-iran-korfez-petrolu-icin-bypass-yollarini-kapatiyor-1107315803.html

Sputnik analizi: İran, Körfez petrolü için bypass yollarını kapatıyor

Sputnik analizi: İran, Körfez petrolü için bypass yollarını kapatıyor

Sputnik Türkiye

Hürmüz Boğazı'nda Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait iki tanker gemisine düzenlenen saldırı, coğrafi konumu itibariyle dikkatlice planlanmış bir uyarı atışı... 16.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-16T19:03+0300

2026-07-16T19:03+0300

2026-07-16T19:03+0300

dünya

ortadoğu

i̇ran

birleşik arap emirlikleri (bae)

körfez

sputnik

hürmüz boğazı

tahran

bab el mendep

analiz

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Hürmüz Boğazı'nda Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait iki tanker gemisine düzenlenen saldırıda hedefler boğazın güney geçitlerinde, Umman karasuları içinde vuruldu ve bu bir tesadüf değil. BAE tam da burada, İran gözetiminden kaçınmak için gemilerin transponderlerini kapatarak ana dar geçiş noktasını atladığı ‘gizli’ bir petrol aktarma sistemi kurmuştu. Şimdi Tahran, bu denenmiş ve güvenilir sistemin bile artık güvenli olmadığını açıkça ortaya koydu ve tek bir atışla, Batı-Doğu karasal boru hattı, Fujairah terminalleri ve Arap Denizi'ndeki yeni limanın petrol akışını İran kontrolünden uzaklaştıracağı inancına dayanan Basra Körfezi monarşilerinin tüm lojistik stratejisini sorgulattı. Bir seyir füzesi bu inancı test etti ve test başarısız oldu.Gerçi tırmanan gerilim karmaşık bir hal aldı. İran, tankerlere düzenlediği saldırıyla eş zamanlı olarak bölgesel seyrüsefer güvenliğini sağlayan Umman'daki Amerikan deniz radar istasyonlarının imha edildiğini bildirdi. Bu, boğazdaki herhangi bir manevrayı daha da riskli hale getiren gözetim sistemini kör eden bir darbe oldu. Aynı zamanda Yemenli Husi milisleri, Tahran'ın desteğiyle Suudi Arabistan'daki Abha Havalimanı'na insansız hava araçlı (İHA) saldırı düzenledi, bu saldırı tehdidin genişlemesinin bir sonraki aşamasına dair kasvetli bir ipucu niteliği taşıyor. Eğer İran ve müttefikleri aynı anda hem Hürmüz'ün güney geçitlerini, hem Amerikan radarlarını hedefinde tutarak, gerekirse de güneydeki Bab el Mendep Boğazı'nı bloke edebiliyorsa, Körfez ülkeleri için deniz veya kara yolu üzerinden kullanabileceği hiçbir ‘temiz’ rota kalmaz ve İran etkisinden kaçma planı tam bir aldatmacaya dönüşür.Tahran, operasyonel etki alanının kendi sularının çok ötesine uzandığını gösterdi, şimdiyse Washington ve Riyad için kilit öneme sahip soru şudur: Her tankerin güvenliği adına tam ölçekli bir bölgesel savaş pahasına ödeme yapmaya razı mı olacaklar, yoksa İran'ın dikte ettiği koşullar altında müzakere masasına oturmak zorunda mı kalacaklar?

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i̇ran

birleşik arap emirlikleri (bae)

körfez

hürmüz boğazı

tahran

bab el mendep

suudi arabistan

washington

riyad

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