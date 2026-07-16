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Nöbetçi noter uygulaması değişiyor mu? AYM'den kritik iptal kararı
Nöbetçi noter uygulaması değişiyor mu? AYM'den kritik iptal kararı
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Anayasa Mahkemesi (AYM), noterlerin tatil gün ve saatlerinde çalışmasının yönetmelikle düzenlenmesini öngören hükmü Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti... 16.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-16T09:44+0300
2026-07-16T09:44+0300
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Anayasa Mahkemesi (AYM), 7532 sayılı Noterlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptali istemiyle yapılan başvuruyu karara bağladı.Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, CHP tarafından yapılan başvuruyu değerlendiren Yüksek Mahkeme, Noterlik Kanunu'nun 52. maddesine eklenen, noterlerin tatil gün ve saatlerinde çalışmasının yönetmelikle düzenleneceğine ilişkin hükmü Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.AYM, iptal kararının 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi.AYM: Dinlenme hakkına ilişkin düzenlemeler kanunla yapılmalıKararın gerekçesinde, Anayasa'nın 50. maddesi uyarınca çalışanların dinlenme hakkına sahip olduğu hatırlatıldı.Yüksek Mahkeme, hafta tatili ve izin hakkına ilişkin düzenlemelerin kanunla yapılması gerektiğini, noterlerin tatil günlerinde çalışmasının yönetmelikle düzenlenmesinin ise dinlenme hakkına sınırlama getirdiğini belirtti.Kararda, noterliğin serbest meslek olarak yürütülmesine rağmen aynı zamanda kamu görevi niteliği taşıdığına dikkat çekildi.AYM ayrıca, temel hak ve özgürlüklere getirilecek sınırlamaların Anayasa'ya uygun olması gerektiğini, noterlerin izin günlerinde çalışmasına ilişkin temel ilke ve esaslar ile genel çerçevenin ilgili düzenlemede yer almadığını ifade etti.Sanık avukatına yapılan bildirimin yeterli sayılması da iptal edildiAnayasa Mahkemesi, aynı başvuru kapsamında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 226. maddesine eklenen bir başka hükmü de iptal etti.İptal edilen düzenleme, "Sanığın dosyada var olan son adresine bildirim yapılamaması veya bildirime rağmen duruşmaya gelmemesi halinde müdafine yapılan bildirimler yeterli kabul edilir" hükmünü içeriyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/parasi-ve-hissesi-olan-herkesi-ilgilendiriyor-yeni-dokunulmazlik-zirhi-devreye-girdi-1107294260.html
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noter, anayasa mahkemesi (aym), yüksek mahkeme, anayasa
noter, anayasa mahkemesi (aym), yüksek mahkeme, anayasa

Nöbetçi noter uygulaması değişiyor mu? AYM'den kritik iptal kararı

09:44 16.07.2026
© AANoter
Noter - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2026
© AA
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Anayasa Mahkemesi (AYM), noterlerin tatil gün ve saatlerinde çalışmasının yönetmelikle düzenlenmesini öngören hükmü Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti. Kararın 9 ay sonra yürürlüğe girmesine hükmeden Yüksek Mahkeme, çalışanların dinlenme hakkına ilişkin düzenlemelerin kanunla yapılması gerektiğini vurguladı.
Anayasa Mahkemesi (AYM), 7532 sayılı Noterlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptali istemiyle yapılan başvuruyu karara bağladı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, CHP tarafından yapılan başvuruyu değerlendiren Yüksek Mahkeme, Noterlik Kanunu'nun 52. maddesine eklenen, noterlerin tatil gün ve saatlerinde çalışmasının yönetmelikle düzenleneceğine ilişkin hükmü Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.
AYM, iptal kararının 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi.

AYM: Dinlenme hakkına ilişkin düzenlemeler kanunla yapılmalı

Kararın gerekçesinde, Anayasa'nın 50. maddesi uyarınca çalışanların dinlenme hakkına sahip olduğu hatırlatıldı.
Yüksek Mahkeme, hafta tatili ve izin hakkına ilişkin düzenlemelerin kanunla yapılması gerektiğini, noterlerin tatil günlerinde çalışmasının yönetmelikle düzenlenmesinin ise dinlenme hakkına sınırlama getirdiğini belirtti.
Kararda, noterliğin serbest meslek olarak yürütülmesine rağmen aynı zamanda kamu görevi niteliği taşıdığına dikkat çekildi.
AYM ayrıca, temel hak ve özgürlüklere getirilecek sınırlamaların Anayasa'ya uygun olması gerektiğini, noterlerin izin günlerinde çalışmasına ilişkin temel ilke ve esaslar ile genel çerçevenin ilgili düzenlemede yer almadığını ifade etti.

Sanık avukatına yapılan bildirimin yeterli sayılması da iptal edildi

Anayasa Mahkemesi, aynı başvuru kapsamında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 226. maddesine eklenen bir başka hükmü de iptal etti.
İptal edilen düzenleme, "Sanığın dosyada var olan son adresine bildirim yapılamaması veya bildirime rağmen duruşmaya gelmemesi halinde müdafine yapılan bildirimler yeterli kabul edilir" hükmünü içeriyordu.
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