Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/seyir-halindeki-iett-otobusu-yandi-1107309052.html
Seyir halindeki İETT otobüsü yandı
Seyir halindeki İETT otobüsü yandı
Sputnik Türkiye
Ataşehir'de seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. 16.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-16T16:32+0300
2026-07-16T16:32+0300
türki̇ye
i̇ett
ataşehir
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/03/1088779310_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_099601c8baf71ac59f511ebde2aae8a9.jpg
Kayışdağı Mahallesi Ayazoğlu Caddesi'nde seyir halindeki 34 TP 3628 plakalı İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu otobüste hasar meydana geldi.Yangının ardından İETT yol yardım ekipleri, hasar gören otobüsü branda ile kapatarak olay yerinden kaldırılması için çalışma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/iett-otobusu-ile-ambulans-carpisti-yaralilar-var-1107192187.html
türki̇ye
ataşehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/03/1088779310_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_c298280d4bc66a91c7e515f2ef364d79.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇ett, ataşehir, türkiye
i̇ett, ataşehir, türkiye

Seyir halindeki İETT otobüsü yandı

16:32 16.07.2026
© AAİETT
İETT - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2026
© AA
Abone ol
Ataşehir'de seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kayışdağı Mahallesi Ayazoğlu Caddesi'nde seyir halindeki 34 TP 3628 plakalı İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu otobüste hasar meydana geldi.
Yangının ardından İETT yol yardım ekipleri, hasar gören otobüsü branda ile kapatarak olay yerinden kaldırılması için çalışma başlattı.
İETT otobüsü ile ambulansın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2026
TÜRKİYE
İETT otobüsü ile ambulans çarpıştı: Yaralılar var
12 Temmuz, 11:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала