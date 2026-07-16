https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/seyir-halindeki-iett-otobusu-yandi-1107309052.html
Seyir halindeki İETT otobüsü yandı
Seyir halindeki İETT otobüsü yandı
Sputnik Türkiye
Ataşehir'de seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. 16.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-16T16:32+0300
2026-07-16T16:32+0300
2026-07-16T16:32+0300
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Kayışdağı Mahallesi Ayazoğlu Caddesi'nde seyir halindeki 34 TP 3628 plakalı İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu otobüste hasar meydana geldi.Yangının ardından İETT yol yardım ekipleri, hasar gören otobüsü branda ile kapatarak olay yerinden kaldırılması için çalışma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/iett-otobusu-ile-ambulans-carpisti-yaralilar-var-1107192187.html
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i̇ett, ataşehir, türkiye
Seyir halindeki İETT otobüsü yandı
Ataşehir'de seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kayışdağı Mahallesi Ayazoğlu Caddesi'nde seyir halindeki 34 TP 3628 plakalı İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu otobüste hasar meydana geldi.
Yangının ardından İETT yol yardım ekipleri, hasar gören otobüsü branda ile kapatarak olay yerinden kaldırılması için çalışma başlattı.