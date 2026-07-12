https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/iett-otobusu-ile-ambulans-carpisti-yaralilar-var-1107192187.html

İETT otobüsü ile ambulans çarpıştı: Yaralılar var

İETT otobüsü ile ambulans çarpıştı: Yaralılar var

Sputnik Türkiye

Fatih'te İETT otobüsü ile ambulansın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. 12.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-12T11:05+0300

2026-07-12T11:05+0300

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ambulans

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Fatih'te İETT otobüsü ile ambulansın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.Fevzipaşa Caddesi'nde seyreden İETT otobüsü ile ambulans çarpıştı.Ambulansın devrildiği kazada, ambulanstaki 3 personel ile hasta ve otobüste bulunan 1 kişi yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, yaralılara müdahale ederken kaza yerinde güvenlik önlemi alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260318/uskudarda-2-iett-otobusu-carpisti-yolcular-tahliye-edildi-1104339755.html

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