Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/sela-neden-okunuyor-15-temmuzda-sela-ne-zaman-okunacak-1107289983.html
Sela neden okunuyor? 15 Temmuz'da sela ne zaman okunacak?
Sela neden okunuyor? 15 Temmuz'da sela ne zaman okunacak?
Sputnik Türkiye
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında Türkiye genelinde tüm camilerde 00.13'te sela okunacak. 16.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-16T00:00+0300
2026-07-16T00:00+0300
türki̇ye
türkiye
15 temmuz
15 temmuz anmaları
15 temmuz demokrasi ve milli birlik günü
15 temmuz derneği
15 temmuz şehitler köprüsü
15 temmuz şehitlerini anma programı
15 temmuz darbe girişimi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/0f/1107289825_0:0:839:472_1920x0_80_0_0_90a3463719f4028871c877dced700a0b.jpg
Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla Türkiye genelinde anma programları düzenleyecek.Program kapsamında, 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13'te tüm camilerde sela okunacak, minare ışıkları sabaha kadar açık tutulacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/15-temmuz-anmasi-istanbulda-gokyuzu-dron-gosterisiyle-aydinlandi-1107289221.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/0f/1107289825_112:0:741:472_1920x0_80_0_0_903dcfeb8a9e88398786d0d9a357ce3f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, 15 temmuz, 15 temmuz anmaları, 15 temmuz demokrasi ve milli birlik günü, 15 temmuz derneği, 15 temmuz şehitler köprüsü, 15 temmuz şehitlerini anma programı, 15 temmuz darbe girişimi
türkiye, 15 temmuz, 15 temmuz anmaları, 15 temmuz demokrasi ve milli birlik günü, 15 temmuz derneği, 15 temmuz şehitler köprüsü, 15 temmuz şehitlerini anma programı, 15 temmuz darbe girişimi

Sela neden okunuyor? 15 Temmuz'da sela ne zaman okunacak?

00:00 16.07.2026
© AA15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında tüm camilerde 00.13'te sela okunacak.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında tüm camilerde 00.13'te sela okunacak. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2026
© AA
Abone ol
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında Türkiye genelinde tüm camilerde 00.13'te sela okunacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla Türkiye genelinde anma programları düzenleyecek.
Program kapsamında, 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13'te tüm camilerde sela okunacak, minare ışıkları sabaha kadar açık tutulacak.
15 Temmuz'un 10. yılında İstanbul semalarında dron gösterisi düzenlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2026
TÜRKİYE
15 Temmuz anması: İstanbul'da gökyüzü dron gösterisiyle aydınlandı
Dün, 23:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала