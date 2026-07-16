https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/sela-neden-okunuyor-15-temmuzda-sela-ne-zaman-okunacak-1107289983.html
Sela neden okunuyor? 15 Temmuz'da sela ne zaman okunacak?
Sela neden okunuyor? 15 Temmuz'da sela ne zaman okunacak?
Sputnik Türkiye
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında Türkiye genelinde tüm camilerde 00.13'te sela okunacak. 16.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-16T00:00+0300
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15 temmuz
15 temmuz anmaları
15 temmuz demokrasi ve milli birlik günü
15 temmuz derneği
15 temmuz şehitler köprüsü
15 temmuz şehitlerini anma programı
15 temmuz darbe girişimi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/0f/1107289825_0:0:839:472_1920x0_80_0_0_90a3463719f4028871c877dced700a0b.jpg
Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla Türkiye genelinde anma programları düzenleyecek.Program kapsamında, 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13'te tüm camilerde sela okunacak, minare ışıkları sabaha kadar açık tutulacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/15-temmuz-anmasi-istanbulda-gokyuzu-dron-gosterisiyle-aydinlandi-1107289221.html
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türkiye, 15 temmuz, 15 temmuz anmaları, 15 temmuz demokrasi ve milli birlik günü, 15 temmuz derneği, 15 temmuz şehitler köprüsü, 15 temmuz şehitlerini anma programı, 15 temmuz darbe girişimi
türkiye, 15 temmuz, 15 temmuz anmaları, 15 temmuz demokrasi ve milli birlik günü, 15 temmuz derneği, 15 temmuz şehitler köprüsü, 15 temmuz şehitlerini anma programı, 15 temmuz darbe girişimi
Sela neden okunuyor? 15 Temmuz'da sela ne zaman okunacak?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında Türkiye genelinde tüm camilerde 00.13'te sela okunacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla Türkiye genelinde anma programları düzenleyecek.
Program kapsamında, 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13'te tüm camilerde sela okunacak, minare ışıkları sabaha kadar açık tutulacak.