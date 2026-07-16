https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/sela-neden-okunuyor-15-temmuzda-sela-ne-zaman-okunacak-1107289983.html

Sela neden okunuyor? 15 Temmuz'da sela ne zaman okunacak?

Sela neden okunuyor? 15 Temmuz'da sela ne zaman okunacak?

Sputnik Türkiye

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında Türkiye genelinde tüm camilerde 00.13'te sela okunacak. 16.07.2026, Sputnik Türkiye

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türkiye

15 temmuz

15 temmuz anmaları

15 temmuz demokrasi ve milli birlik günü

15 temmuz derneği

15 temmuz şehitler köprüsü

15 temmuz şehitlerini anma programı

15 temmuz darbe girişimi

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Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla Türkiye genelinde anma programları düzenleyecek.Program kapsamında, 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13'te tüm camilerde sela okunacak, minare ışıkları sabaha kadar açık tutulacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/15-temmuz-anmasi-istanbulda-gokyuzu-dron-gosterisiyle-aydinlandi-1107289221.html

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Sputnik Türkiye

türkiye, 15 temmuz, 15 temmuz anmaları, 15 temmuz demokrasi ve milli birlik günü, 15 temmuz derneği, 15 temmuz şehitler köprüsü, 15 temmuz şehitlerini anma programı, 15 temmuz darbe girişimi