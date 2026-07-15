15 Temmuz anması: İstanbul'da gökyüzü dron gösterisiyle aydınlandı

© AA / Arif Hüdaverdi YamanFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü semalarında dron gösterisi düzenlendi. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )
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© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
© AA / Arif Hüdaverdi YamanFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü semalarında dron gösterisi düzenlendi. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )
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© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
© AA / Arif Hüdaverdi YamanFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü semalarında dron gösterisi düzenlendi. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )
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© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
© AA / Erhan ElaldıFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü semalarında dron gösterisi düzenlendi. ( Erhan Elaldı - Anadolu Ajansı )
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© AA / Erhan Elaldı
© AA / Erhan ElaldıFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü semalarında dron gösterisi düzenlendi. ( Erhan Elaldı - Anadolu Ajansı )
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© AA / Erhan Elaldı
© AA / Erhan ElaldıFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü semalarında dron gösterisi düzenlendi. ( Erhan Elaldı - Anadolu Ajansı )
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© AA / Erhan Elaldı
© AA / Erhan ElaldıFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü semalarında dron gösterisi düzenlendi. ( Erhan Elaldı - Anadolu Ajansı )
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© AA / Erhan Elaldı
© AA / Erhan ElaldıFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü semalarında dron gösterisi düzenlendi. ( Erhan Elaldı - Anadolu Ajansı )
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© AA / Erhan Elaldı
© AA / Arif Hüdaverdi YamanFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü semalarında dron gösterisi düzenlendi. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )
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© AA / Arif Hüdaverdi Yaman