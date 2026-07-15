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15 Temmuz anması: İstanbul'da gökyüzü dron gösterisiyle aydınlandı
15 Temmuz anması: İstanbul'da gökyüzü dron gösterisiyle aydınlandı
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FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla İstanbul semalarında dron gösterisi düzenlendi. 15.07.2026, Sputnik Türkiye
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фото, türkiye, 15 temmuz, 15 temmuz anmaları, 15 temmuz demokrasi ve milli birlik günü, 15 temmuz şehitler köprüsü, 15 temmuz şehitlerini anma programı, 15 temmuz darbe girişimi
фото, türkiye, 15 temmuz, 15 temmuz anmaları, 15 temmuz demokrasi ve milli birlik günü, 15 temmuz şehitler köprüsü, 15 temmuz şehitlerini anma programı, 15 temmuz darbe girişimi

15 Temmuz anması: İstanbul'da gökyüzü dron gösterisiyle aydınlandı

23:19 15.07.2026
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FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla İstanbul semalarında dron gösterisi düzenlendi.
© AA / Arif Hüdaverdi YamanFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü semalarında dron gösterisi düzenlendi. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )
15 Temmuz'un 10. yılında İstanbul semalarında dron gösterisi düzenlendi - Sputnik Türkiye
1/9
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
© AA / Arif Hüdaverdi YamanFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü semalarında dron gösterisi düzenlendi. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )
15 Temmuz'un 10. yılında İstanbul semalarında dron gösterisi düzenlendi - Sputnik Türkiye
2/9
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
© AA / Arif Hüdaverdi YamanFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü semalarında dron gösterisi düzenlendi. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )
15 Temmuz'un 10. yılında İstanbul semalarında dron gösterisi düzenlendi - Sputnik Türkiye
3/9
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
© AA / Erhan ElaldıFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü semalarında dron gösterisi düzenlendi. ( Erhan Elaldı - Anadolu Ajansı )
15 Temmuz'un 10. yılında İstanbul semalarında dron gösterisi düzenlendi - Sputnik Türkiye
4/9
© AA / Erhan Elaldı
© AA / Erhan ElaldıFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü semalarında dron gösterisi düzenlendi. ( Erhan Elaldı - Anadolu Ajansı )
15 Temmuz'un 10. yılında İstanbul semalarında dron gösterisi düzenlendi - Sputnik Türkiye
5/9
© AA / Erhan Elaldı
© AA / Erhan ElaldıFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü semalarında dron gösterisi düzenlendi. ( Erhan Elaldı - Anadolu Ajansı )
15 Temmuz'un 10. yılında İstanbul semalarında dron gösterisi düzenlendi - Sputnik Türkiye
6/9
© AA / Erhan Elaldı
© AA / Erhan ElaldıFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü semalarında dron gösterisi düzenlendi. ( Erhan Elaldı - Anadolu Ajansı )
15 Temmuz'un 10. yılında İstanbul semalarında dron gösterisi düzenlendi - Sputnik Türkiye
7/9
© AA / Erhan Elaldı
© AA / Erhan ElaldıFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü semalarında dron gösterisi düzenlendi. ( Erhan Elaldı - Anadolu Ajansı )
15 Temmuz'un 10. yılında İstanbul semalarında dron gösterisi düzenlendi - Sputnik Türkiye
8/9
© AA / Erhan Elaldı
© AA / Arif Hüdaverdi YamanFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü semalarında dron gösterisi düzenlendi. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )
15 Temmuz'un 10. yılında İstanbul semalarında dron gösterisi düzenlendi - Sputnik Türkiye
9/9
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
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