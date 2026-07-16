https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/rusya-ve-cin-yapay-zeka-alaninda-yeni-kuresel-kurallar-belirliyor-1107316734.html
Rusya ve Çin, yapay zeka alanında yeni küresel kurallar belirliyor
Rusya ve Çin, yapay zeka alanında yeni küresel kurallar belirliyor
Sputnik Türkiye
Rusya ve Çin, Yapay Zeka Alanında İşbirliği Dünya Örgütü’nü kurarak, yapay zeka alanında yeni küresel kurallar belirliyor. Bu yeni örgütün fiilen liderleri... 16.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-16T20:15+0300
2026-07-16T20:15+0300
2026-07-16T20:15+0300
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Şanghay’da düzenlenecek ve ana konusu ‘Entelektüel ortaklar: Geleceği Birlikte Yaratıyoruz’ olacak 2026 Dünya Yapay Zeka Konferansı'na katılan Rus heyetine Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin başkanlık edecek. Yapay Zeka Alanında İşbirliği Dünya Örgütü’nün kurulması ile ilgili anlaşma ise bugün Rusya Dijital Kalkınma Bakanı Maksut Şadayev tarafından imzalandı.Rusya ve Çin, yeni örgütün gelecekteki gelişimi için fikirler geliştirmek üzere birlikte çalışıyor. İki ülkenin yaklaşımları insan çıkarlarının, bilgiye eşit erişimin, şeffaflığın ve evrensel olarak anlaşılan etik standartların öncelikli olduğu ilkesinde açıkça örtüşüyor. Bu gelişmeyi engellemeyip aksine, teşvik ediyor.Çin, yapay zeka alanındaki çalışmalarıyla ve bunlara dayalı çok sayıda yeni model ve hizmetiyle tanınır. Rusya ise pratik uygulamalara odaklanarak, platform çözümleri geliştiriyor ve yapay zekayı insan faaliyetinin kentsel ve yaşam tarzı hizmetleri, finans teknolojileri, sağlık ve eğitim gibi en önemli alanlarında etkin bir şekilde uyguluyor. Rusya’nın bu alandaki çözümleri dünyanın önde gelenleri arasında yer alıyor.Rusya için yeni yapay zeka organizasyonuna katılım yeni fırsatlar yaratıyor. Rus işletmeleri, halihazırda birçok ülke için yapay zeka kullanımında en iyi uygulama örnekleri olarak hizmet veren çözümleriyle uluslararası pazara girmiş durumda. Rusya, münhasır kontrol iddiasında bulunmadan yeteneklerini diğer katılımcılarla paylaşmaya hazır.Çok taraflı bir örgüt içinde çalışmak, ikili işbirliğinin gelişimini de teşvik ediyor. Rus heyeti Şanghay'daki konferansta çeşitli ülkelerle görüşmelere devam ediyor, çalışmalarını sunuyor ve önde gelen Rus şirketleriyle doğrudan iletişim sağlıyor. Rusya her bir ortağın ihtiyaçlarını ve çıkarlarını dikkate alarak, bu alandaki çalışmalarını her ülkenin özel ihtiyaçlarına uyarlamaya hazır.Rusya da aynı Çin gibi yeni teknolojiler ve yapay zeka geliştirme konularında açık bir platform olmaya hazır. Rusya ‘Yapay Zeka Dünyasına Yolculuk’ (Kasım 2026), Gelecek Teknolojileri Forumu ve 2027'de Üst Düzey Yapay Zeka Toplantısı gibi önemli uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapacak. Bu etkinliklere Çin ve diğer ülkeler de aktif katılım sağlayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/rusya-ve-cin-yapay-zeka-alaninda-isbirligi-yapmak-uzere-orgut-kurdu-1107311950.html
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rusya, çin, yapay zeka, maksim oreşkin, şanghay, haberler
rusya, çin, yapay zeka, maksim oreşkin, şanghay, haberler
Rusya ve Çin, yapay zeka alanında yeni küresel kurallar belirliyor
Rusya ve Çin, Yapay Zeka Alanında İşbirliği Dünya Örgütü’nü kurarak, yapay zeka alanında yeni küresel kurallar belirliyor. Bu yeni örgütün fiilen liderleri haline gelen iki ülke, açık yapay zeka geliştirme ve tüm ülkeler için eşit erişimi savunuyor.
Şanghay’da düzenlenecek ve ana konusu ‘Entelektüel ortaklar: Geleceği Birlikte Yaratıyoruz’ olacak 2026 Dünya Yapay Zeka Konferansı'na katılan Rus heyetine Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin başkanlık edecek. Yapay Zeka Alanında İşbirliği Dünya Örgütü’nün kurulması ile ilgili anlaşma ise bugün Rusya Dijital Kalkınma Bakanı Maksut Şadayev tarafından imzalandı.
Rusya ve Çin, yeni örgütün gelecekteki gelişimi için fikirler geliştirmek üzere birlikte çalışıyor. İki ülkenin yaklaşımları insan çıkarlarının, bilgiye eşit erişimin, şeffaflığın ve evrensel olarak anlaşılan etik standartların öncelikli olduğu ilkesinde açıkça örtüşüyor. Bu gelişmeyi engellemeyip aksine, teşvik ediyor.
Çin, yapay zeka alanındaki çalışmalarıyla ve bunlara dayalı çok sayıda yeni model ve hizmetiyle tanınır. Rusya ise pratik uygulamalara odaklanarak, platform çözümleri geliştiriyor ve yapay zekayı insan faaliyetinin kentsel ve yaşam tarzı hizmetleri, finans teknolojileri, sağlık ve eğitim gibi en önemli alanlarında etkin bir şekilde uyguluyor. Rusya’nın bu alandaki çözümleri dünyanın önde gelenleri arasında yer alıyor.
Rusya için yeni yapay zeka organizasyonuna katılım yeni fırsatlar yaratıyor. Rus işletmeleri, halihazırda birçok ülke için yapay zeka kullanımında en iyi uygulama örnekleri olarak hizmet veren çözümleriyle uluslararası pazara girmiş durumda. Rusya, münhasır kontrol iddiasında bulunmadan yeteneklerini diğer katılımcılarla paylaşmaya hazır.
Çok taraflı bir örgüt içinde çalışmak, ikili işbirliğinin gelişimini de teşvik ediyor. Rus heyeti Şanghay'daki konferansta çeşitli ülkelerle görüşmelere devam ediyor, çalışmalarını sunuyor ve önde gelen Rus şirketleriyle doğrudan iletişim sağlıyor. Rusya her bir ortağın ihtiyaçlarını ve çıkarlarını dikkate alarak, bu alandaki çalışmalarını her ülkenin özel ihtiyaçlarına uyarlamaya hazır.
Rusya da aynı Çin gibi yeni teknolojiler ve yapay zeka geliştirme konularında açık bir platform olmaya hazır. Rusya ‘Yapay Zeka Dünyasına Yolculuk’ (Kasım 2026), Gelecek Teknolojileri Forumu ve 2027'de Üst Düzey Yapay Zeka Toplantısı gibi önemli uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapacak. Bu etkinliklere Çin ve diğer ülkeler de aktif katılım sağlayacak.