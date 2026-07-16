https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/sanatci-levent-uzumcu-gozaltina-alindi-1107294060.html

Sanatçı Levent Üzümcü gözaltına alındı

Sanatçı Levent Üzümcü gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Levent Üzümcü gözaltına alındı

2026-07-16T09:07+0300

2026-07-16T09:07+0300

2026-07-16T09:08+0300

türki̇ye

levent üzümcü

i̇zmir

bursa

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

cumhuriyet başsavcılığı

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Tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü, gözaltına alındı.Levent Üzümcü neden gözaltına alındı?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Üzümcü hakkında sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşım nedeniyle soruşturma başlatıldığını bildirdi.Üzümcü, soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Üzümcü'nün hangi soruşturma kapsamında gözaltına alındığına ilişkin resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.Gözaltı haberini sosyal medya hesabında duyuran Üzümcü, "Gözaltına alınıyorum." ifadesinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.Levent Üzümcü kimdir?1972'de İzmir'de doğan sanatçı, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu Bölümü'nden mezun oldu.Kariyeri boyunca Bursa Devlet Tiyatrosu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İBBŞT) ve kurucusu olduğu İstanbul Halk Tiyatrosu bünyesinde çok sayıda oyunda rol aldı.Üzümcü, Ağustos 2024'ten bu yana İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevlerini yürütüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/unlulere-uyusturucu-sorusturmasi-ilyas-yalcintas-ile-fatih-aksoyun-da-aralarinda-oldugu-25-kisi-1107292534.html

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levent üzümcü, i̇zmir, bursa, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), cumhuriyet başsavcılığı