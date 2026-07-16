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Rusya’dan düşman İHA’larına karşı 'Örümcek Ağı' önlemi
Rusya’dan düşman İHA’larına karşı 'Örümcek Ağı' önlemi
Sputnik Türkiye
Rusya, Ukrayna'yla devam eden çatışmalarda hedef alınan kritik altyapı tesislerini korumak için savunma önlemlerini genişletmeyi sürdürüyor. 16.07.2026, Sputnik Türkiye
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Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec, kritik sanayi ve enerji tesislerini insansız hava araçlarından (İHA) korumak amacıyla geliştirdiği yeni 'Pautina' ('Örümcek Ağı') savunma sistemini test etmeye başladı.Yeni nesil 'Pautina' sistemiyle ülkedeki bazı yakıt ve enerji tesislerinde pilot testlere başlandığını duyuran Rostec, özellikle ağır SİHA'lara karşı geliştirilen bu modüler ağ sisteminin stratejik noktaların güvenliğini sağlamayı hedeflediğini vurguladı.Metal ağlarla gelen korumaYeni savunma sistemi, kaynak kullanılmadan cıvatalarla birleştirilen, korozyona dayanıklı ve galvanizli ağır metal ağlardan oluşuyor. Özel taşıyıcı sütunlar, destekler ve gözenekli bir konstrüksiyonla inşa edilen bu yapı, hedef tesislere yönelen kamikaze ve saldırı İHA'larını havada yakalayarak infilak etmelerini ya da hedefe ulaşmalarını engelliyor. Yaklaşık 200 kilogram ağırlığındaki ağır SİHA'ları bile durdurabilecek şekilde tasarlanan sistem, 25 metreden yüksek binalara ve her boyuttaki yatay alana kolayca uyarlanabiliyor. Bu esnek yapısı sayesinde sistemin özellikle petrol depolama tesisleri, rafineriler ve elektrik trafo merkezleri gibi geniş alan kaplayan kritik altyapılarda etkin bir koruma sağlaması öngörülüyor.Entegre savunma konseptiSistemin diğer savunma araçlarıyla entegre çalışacağını belirten Rostec Başkan Yardımcısı Aleksandr Nazarov, yeni teknolojinin sunduğu güvenliğe dikkat çekti. Nazarov, elektronik harp sistemleri ve kinetik silahlarla birlikte kullanılacak olan Pautina'nın, kritik sivil altyapı tesislerinin güvenliğinde son derece yüksek düzeyde bir güvence sunacağını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/ukraynanin-yeni-basbakani-koretskiy-yolsuzluk-baglantilari-nedeniyle-elestiriliyor-1107303712.html
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rusya, ukrayna, rostec, silahlı i̇ha (si̇ha), i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, ukrayna, rostec, silahlı i̇ha (si̇ha), i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

Rusya’dan düşman İHA’larına karşı 'Örümcek Ağı' önlemi

16:36 16.07.2026 (güncellendi: 16:37 16.07.2026)
spiderweb, örümcek ağı, pautina
spiderweb, örümcek ağı, pautina - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2026
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Rusya, Ukrayna'yla devam eden çatışmalarda hedef alınan kritik altyapı tesislerini korumak için savunma önlemlerini genişletmeyi sürdürüyor.
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec, kritik sanayi ve enerji tesislerini insansız hava araçlarından (İHA) korumak amacıyla geliştirdiği yeni 'Pautina' ('Örümcek Ağı') savunma sistemini test etmeye başladı.

Yeni nesil 'Pautina' sistemiyle ülkedeki bazı yakıt ve enerji tesislerinde pilot testlere başlandığını duyuran Rostec, özellikle ağır SİHA'lara karşı geliştirilen bu modüler ağ sisteminin stratejik noktaların güvenliğini sağlamayı hedeflediğini vurguladı.

Metal ağlarla gelen koruma

Yeni savunma sistemi, kaynak kullanılmadan cıvatalarla birleştirilen, korozyona dayanıklı ve galvanizli ağır metal ağlardan oluşuyor.

Özel taşıyıcı sütunlar, destekler ve gözenekli bir konstrüksiyonla inşa edilen bu yapı, hedef tesislere yönelen kamikaze ve saldırı İHA'larını havada yakalayarak infilak etmelerini ya da hedefe ulaşmalarını engelliyor.

Yaklaşık 200 kilogram ağırlığındaki ağır SİHA'ları bile durdurabilecek şekilde tasarlanan sistem, 25 metreden yüksek binalara ve her boyuttaki yatay alana kolayca uyarlanabiliyor.

Bu esnek yapısı sayesinde sistemin özellikle petrol depolama tesisleri, rafineriler ve elektrik trafo merkezleri gibi geniş alan kaplayan kritik altyapılarda etkin bir koruma sağlaması öngörülüyor.

Entegre savunma konsepti

Sistemin diğer savunma araçlarıyla entegre çalışacağını belirten Rostec Başkan Yardımcısı Aleksandr Nazarov, yeni teknolojinin sunduğu güvenliğe dikkat çekti.

Nazarov, elektronik harp sistemleri ve kinetik silahlarla birlikte kullanılacak olan Pautina'nın, kritik sivil altyapı tesislerinin güvenliğinde son derece yüksek düzeyde bir güvence sunacağını ifade etti.
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