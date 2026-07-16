https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/rusyadan-dusman-ihalarina-karsi-orumcek-agi-onlemi-1107309447.html

Rusya’dan düşman İHA’larına karşı 'Örümcek Ağı' önlemi

Rusya’dan düşman İHA’larına karşı 'Örümcek Ağı' önlemi

Sputnik Türkiye

Rusya, Ukrayna'yla devam eden çatışmalarda hedef alınan kritik altyapı tesislerini korumak için savunma önlemlerini genişletmeyi sürdürüyor. 16.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-16T16:36+0300

2026-07-16T16:36+0300

2026-07-16T16:37+0300

savunma

rusya

ukrayna

rostec

silahlı i̇ha (si̇ha)

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec, kritik sanayi ve enerji tesislerini insansız hava araçlarından (İHA) korumak amacıyla geliştirdiği yeni 'Pautina' ('Örümcek Ağı') savunma sistemini test etmeye başladı.Yeni nesil 'Pautina' sistemiyle ülkedeki bazı yakıt ve enerji tesislerinde pilot testlere başlandığını duyuran Rostec, özellikle ağır SİHA'lara karşı geliştirilen bu modüler ağ sisteminin stratejik noktaların güvenliğini sağlamayı hedeflediğini vurguladı.Metal ağlarla gelen korumaYeni savunma sistemi, kaynak kullanılmadan cıvatalarla birleştirilen, korozyona dayanıklı ve galvanizli ağır metal ağlardan oluşuyor. Özel taşıyıcı sütunlar, destekler ve gözenekli bir konstrüksiyonla inşa edilen bu yapı, hedef tesislere yönelen kamikaze ve saldırı İHA'larını havada yakalayarak infilak etmelerini ya da hedefe ulaşmalarını engelliyor. Yaklaşık 200 kilogram ağırlığındaki ağır SİHA'ları bile durdurabilecek şekilde tasarlanan sistem, 25 metreden yüksek binalara ve her boyuttaki yatay alana kolayca uyarlanabiliyor. Bu esnek yapısı sayesinde sistemin özellikle petrol depolama tesisleri, rafineriler ve elektrik trafo merkezleri gibi geniş alan kaplayan kritik altyapılarda etkin bir koruma sağlaması öngörülüyor.Entegre savunma konseptiSistemin diğer savunma araçlarıyla entegre çalışacağını belirten Rostec Başkan Yardımcısı Aleksandr Nazarov, yeni teknolojinin sunduğu güvenliğe dikkat çekti. Nazarov, elektronik harp sistemleri ve kinetik silahlarla birlikte kullanılacak olan Pautina'nın, kritik sivil altyapı tesislerinin güvenliğinde son derece yüksek düzeyde bir güvence sunacağını ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/ukraynanin-yeni-basbakani-koretskiy-yolsuzluk-baglantilari-nedeniyle-elestiriliyor-1107303712.html

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rusya, ukrayna, rostec, silahlı i̇ha (si̇ha), i̇nsansız hava aracı (i̇ha)