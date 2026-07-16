https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/rusya-ve-cin-yapay-zeka-alaninda-isbirligi-yapmak-uzere-orgut-kurdu-1107311950.html
Rusya ve Çin, yapay zeka alanında işbirliği yapmak üzere örgüt kurdu
Rusya ve Çin, yapay zeka alanında işbirliği yapmak üzere örgüt kurdu
Sputnik Türkiye
Rusya, Çin ve 25'ten fazla ülkenin Şanghay’da bir araya gelerek yapay zeka alanında işbirliği yapmak üzere bir dünya örgütü kurduğu öğrenildi. 16.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-16T17:12+0300
2026-07-16T17:12+0300
2026-07-16T17:12+0300
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Sputnik muhabirinin bildirdiği üzere, Şanghay'da Yapay Zeka Alanında İşbirliği Dünya Örgütü’nün kurulması ile ilgili anlaşmanın imza töreni gerçekleşti. Belgeye Rusya, Çin ve 25'ten fazla ülkenin temsilcileri imza attı.Anlaşmaya Rusya tarafından Dijital Kalkınma Bakanı Maksut Şadayev, Çin tarafından ise Dışişleri Bakanı Vang Yi imza attı, onların yanı sıra anlaşma Cezayir, Belarus, Brezilya, Kamboçya, Kongo, Küba, Etiyopya, Endonezya, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Laos, Lesoto, Malezya, Mozambik, Myanmar, Nikaragua, Umman, Pakistan, Senegal, Sırbistan, Güney Afrika, Tacikistan, Özbekistan, Venezuela, Zambiya ve Kamerun tarafından da imzalandı.İmza töreni, 17-20 Temmuz tarihlerinde Şanghay’da düzenlenecek ve ana konusu ‘Entelektüel ortaklar: Geleceği Birlikte Yaratıyoruz’ olacak 2026 Dünya Yapay Zeka Konferansı'nın açılışından önce gerçekleşti.Konferansın başlangıcında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, açılış konuşması yapacak ve Pekin'in yapay zekanın geliştirilmesi ve yönetimine ilişkin politikalarını, pozisyonlarını, kavramlarını ve önerilerini özetleyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/abdli-odullu-kimyager-cine-transfer-oldu-yapay-zeka-enstitusunun-basina-gecti-1107164790.html
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rusya, çin, şanghay, yapay zeka, örgüt, sputnik, çin devlet başkanı şi cinping, şi cinping, vang yi
rusya, çin, şanghay, yapay zeka, örgüt, sputnik, çin devlet başkanı şi cinping, şi cinping, vang yi
Rusya ve Çin, yapay zeka alanında işbirliği yapmak üzere örgüt kurdu
Rusya, Çin ve 25'ten fazla ülkenin Şanghay’da bir araya gelerek yapay zeka alanında işbirliği yapmak üzere bir dünya örgütü kurduğu öğrenildi.
Sputnik muhabirinin bildirdiği üzere, Şanghay'da Yapay Zeka Alanında İşbirliği Dünya Örgütü’nün kurulması ile ilgili anlaşmanın imza töreni gerçekleşti. Belgeye Rusya, Çin ve 25'ten fazla ülkenin temsilcileri imza attı.
Anlaşmaya Rusya tarafından Dijital Kalkınma Bakanı Maksut Şadayev, Çin tarafından ise Dışişleri Bakanı Vang Yi imza attı, onların yanı sıra anlaşma Cezayir, Belarus, Brezilya, Kamboçya, Kongo, Küba, Etiyopya, Endonezya, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Laos, Lesoto, Malezya, Mozambik, Myanmar, Nikaragua, Umman, Pakistan, Senegal, Sırbistan, Güney Afrika, Tacikistan, Özbekistan, Venezuela, Zambiya ve Kamerun tarafından da imzalandı.
İmza töreni, 17-20 Temmuz tarihlerinde Şanghay’da düzenlenecek ve ana konusu ‘Entelektüel ortaklar: Geleceği Birlikte Yaratıyoruz’ olacak 2026 Dünya Yapay Zeka Konferansı'nın açılışından önce gerçekleşti.
Konferansın başlangıcında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, açılış konuşması yapacak ve Pekin'in yapay zekanın geliştirilmesi ve yönetimine ilişkin politikalarını, pozisyonlarını, kavramlarını ve önerilerini özetleyecek.