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ABD'li ödüllü kimyager Çin'e transfer oldu: Yapay zeka enstitüsünün başına geçti
ABD'li ödüllü kimyager Çin'e transfer oldu: Yapay zeka enstitüsünün başına geçti
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Geçen yıl Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan Omar M. Yaghi. ABD'de bilim fonlarına yönelik kesintiler ve göç politikalarına ilişkin endişelerin arttığı bir dönemde Berkeley Üniversitesi'nden ayrılarak Çin'e transfer oldu.
2026-07-10T14:26+0300
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Yaghi'nin kariyer değişikliği, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin bilim araştırmalarına yönelik bütçe kesintileri ve göç politikalarının tartışıldığı bir dönemde gerçekleşirken, Çin'in uluslararası bilim insanlarını yüksek bütçeli araştırma programlarıyla ülkeye çekme stratejisinin son örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.Amerikan basınında dikkat çektiGeçtiğimiz hafta düzenlenen törenle Tsinghua Üniversitesi'ndeki yeni görevine başlayan Yaghi’nin ayrılışı The New York Times başta olmak üzere Amerikan basınında geniş yer buldu.Üniversite tarafından yapılan açıklamada, yapay zeka sayesinde yeni malzemelerin keşif sürecinin önemli ölçüde hızlandırılmasının amaçlandığı belirtildi.Yaghi ise yeni göreviyle ilgili olarak, "Yavaşlamak ya da daha önce yapılanları tekrar etmek için değil, bilimi her zamankinden daha fazla enerji, yoğunluk ve hırsla yapmak için buradayım" ifadelerini kullandı.Çin'in bilimde yükselişiWashington merkezli American Association for the Advancement of Science bütçe analisti Alessandra Zimmermann, NYT’ye yaptığı açıklamada Çin'in bilimsel araştırmalara yaptığı yatırımların hızla arttığını belirterek özellikle kimya alanında yayımlanan üst düzey bilimsel makalelerde Çin'in artık ABD'nin önüne geçtiğini söyledi.Çöl havasından içme suyu üretmiştiYaghi'nin en dikkat çeken çalışmalarından biri de çöl havasından su elde edilmesini sağlayan cihaz oldu.2018 yılında Kaliforniya'daki Mojave Çölü'nde test edilen sistem, elektrik gerektirmeden havadaki nemi toplayarak günde yaklaşık üç bardak içilebilir su üretebildi. Söz konusu teknolojinin ticarileşme aşamasına yaklaştığı belirtiliyor.Yaghi daha önce verdiği röportajlarda bu fikrin, çocukluğunda ailesinin su sıkıntısı yaşamasından ilham aldığını söylemişti.
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çin, abd, berkeley üniversitesi, tsinghua üniversitesi, yapay zeka, haberler
çin, abd, berkeley üniversitesi, tsinghua üniversitesi, yapay zeka, haberler

ABD'li ödüllü kimyager Çin'e transfer oldu: Yapay zeka enstitüsünün başına geçti

14:26 10.07.2026
© AP Photo / Harry NakosOmar Yaghi
Omar Yaghi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / Harry Nakos
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Geçen yıl Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan Omar M. Yaghi. ABD'de bilim fonlarına yönelik kesintiler ve göç politikalarına ilişkin endişelerin arttığı bir dönemde Berkeley Üniversitesi'nden ayrılarak Çin'e transfer oldu. Yaghi, Pekin'de yapay zeka ile yeni malzemeler geliştirecek araştırma enstitüsünü yönetecek.
Yaghi'nin kariyer değişikliği, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin bilim araştırmalarına yönelik bütçe kesintileri ve göç politikalarının tartışıldığı bir dönemde gerçekleşirken, Çin'in uluslararası bilim insanlarını yüksek bütçeli araştırma programlarıyla ülkeye çekme stratejisinin son örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Amerikan basınında dikkat çekti

Geçtiğimiz hafta düzenlenen törenle Tsinghua Üniversitesi'ndeki yeni görevine başlayan Yaghi’nin ayrılışı The New York Times başta olmak üzere Amerikan basınında geniş yer buldu.
Yaghi, yapay zeka teknolojilerinin kullanıldığı bir araştırma enstitüsünü yönetecek. Enstitüde, yeni nesil malzemelerin tasarımı ve sentezinin geleneksel 'deneme-yanılma' yöntemlerinden çok daha hızlı gerçekleştirilmesi hedefleniyor.
Üniversite tarafından yapılan açıklamada, yapay zeka sayesinde yeni malzemelerin keşif sürecinin önemli ölçüde hızlandırılmasının amaçlandığı belirtildi.
Yaghi ise yeni göreviyle ilgili olarak, "Yavaşlamak ya da daha önce yapılanları tekrar etmek için değil, bilimi her zamankinden daha fazla enerji, yoğunluk ve hırsla yapmak için buradayım" ifadelerini kullandı.

Çin'in bilimde yükselişi

Washington merkezli American Association for the Advancement of Science bütçe analisti Alessandra Zimmermann, NYT’ye yaptığı açıklamada Çin'in bilimsel araştırmalara yaptığı yatırımların hızla arttığını belirterek özellikle kimya alanında yayımlanan üst düzey bilimsel makalelerde Çin'in artık ABD'nin önüne geçtiğini söyledi.

Çöl havasından içme suyu üretmişti

Yaghi'nin en dikkat çeken çalışmalarından biri de çöl havasından su elde edilmesini sağlayan cihaz oldu.
2018 yılında Kaliforniya'daki Mojave Çölü'nde test edilen sistem, elektrik gerektirmeden havadaki nemi toplayarak günde yaklaşık üç bardak içilebilir su üretebildi. Söz konusu teknolojinin ticarileşme aşamasına yaklaştığı belirtiliyor.
Yaghi daha önce verdiği röportajlarda bu fikrin, çocukluğunda ailesinin su sıkıntısı yaşamasından ilham aldığını söylemişti.
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