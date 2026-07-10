https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/abdli-odullu-kimyager-cine-transfer-oldu-yapay-zeka-enstitusunun-basina-gecti-1107164790.html

ABD'li ödüllü kimyager Çin'e transfer oldu: Yapay zeka enstitüsünün başına geçti

ABD'li ödüllü kimyager Çin'e transfer oldu: Yapay zeka enstitüsünün başına geçti

Sputnik Türkiye

Geçen yıl Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan Omar M. Yaghi. ABD'de bilim fonlarına yönelik kesintiler ve göç politikalarına ilişkin endişelerin arttığı bir dönemde Berkeley Üniversitesi'nden ayrılarak Çin'e transfer oldu.

2026-07-10T14:26+0300

2026-07-10T14:26+0300

2026-07-10T14:26+0300

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Yaghi'nin kariyer değişikliği, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin bilim araştırmalarına yönelik bütçe kesintileri ve göç politikalarının tartışıldığı bir dönemde gerçekleşirken, Çin'in uluslararası bilim insanlarını yüksek bütçeli araştırma programlarıyla ülkeye çekme stratejisinin son örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.Amerikan basınında dikkat çektiGeçtiğimiz hafta düzenlenen törenle Tsinghua Üniversitesi'ndeki yeni görevine başlayan Yaghi’nin ayrılışı The New York Times başta olmak üzere Amerikan basınında geniş yer buldu.Üniversite tarafından yapılan açıklamada, yapay zeka sayesinde yeni malzemelerin keşif sürecinin önemli ölçüde hızlandırılmasının amaçlandığı belirtildi.Yaghi ise yeni göreviyle ilgili olarak, "Yavaşlamak ya da daha önce yapılanları tekrar etmek için değil, bilimi her zamankinden daha fazla enerji, yoğunluk ve hırsla yapmak için buradayım" ifadelerini kullandı.Çin'in bilimde yükselişiWashington merkezli American Association for the Advancement of Science bütçe analisti Alessandra Zimmermann, NYT’ye yaptığı açıklamada Çin'in bilimsel araştırmalara yaptığı yatırımların hızla arttığını belirterek özellikle kimya alanında yayımlanan üst düzey bilimsel makalelerde Çin'in artık ABD'nin önüne geçtiğini söyledi.Çöl havasından içme suyu üretmiştiYaghi'nin en dikkat çeken çalışmalarından biri de çöl havasından su elde edilmesini sağlayan cihaz oldu.2018 yılında Kaliforniya'daki Mojave Çölü'nde test edilen sistem, elektrik gerektirmeden havadaki nemi toplayarak günde yaklaşık üç bardak içilebilir su üretebildi. Söz konusu teknolojinin ticarileşme aşamasına yaklaştığı belirtiliyor.Yaghi daha önce verdiği röportajlarda bu fikrin, çocukluğunda ailesinin su sıkıntısı yaşamasından ilham aldığını söylemişti.

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