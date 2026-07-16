Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/rusya-savunma-bakani-belousov-ozel-askeri-harekat-bolgesini-ziyaret-etti-1107296752.html
Rusya Savunma Bakanı Belousov, özel askeri harekat bölgesini ziyaret etti
Rusya Savunma Bakanı Belousov, özel askeri harekat bölgesini ziyaret etti
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanı Belousov’un, özel askeri harekat bölgesinde faaliyet gösteren ‘Merkez’ kuvvetler grubunun komuta merkezini ziyaret ederek sahadaki duruma... 16.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-16T10:30+0300
2026-07-16T10:33+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
andrey belousov
özel askeri harekat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/05/1099147081_22:0:440:235_1920x0_80_0_0_a325d915c8690973f7cb6e2630f017ff.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Bakan Andrey Belousov’un ‘Merkez’ kuvvetler grubuna bir çalışma ziyareti gerçekleştirdiğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Belousov’un 'Merkez' kuvvet grubuna bağlı birliklerden birinin komuta merkezinde, sorumluluk alanlarındaki mevcut duruma ilişkin komutanlığın raporlarını dinlediği belirtildi.‘Merkez’ Kuvvetler Grubu Komutanı Albay General Valeriy Solodçuk, birliklerin muharebe temas hattındaki askeri görevleri yerine getirme süreci ve düşman faaliyetlerinin niteliği hakkında detaylı bilgi sundu.Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada öne çıkan maddeler:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/rus-ordusu-ukraynadaki-askeri-hedeflere-yonelik-grup-saldirisi-duzenledi-1107293316.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/05/1099147081_64:0:377:235_1920x0_80_0_0_3a07a4a04a6619d0258ae8e21924697b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, andrey belousov, özel askeri harekat
rusya, rusya savunma bakanlığı, andrey belousov, özel askeri harekat

Rusya Savunma Bakanı Belousov, özel askeri harekat bölgesini ziyaret etti

10:30 16.07.2026 (güncellendi: 10:33 16.07.2026)
© Fotoğraf : Andrey BelousovAndrey Belousov
Andrey Belousov - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2026
© Fotoğraf : Andrey Belousov
Abone ol
Rusya Savunma Bakanı Belousov’un, özel askeri harekat bölgesinde faaliyet gösteren ‘Merkez’ kuvvetler grubunun komuta merkezini ziyaret ederek sahadaki duruma ilişkin raporları aldığı ve askeri birliklere ödüllerini takdim ettiğini belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Bakan Andrey Belousov’un ‘Merkez’ kuvvetler grubuna bir çalışma ziyareti gerçekleştirdiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Belousov’un 'Merkez' kuvvet grubuna bağlı birliklerden birinin komuta merkezinde, sorumluluk alanlarındaki mevcut duruma ilişkin komutanlığın raporlarını dinlediği belirtildi.
‘Merkez’ Kuvvetler Grubu Komutanı Albay General Valeriy Solodçuk, birliklerin muharebe temas hattındaki askeri görevleri yerine getirme süreci ve düşman faaliyetlerinin niteliği hakkında detaylı bilgi sundu.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada öne çıkan maddeler:
Otomatik ateş sistemi devreye alındı: ‘Svod’ sisteminin muharebe koşullarında teste alınması kapsamında, ‘Merkez’ grubu bünyesinde otomatik bir ateşle imha sistemi kuruldu.
Yeni İHA birimleri kuruldu: Kuvvet grubu bünyesinde yeni insansız sistemler birimleri tamamen oluşturularak gerekli teçhizatla donatıldı.
Analiz grupları göreve başladı: İnsansız sistem birimlerinde görev yapmak üzere özel analiz grupları kurularak personel görevlendirmeleri tamamlandı.
Yapay zekâ eğitimi için veri altyapısı: İHA üreticilerinin yapay sinir ağlarını eğitme çalışmalarına başlayabilmesi amacıyla Rusya'da ‘veri vitrini’ sistemi oluşturuldu.
Yazılım geliştirme talimatı: Belousov, İHA mürettebatının faaliyetlerinin daha detaylı ve kesin bir şekilde analiz edilebilmesi amacıyla mevcut yazılım-donanım kompleksinin geliştirilmesi talimatını verdi.
Suvorov Nişanı takdim edildi: Savunma Bakanı Belousov, özel askeri harekat kapsamında gösterilen kahramanlık, cesaret ve yiğitlik dolayısıyla ‘Merkez’ grubu birliğine Suvorov Nişanı takdim etti.
İskender uzun menzilli taktik balistik füze sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rus ordusu, Ukrayna’daki askeri hedeflere yönelik grup saldırısı düzenledi
08:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала