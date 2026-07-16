https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/rusya-savunma-bakani-belousov-ozel-askeri-harekat-bolgesini-ziyaret-etti-1107296752.html

Rusya Savunma Bakanı Belousov, özel askeri harekat bölgesini ziyaret etti

Rusya Savunma Bakanı Belousov, özel askeri harekat bölgesini ziyaret etti

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanı Belousov’un, özel askeri harekat bölgesinde faaliyet gösteren ‘Merkez’ kuvvetler grubunun komuta merkezini ziyaret ederek sahadaki duruma... 16.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-16T10:30+0300

2026-07-16T10:30+0300

2026-07-16T10:33+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya savunma bakanlığı

andrey belousov

özel askeri harekat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/05/1099147081_22:0:440:235_1920x0_80_0_0_a325d915c8690973f7cb6e2630f017ff.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, Bakan Andrey Belousov’un ‘Merkez’ kuvvetler grubuna bir çalışma ziyareti gerçekleştirdiğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Belousov’un 'Merkez' kuvvet grubuna bağlı birliklerden birinin komuta merkezinde, sorumluluk alanlarındaki mevcut duruma ilişkin komutanlığın raporlarını dinlediği belirtildi.‘Merkez’ Kuvvetler Grubu Komutanı Albay General Valeriy Solodçuk, birliklerin muharebe temas hattındaki askeri görevleri yerine getirme süreci ve düşman faaliyetlerinin niteliği hakkında detaylı bilgi sundu.Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada öne çıkan maddeler:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/rus-ordusu-ukraynadaki-askeri-hedeflere-yonelik-grup-saldirisi-duzenledi-1107293316.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, andrey belousov, özel askeri harekat