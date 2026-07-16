Rusya Savunma Bakanı Belousov, özel askeri harekat bölgesini ziyaret etti
10:30 16.07.2026 (güncellendi: 10:33 16.07.2026)
© Fotoğraf : Andrey BelousovAndrey Belousov
© Fotoğraf : Andrey Belousov
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Rusya Savunma Bakanı Belousov’un, özel askeri harekat bölgesinde faaliyet gösteren ‘Merkez’ kuvvetler grubunun komuta merkezini ziyaret ederek sahadaki duruma ilişkin raporları aldığı ve askeri birliklere ödüllerini takdim ettiğini belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Bakan Andrey Belousov’un ‘Merkez’ kuvvetler grubuna bir çalışma ziyareti gerçekleştirdiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Belousov’un 'Merkez' kuvvet grubuna bağlı birliklerden birinin komuta merkezinde, sorumluluk alanlarındaki mevcut duruma ilişkin komutanlığın raporlarını dinlediği belirtildi.
‘Merkez’ Kuvvetler Grubu Komutanı Albay General Valeriy Solodçuk, birliklerin muharebe temas hattındaki askeri görevleri yerine getirme süreci ve düşman faaliyetlerinin niteliği hakkında detaylı bilgi sundu.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada öne çıkan maddeler:
Otomatik ateş sistemi devreye alındı: ‘Svod’ sisteminin muharebe koşullarında teste alınması kapsamında, ‘Merkez’ grubu bünyesinde otomatik bir ateşle imha sistemi kuruldu.
Yeni İHA birimleri kuruldu: Kuvvet grubu bünyesinde yeni insansız sistemler birimleri tamamen oluşturularak gerekli teçhizatla donatıldı.
Analiz grupları göreve başladı: İnsansız sistem birimlerinde görev yapmak üzere özel analiz grupları kurularak personel görevlendirmeleri tamamlandı.
Yapay zekâ eğitimi için veri altyapısı: İHA üreticilerinin yapay sinir ağlarını eğitme çalışmalarına başlayabilmesi amacıyla Rusya'da ‘veri vitrini’ sistemi oluşturuldu.
Yazılım geliştirme talimatı: Belousov, İHA mürettebatının faaliyetlerinin daha detaylı ve kesin bir şekilde analiz edilebilmesi amacıyla mevcut yazılım-donanım kompleksinin geliştirilmesi talimatını verdi.
Suvorov Nişanı takdim edildi: Savunma Bakanı Belousov, özel askeri harekat kapsamında gösterilen kahramanlık, cesaret ve yiğitlik dolayısıyla ‘Merkez’ grubu birliğine Suvorov Nişanı takdim etti.