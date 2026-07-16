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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/rus-ordusu-ukraynadaki-askeri-hedeflere-yonelik-grup-saldirisi-duzenledi-1107293316.html
Rus ordusu, Ukrayna’daki askeri hedeflere yönelik grup saldırısı düzenledi
Rus ordusu, Ukrayna’daki askeri hedeflere yönelik grup saldırısı düzenledi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde düzenlenen grup saldırılarıyla Kiev’deki İHA üretim tesislerinin yanı sıra, Odessa ve Yujnıy limanlarındaki askeri... 16.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-16T08:23+0300
2026-07-16T08:29+0300
ukrayna kri̇zi̇
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rusya silahlı kuvvetleri
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Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın askeri sanayi kapasitesine ve lojistik hatlarına yönelik nokta atışı operasyonlarına devam ediyor.Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gece saatlerinde Ukrayna'nın askeri tesislerine yönelik geniş kapsamlı ve yüksek hassasiyetli grup saldırıları gerçekleştirildiği bildirildi.Savunma Bakanlığı'nın resmi açıklamasında, operasyonun detaylarına ilişkin şu ifadelere yer verildi:Kiev'deki İHA üretim merkezleri imha edildiAçıklamada, operasyonun öncelikli hedeflerinden birinin Kiev'deki askeri sanayi kompleksler olduğu belirtildi. Düzenlenen etkili vuruşlar sonucunda, Kiev'de konuşlu bulunan ve Ukrayna ordusu için orta ile uzun menzilli İHA üretimi ve depolanmasında kullanılan stratejik askeri sanayi işletmelerinin başarıyla vurularak etkisiz hale getirildiği kaydedildi.Lojistik ve ikmal hatlarına ağır darbeKiev'in yanı sıra, Ukrayna ordusunun lojistik desteğindekritik rol oynayan liman altyapıları da hedef alındı. Rusya Savunma Bakanlığı, imha edilen diğer stratejik hedefleri şu şekilde sıraladı:Gerçekleştirilen bu operasyonla birlikte, Ukrayna'nın cephe gerisindeki askeri üretim kabiliyetine ve batıdan gelen askeri yardımların dağıtım ağlarına ağır bir darbeindirildiği vurgulandı.
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rusya, ukrayna, kiev, odessa, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, saldırı
rusya, ukrayna, kiev, odessa, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, saldırı

Rus ordusu, Ukrayna’daki askeri hedeflere yönelik grup saldırısı düzenledi

08:23 16.07.2026 (güncellendi: 08:29 16.07.2026)
© Fotoğraf : Rusya Savunma Bakanlığıİskender uzun menzilli taktik balistik füze sistemi
İskender uzun menzilli taktik balistik füze sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2026
© Fotoğraf : Rusya Savunma Bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde düzenlenen grup saldırılarıyla Kiev’deki İHA üretim tesislerinin yanı sıra, Odessa ve Yujnıy limanlarındaki askeri lojistik altyapılarının yüksek hassasiyetli silahlarla tam isabetle vurulduğunu belirtti.
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın askeri sanayi kapasitesine ve lojistik hatlarına yönelik nokta atışı operasyonlarına devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gece saatlerinde Ukrayna'nın askeri tesislerine yönelik geniş kapsamlı ve yüksek hassasiyetli grup saldırıları gerçekleştirildiği bildirildi.
Savunma Bakanlığı'nın resmi açıklamasında, operasyonun detaylarına ilişkin şu ifadelere yer verildi:
"Gece Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri, karadan ve havadan konuşlandırılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) ile grup saldırıları gerçekleştirdi."

Kiev'deki İHA üretim merkezleri imha edildi

Açıklamada, operasyonun öncelikli hedeflerinden birinin Kiev'deki askeri sanayi kompleksler olduğu belirtildi. Düzenlenen etkili vuruşlar sonucunda, Kiev'de konuşlu bulunan ve Ukrayna ordusu için orta ile uzun menzilli İHA üretimi ve depolanmasında kullanılan stratejik askeri sanayi işletmelerinin başarıyla vurularak etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Lojistik ve ikmal hatlarına ağır darbe

Kiev'in yanı sıra, Ukrayna ordusunun lojistik desteğindekritik rol oynayan liman altyapıları da hedef alındı. Rusya Savunma Bakanlığı, imha edilen diğer stratejik hedefleri şu şekilde sıraladı:
“Askeri amaçlı yüklerin, akaryakıt ve yağlama malzemelerinin teslimatı ile depolanması için kullanılan 'Odessa' ve 'Yujnıy' limanlarındaki altyapı tesisleri de başarıyla vuruldu.”
Gerçekleştirilen bu operasyonla birlikte, Ukrayna'nın cephe gerisindeki askeri üretim kabiliyetine ve batıdan gelen askeri yardımların dağıtım ağlarına ağır bir darbeindirildiği vurgulandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2026
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