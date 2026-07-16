https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/rus-ordusu-ukraynadaki-askeri-hedeflere-yonelik-grup-saldirisi-duzenledi-1107293316.html

Rus ordusu, Ukrayna’daki askeri hedeflere yönelik grup saldırısı düzenledi

Rus ordusu, Ukrayna’daki askeri hedeflere yönelik grup saldırısı düzenledi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde düzenlenen grup saldırılarıyla Kiev’deki İHA üretim tesislerinin yanı sıra, Odessa ve Yujnıy limanlarındaki askeri... 16.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-16T08:23+0300

2026-07-16T08:23+0300

2026-07-16T08:29+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

kiev

odessa

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

saldırı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/14/1103649556_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bbc5965cb025bd5cd4830adbcc04b521.jpg

Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın askeri sanayi kapasitesine ve lojistik hatlarına yönelik nokta atışı operasyonlarına devam ediyor.Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gece saatlerinde Ukrayna'nın askeri tesislerine yönelik geniş kapsamlı ve yüksek hassasiyetli grup saldırıları gerçekleştirildiği bildirildi.Savunma Bakanlığı'nın resmi açıklamasında, operasyonun detaylarına ilişkin şu ifadelere yer verildi:Kiev'deki İHA üretim merkezleri imha edildiAçıklamada, operasyonun öncelikli hedeflerinden birinin Kiev'deki askeri sanayi kompleksler olduğu belirtildi. Düzenlenen etkili vuruşlar sonucunda, Kiev'de konuşlu bulunan ve Ukrayna ordusu için orta ile uzun menzilli İHA üretimi ve depolanmasında kullanılan stratejik askeri sanayi işletmelerinin başarıyla vurularak etkisiz hale getirildiği kaydedildi.Lojistik ve ikmal hatlarına ağır darbeKiev'in yanı sıra, Ukrayna ordusunun lojistik desteğindekritik rol oynayan liman altyapıları da hedef alındı. Rusya Savunma Bakanlığı, imha edilen diğer stratejik hedefleri şu şekilde sıraladı:Gerçekleştirilen bu operasyonla birlikte, Ukrayna'nın cephe gerisindeki askeri üretim kabiliyetine ve batıdan gelen askeri yardımların dağıtım ağlarına ağır bir darbeindirildiği vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/zaharova-uaea-zaporojye-ngs-basmuhendisinin-oldurulmesini-net-bicimde-kinamali-1107284087.html

rusya

ukrayna

kiev

odessa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, kiev, odessa, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, saldırı