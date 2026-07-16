https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/rusya-disisleri-guney-korenin-natonun-yeniden-silahlandirilmasina-ortak-olmasi-kabul-edilemez-1107316884.html
Rusya Dışişleri: Güney Kore’nin NATO’nun yeniden silahlandırılmasına ortak olması kabul edilemez
Rusya Dışişleri: Güney Kore’nin NATO’nun yeniden silahlandırılmasına ortak olması kabul edilemez
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore’nin NATO ile derinleşen askeri-teknik işbirliğinden duyduğu endişeyi dile getirerek, Seul’ün ittifakın yeniden silahlanma... 16.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-16T20:16+0300
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko ile Güney Kore’nin Moskova Büyükelçisi Lee Seok-bae arasında gerçekleşen görüşmenin ardından Bakanlığın internet sitesinden resmi bir açıklama yayınlandı.Seul’ün NATO ile askeri-teknik alandaki işbirliğini derinleştirmeye dönük pratik adımlarının Rusya’nın güvenliğine doğrudan tehdit oluşturduğu vurgulanan açıklamada, "Rusya’ya karşı savaşa hazırlığını açıkça ilan eden NATO’nun niteliksel ve niceliksel olarak yeniden silahlanması sürecine, Kore Cumhuriyeti’nin fiili bir ortak haline gelmesinin kabul edilemez olduğu ifade edilmiştir" denildi.Geçen hafta Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, NATO ile ilişkilerin "yeni bir seviyeye" çıkarılması amacıyla "Kore-NATO Savunma Sanayii Ortaklığı 2.0" girişimini önermişti. Söz konusu adım; mühimmat ve uzay alanlarında halihazırda yürütülen programlara benzer şekilde, ileri teknolojilerde ortak araştırmaların genişletilmesini öngörüyor.Politico gazetesinin verilerine göre, dünyanın en hızlı büyüyen silah ihracatçılarından biri olan Güney Kore, küresel tedarikçi sıralamasında dokuzuncu basamağa yükselmiş durumda. Ülke ayrıca, Avrupa'daki NATO üyelerinin silah ithalatında ABD’nin ardından ikinci sırada yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/lavrov-rusya-ve-cin-cifte-standartlari-ve-tek-tarafli-yaptirimlari-kabul-etmiyor-1107299791.html
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rusya dışişleri bakanlığı, rusya, güney kore, seul, nato, andrey rudenko, avrupa
rusya dışişleri bakanlığı, rusya, güney kore, seul, nato, andrey rudenko, avrupa
Rusya Dışişleri: Güney Kore’nin NATO’nun yeniden silahlandırılmasına ortak olması kabul edilemez
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore’nin NATO ile derinleşen askeri-teknik işbirliğinden duyduğu endişeyi dile getirerek, Seul’ün ittifakın yeniden silahlanma sürecine fiilen ortak olmasının "kabul edilemez" olduğunu açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko ile Güney Kore’nin Moskova Büyükelçisi Lee Seok-bae arasında gerçekleşen görüşmenin ardından Bakanlığın internet sitesinden resmi bir açıklama yayınlandı.
Seul’ün NATO ile askeri-teknik alandaki işbirliğini derinleştirmeye dönük pratik adımlarının Rusya’nın güvenliğine doğrudan tehdit oluşturduğu vurgulanan açıklamada, "Rusya’ya karşı savaşa hazırlığını açıkça ilan eden NATO’nun niteliksel ve niceliksel olarak yeniden silahlanması sürecine, Kore Cumhuriyeti’nin fiili bir ortak haline gelmesinin kabul edilemez olduğu ifade edilmiştir" denildi.
Geçen hafta Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, NATO ile ilişkilerin "yeni bir seviyeye" çıkarılması amacıyla "Kore-NATO Savunma Sanayii Ortaklığı 2.0" girişimini önermişti. Söz konusu adım; mühimmat ve uzay alanlarında halihazırda yürütülen programlara benzer şekilde, ileri teknolojilerde ortak araştırmaların genişletilmesini öngörüyor.
Politico gazetesinin verilerine göre, dünyanın en hızlı büyüyen silah ihracatçılarından biri olan Güney Kore, küresel tedarikçi sıralamasında dokuzuncu basamağa yükselmiş durumda. Ülke ayrıca, Avrupa'daki NATO üyelerinin silah ithalatında ABD’nin ardından ikinci sırada yer alıyor.