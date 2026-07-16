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Lavrov: Rusya ve Çin, çifte standartları ve tek taraflı yaptırımları kabul etmiyor
Lavrov: Rusya ve Çin, çifte standartları ve tek taraflı yaptırımları kabul etmiyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova ve Pekin'in Batı'nın ‘rejim değişikliği’, ‘çifte standart’ ve ‘tek taraflı yaptırım’ politikalarına karşı ortak bir... 16.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-16T12:03+0300
2026-07-16T12:05+0300
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Rusya ile Çin arasında imzalanan İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Anlaşması’nın 25. yılı vesilesiyle Rus Kommersant gazetesine bir makale yazan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, iki ülkenin küresel siyasetteki ortak vizyonuna dair önemli açıklamalarda bulundu.‘Batı, sömürgeci bir yaklaşımla hareket ediyor’Lavrov, makalesinde Batı’nın mevcut küresel düzeni istikrarsızlaştırmaya çalıştığını belirterek, Rusya ve Çin'in buna karşı durduğunu kaydetti. Bakan Lavrov, şu ifadeleri kullandı:Bu ortak anlayışın, Batılı devletlerin küresel hegemonyalarını korumak adına ‘neokolonyal’ (yeni sömürgeci) bir yaklaşımla hareket ettiği bu dönemde kritik bir önem taşıdığına dikkat çeken Lavrov; Batı'nın, Birleşmiş Milletler Şartı ilkelerine dayanan uluslararası hukuk mimarisini tamamen yıkmayı hedeflediğini kaydetti.Ukrayna krizinde Çin'e teşekkürRusya Dışişleri Bakanı, Pekin yönetiminin Ukrayna krizine yönelik yaklaşımından duydukları memnuniyeti de dile getirdi. Çin'in krizin nedenlerini doğru analizettiğini belirten Lavrov, "Çin Halk Cumhuriyeti'nin, Ukrayna'daki durum karşısında krizin doğuşunu ve kökenlerini derinlemesine anlayan, siyasi çözüme odaklanan yapıcı ve dengeli tutumunu yüksek takdirle karşılıyoruz" dedi.Avrasya'da güvenlik için Putin ve Şi vizyonu birleşiyorMakalede stratejik işbirliklerinin geleceğine de değinen Lavrov, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in küresel vizyonu ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “Avrasya’da eşit ve bölünmez bir güvenlik mimarisi oluşturma" projesinin tam bir uyum içinde olduğunu vurguladı.Lavrov, hem resmi makamlar hem de iki ülkenin uzman toplulukları düzeyinde bu iki büyük girişimin entegrasyonu için çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/abdli-sahin-senator-grahamin-ani-olumu-ukraynada-endise-yaratti-1107299650.html
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rusya, çin, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, ukrayna, vladimir putin, şi cinping, batı, yaptırım, çifte standart
rusya, çin, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, ukrayna, vladimir putin, şi cinping, batı, yaptırım, çifte standart

Lavrov: Rusya ve Çin, çifte standartları ve tek taraflı yaptırımları kabul etmiyor

12:03 16.07.2026 (güncellendi: 12:05 16.07.2026)
© Sputnik / Kristina Solovyova / Multimedya arşivine gidinВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и главы МИД Бангладеш Х. Рахмана
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и главы МИД Бангладеш Х. Рахмана - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2026
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova ve Pekin'in Batı'nın ‘rejim değişikliği’, ‘çifte standart’ ve ‘tek taraflı yaptırım’ politikalarına karşı ortak bir duruş sergilediğini belirtti. Lavrov, Pekin'in Ukrayna krizindeki dengeli tutumunu takdir ettiklerini vurguladı.
Rusya ile Çin arasında imzalanan İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Anlaşması’nın 25. yılı vesilesiyle Rus Kommersant gazetesine bir makale yazan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, iki ülkenin küresel siyasetteki ortak vizyonuna dair önemli açıklamalarda bulundu.

‘Batı, sömürgeci bir yaklaşımla hareket ediyor’

Lavrov, makalesinde Batı’nın mevcut küresel düzeni istikrarsızlaştırmaya çalıştığını belirterek, Rusya ve Çin'in buna karşı durduğunu kaydetti. Bakan Lavrov, şu ifadeleri kullandı:
“Çinli dostlarımızla birlikte, çatışmaların kökeninde yatan nedenlerin ortadan kaldırılmasına dayalı, siyasi ve diplomatik çözümlerin gerekliliğini savunuyoruz. 'Rejim değişikliği', 'çifte standartlar' ve 'tek taraflı yaptırım' politikalarını asla kabul etmiyoruz.”
Bu ortak anlayışın, Batılı devletlerin küresel hegemonyalarını korumak adına ‘neokolonyal’ (yeni sömürgeci) bir yaklaşımla hareket ettiği bu dönemde kritik bir önem taşıdığına dikkat çeken Lavrov; Batı'nın, Birleşmiş Milletler Şartı ilkelerine dayanan uluslararası hukuk mimarisini tamamen yıkmayı hedeflediğini kaydetti.

Ukrayna krizinde Çin'e teşekkür

Rusya Dışişleri Bakanı, Pekin yönetiminin Ukrayna krizine yönelik yaklaşımından duydukları memnuniyeti de dile getirdi. Çin'in krizin nedenlerini doğru analizettiğini belirten Lavrov, "Çin Halk Cumhuriyeti'nin, Ukrayna'daki durum karşısında krizin doğuşunu ve kökenlerini derinlemesine anlayan, siyasi çözüme odaklanan yapıcı ve dengeli tutumunu yüksek takdirle karşılıyoruz" dedi.

Avrasya'da güvenlik için Putin ve Şi vizyonu birleşiyor

Makalede stratejik işbirliklerinin geleceğine de değinen Lavrov, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in küresel vizyonu ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “Avrasya’da eşit ve bölünmez bir güvenlik mimarisi oluşturma" projesinin tam bir uyum içinde olduğunu vurguladı.
Lavrov, hem resmi makamlar hem de iki ülkenin uzman toplulukları düzeyinde bu iki büyük girişimin entegrasyonu için çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.
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