https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/lavrov-rusya-ve-cin-cifte-standartlari-ve-tek-tarafli-yaptirimlari-kabul-etmiyor-1107299791.html

Lavrov: Rusya ve Çin, çifte standartları ve tek taraflı yaptırımları kabul etmiyor

Lavrov: Rusya ve Çin, çifte standartları ve tek taraflı yaptırımları kabul etmiyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova ve Pekin'in Batı'nın ‘rejim değişikliği’, ‘çifte standart’ ve ‘tek taraflı yaptırım’ politikalarına karşı ortak bir... 16.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-16T12:03+0300

2026-07-16T12:03+0300

2026-07-16T12:05+0300

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Rusya ile Çin arasında imzalanan İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Anlaşması’nın 25. yılı vesilesiyle Rus Kommersant gazetesine bir makale yazan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, iki ülkenin küresel siyasetteki ortak vizyonuna dair önemli açıklamalarda bulundu.‘Batı, sömürgeci bir yaklaşımla hareket ediyor’Lavrov, makalesinde Batı’nın mevcut küresel düzeni istikrarsızlaştırmaya çalıştığını belirterek, Rusya ve Çin'in buna karşı durduğunu kaydetti. Bakan Lavrov, şu ifadeleri kullandı:Bu ortak anlayışın, Batılı devletlerin küresel hegemonyalarını korumak adına ‘neokolonyal’ (yeni sömürgeci) bir yaklaşımla hareket ettiği bu dönemde kritik bir önem taşıdığına dikkat çeken Lavrov; Batı'nın, Birleşmiş Milletler Şartı ilkelerine dayanan uluslararası hukuk mimarisini tamamen yıkmayı hedeflediğini kaydetti.Ukrayna krizinde Çin'e teşekkürRusya Dışişleri Bakanı, Pekin yönetiminin Ukrayna krizine yönelik yaklaşımından duydukları memnuniyeti de dile getirdi. Çin'in krizin nedenlerini doğru analizettiğini belirten Lavrov, "Çin Halk Cumhuriyeti'nin, Ukrayna'daki durum karşısında krizin doğuşunu ve kökenlerini derinlemesine anlayan, siyasi çözüme odaklanan yapıcı ve dengeli tutumunu yüksek takdirle karşılıyoruz" dedi.Avrasya'da güvenlik için Putin ve Şi vizyonu birleşiyorMakalede stratejik işbirliklerinin geleceğine de değinen Lavrov, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in küresel vizyonu ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “Avrasya’da eşit ve bölünmez bir güvenlik mimarisi oluşturma" projesinin tam bir uyum içinde olduğunu vurguladı.Lavrov, hem resmi makamlar hem de iki ülkenin uzman toplulukları düzeyinde bu iki büyük girişimin entegrasyonu için çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

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rusya, çin, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, ukrayna, vladimir putin, şi cinping, batı, yaptırım, çifte standart