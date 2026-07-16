https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/ahbap-dernegi-sorusturmasinda-tutuklanan-haluk-leventin-yeni-goruntuleri-ortaya-cikti-1107297702.html

AHBAP derneği soruşturmasında tutuklanan Haluk Levent'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

AHBAP derneği soruşturmasında tutuklanan Haluk Levent'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

AHBAP derneğine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Haluk Levent'in adliyedeki işlemlerinin ardından çekilen yeni görüntüleri ortaya çıktı... 16.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-16T11:14+0300

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AHBAP derneğine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Haluk Levent'in yeni görüntüleri ortaya çıktı.Görüntülerde, Haluk Levent'in ellerinin kelepçeli olduğu görüldü.14 şüpheli tutuklandı, 11 kişi adli kontrolle serbest bırakıldıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen, aralarında AHBAP derneğinin kurucusu Haluk Levent'in de bulunduğu 25 şüphelinin hakimlik işlemleri tamamlandı.Sulh ceza hakimliği, Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 14 şüphelinin tutuklanmasına, 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.Tutuklanan isimler şu şekilde açıklandı:"Haluk Levent, Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusuf Can Ertit, Kemal Ötünç, Şehmuz Baştuğ, Abdülcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya ve Zafer Yay."Öte yandan, jandarma ekiplerince gözaltına alınan 17 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.Soruşturma kapsamında hangi suçlamalar yer alıyor?İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmalarında, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdiklerinin tespit edildiği belirtildi.Operasyonun detaylarıYürütülen soruşturma kapsamında, AHBAP Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen, aralarında derneğin kurucusu Haluk Levent'in de bulunduğu 17 şüpheli, 12 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.Soruşturmanın devamında 9 şüpheli daha yakalanırken, şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.Toplam 25 şüpheli adliyeye sevk edilirken, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 17 şüpheli daha gözaltına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/bakan-gurlekten-ahbap-sorusturmasi-aciklamasi-goz-yumulmayacak-1107296915.html

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haluk levent, ahbap derneği, görüntü, ece güner, anadolu halk ve barış platformu (ahbap), i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, masak, i̇stanbul, i̇zmir