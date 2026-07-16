https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/oyuncu-levent-uzumcu-hakkinda-tutuklama-talebi--1107316617.html
Oyuncu Levent Üzümcü hakkında tutuklama talebi
Oyuncu Levent Üzümcü hakkında tutuklama talebi
Sputnik Türkiye
Oyuncu Levent Üzümcü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 16.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-16T19:59+0300
2026-07-16T19:59+0300
2026-07-16T20:06+0300
türki̇ye
şehir tiyatroları
i̇zmir
levent üzümcü
gözaltı
gözaltı kararı
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü, sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.Üzümcü'nün, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/sanatci-levent-uzumcu-gozaltina-alindi-1107294060.html
türki̇ye
i̇zmir
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şehir tiyatroları, i̇zmir, levent üzümcü, gözaltı, gözaltı kararı
şehir tiyatroları, i̇zmir, levent üzümcü, gözaltı, gözaltı kararı
Oyuncu Levent Üzümcü hakkında tutuklama talebi
19:59 16.07.2026 (güncellendi: 20:06 16.07.2026)
Oyuncu Levent Üzümcü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü, sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.
Üzümcü'nün, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildiği öğrenildi.