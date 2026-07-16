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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/oyuncu-levent-uzumcu-hakkinda-tutuklama-talebi--1107316617.html
Oyuncu Levent Üzümcü hakkında tutuklama talebi
Oyuncu Levent Üzümcü hakkında tutuklama talebi
Sputnik Türkiye
Oyuncu Levent Üzümcü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 16.07.2026, Sputnik Türkiye
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şehir tiyatroları
i̇zmir
levent üzümcü
gözaltı
gözaltı kararı
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü, sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.Üzümcü'nün, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/sanatci-levent-uzumcu-gozaltina-alindi-1107294060.html
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şehir tiyatroları, i̇zmir, levent üzümcü, gözaltı, gözaltı kararı
şehir tiyatroları, i̇zmir, levent üzümcü, gözaltı, gözaltı kararı

Oyuncu Levent Üzümcü hakkında tutuklama talebi

19:59 16.07.2026 (güncellendi: 20:06 16.07.2026)
© Fotoğraf : TwitterLevent Üzümcü
Levent Üzümcü - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2026
© Fotoğraf : Twitter
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Oyuncu Levent Üzümcü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü, sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.
Üzümcü'nün, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildiği öğrenildi.
Levent Üzümcü - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2026
TÜRKİYE
Sanatçı Levent Üzümcü gözaltına alındı
09:07
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