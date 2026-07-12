https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/cep-telefonu-fiyatina-otomobil-bakanlik-ekspertiz-garantili-araclari-satisa-cikardi-60-bin-liradan-1107193981.html
Cep telefonu fiyatına otomobil: Bakanlık, ekspertiz garantili araçları satışa çıkardı, 60 bin liradan başlıyor
Cep telefonu fiyatına otomobil: Bakanlık, ekspertiz garantili araçları satışa çıkardı, 60 bin liradan başlıyor
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, gümrükte tasfiye edilen araçları resmi ekspertiz raporu ve e-ihale yöntemiyle satışa sundu. Otomobilden deniz taşıtlarına, lüks modellerden... 12.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-12T13:00+0300
2026-07-12T13:00+0300
2026-07-12T13:00+0300
yaşam
otomobil
ticaret bakanlığı
türkiye
otomotiv
hurda
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Ticaret Bakanlığı, gümrüklerde tasfiye edilen çeşitli araçları elektronik ihale (e-ihale) yöntemiyle satışa çıkardı. İkinci el araç almak isteyen vatandaşlar için önemli bir alternatif oluşturan bu sistem sayesinde, yüzlerce araç dijital ortamda yeni sahiplerini bekliyor.Resmi expertizNTV'de yer verilen habere göre, satışa sunulan tüm araçlar, ihale öncesinde resmi ekspertiz işlemlerinden geçiriliyor. Araçların mevcut durumları detaylı bir şekilde fotoğraflanarak sisteme yükleniyor ve ihale süreci tüm alıcılar için tamamen şeffaf bir ortamda gerçekleştiriliyor.Teslimat nasıl?İhale sürecine katılarak araç satın almaya hak kazanan vatandaşlar, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından teslimat aşamasına geçiyor. Satın alınan araçların fiziksel teslimatı, aracın bulunduğu ilgili tasfiye işletme müdürlükleri üzerinden sağlanıyor.Başlangıç bedeli 60 binden başlıyorSisteme yüklenen araçların fiyat yelpazesi oldukça geniş bir aralığa sahip. İhalelerdeki başlangıç bedelleri 60 bin liradan başlarken, aracın modeline ve genel niteliğine göre bu bedel 15 milyon liraya kadar yükselebiliyor.Bakanlığın e-ihale platformunda yalnızca standart binek otomobiller yer almıyor. Otomobillerin yanı sıra ticari araçlar ve su taşıtları da satış listesinde bulunuyor. Kamyon, jet ski ve tekne gibi farklı kategorilerdeki araçlar ihaleye çıkarılıyor.Lüks de var hurda daSatışa sunulan araçların kondisyonları kendi içlerinde büyük farklılıklar gösteriyor. İhale listelerinde yüksek segmentte yer alan lüks araçlar bulunurken, aynı zamanda kaporta veya motor bakımına ihtiyaç duyan, onarım masrafı yüksek ve hurda durumunda olan araçlar da yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/hurda-araclarla-ilgili-yeni-gelisme-resmi-gazetede-teblig-yururlukten-kaldirildi-1103410185.html
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otomobil, ticaret bakanlığı, türkiye, otomotiv, hurda
otomobil, ticaret bakanlığı, türkiye, otomotiv, hurda
Cep telefonu fiyatına otomobil: Bakanlık, ekspertiz garantili araçları satışa çıkardı, 60 bin liradan başlıyor
Ticaret Bakanlığı, gümrükte tasfiye edilen araçları resmi ekspertiz raporu ve e-ihale yöntemiyle satışa sundu. Otomobilden deniz taşıtlarına, lüks modellerden hurda durumundaki araçlara kadar uzanan geniş yelpazede fiyatlar 60 bin TL ile 15 milyon TL arasında değişiyor.
Ticaret Bakanlığı, gümrüklerde tasfiye edilen çeşitli araçları elektronik ihale (e-ihale) yöntemiyle satışa çıkardı. İkinci el araç almak isteyen vatandaşlar için önemli bir alternatif oluşturan bu sistem sayesinde, yüzlerce araç dijital ortamda yeni sahiplerini bekliyor.
NTV'de yer verilen habere göre, satışa sunulan tüm araçlar, ihale öncesinde resmi ekspertiz işlemlerinden geçiriliyor. Araçların mevcut durumları detaylı bir şekilde fotoğraflanarak sisteme yükleniyor ve ihale süreci tüm alıcılar için tamamen şeffaf bir ortamda gerçekleştiriliyor.
İhale sürecine katılarak araç satın almaya hak kazanan vatandaşlar, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından teslimat aşamasına geçiyor. Satın alınan araçların fiziksel teslimatı, aracın bulunduğu ilgili tasfiye işletme müdürlükleri üzerinden sağlanıyor.
Başlangıç bedeli 60 binden başlıyor
Sisteme yüklenen araçların fiyat yelpazesi oldukça geniş bir aralığa sahip. İhalelerdeki başlangıç bedelleri 60 bin liradan başlarken, aracın modeline ve genel niteliğine göre bu bedel 15 milyon liraya kadar yükselebiliyor.
Bakanlığın e-ihale platformunda yalnızca standart binek otomobiller yer almıyor. Otomobillerin yanı sıra ticari araçlar ve su taşıtları da satış listesinde bulunuyor. Kamyon, jet ski ve tekne gibi farklı kategorilerdeki araçlar ihaleye çıkarılıyor.
Satışa sunulan araçların kondisyonları kendi içlerinde büyük farklılıklar gösteriyor. İhale listelerinde yüksek segmentte yer alan lüks araçlar bulunurken, aynı zamanda kaporta veya motor bakımına ihtiyaç duyan, onarım masrafı yüksek ve hurda durumunda olan araçlar da yer alıyor.