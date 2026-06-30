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Bartın'da maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
Bartın'da maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Bartın'ın Amasra ilçesinde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte 27 yaşındaki işçi Mert Ali Arslantürk hayatını kaybetti. 30.06.2026, Sputnik Türkiye
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Tarlaağzı köyü mevkisinde bulunan maden ocağında, galeri açma çalışmalarının sürdüğü eksi 410 kotunda göçük meydana geldi.27 yaşındaki işçi Mert Ali Arslantürk toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edilirken, mesai arkadaşlarının da katıldığı çalışmalar sonucu Arslantürk göçük altından yaralı olarak çıkarıldı.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç işçi, ambulansla Amasra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/boluda-maden-ocaginda-gocuk-6-gun-sonra-iscinin-cenazesine-ulasildi-1106700525.html
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bartın, bartın cumhuriyet savcılığı, bartın valiliği, maden, maden ocağı, maden faciası, maden işçileri

Bartın'da maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

17:10 30.06.2026
© AA / Akif YamanMaden ocağı
Maden ocağı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2026
© AA / Akif Yaman
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Bartın'ın Amasra ilçesinde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte 27 yaşındaki işçi Mert Ali Arslantürk hayatını kaybetti.
Tarlaağzı köyü mevkisinde bulunan maden ocağında, galeri açma çalışmalarının sürdüğü eksi 410 kotunda göçük meydana geldi.
27 yaşındaki işçi Mert Ali Arslantürk toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edilirken, mesai arkadaşlarının da katıldığı çalışmalar sonucu Arslantürk göçük altından yaralı olarak çıkarıldı.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç işçi, ambulansla Amasra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
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Bolu'da maden ocağında göçük: 6 gün sonra işçinin cenazesine ulaşıldı
22 Haziran , 17:41
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