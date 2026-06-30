https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/bartinda-maden-ocaginda-gocuk-1-isci-hayatini-kaybetti-1106891520.html
Bartın'da maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
Bartın'da maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Bartın'ın Amasra ilçesinde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte 27 yaşındaki işçi Mert Ali Arslantürk hayatını kaybetti. 30.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-30T17:10+0300
2026-06-30T17:10+0300
2026-06-30T17:10+0300
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Tarlaağzı köyü mevkisinde bulunan maden ocağında, galeri açma çalışmalarının sürdüğü eksi 410 kotunda göçük meydana geldi.27 yaşındaki işçi Mert Ali Arslantürk toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edilirken, mesai arkadaşlarının da katıldığı çalışmalar sonucu Arslantürk göçük altından yaralı olarak çıkarıldı.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç işçi, ambulansla Amasra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/boluda-maden-ocaginda-gocuk-6-gun-sonra-iscinin-cenazesine-ulasildi-1106700525.html
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bartın, bartın cumhuriyet savcılığı, bartın valiliği, maden, maden ocağı, maden faciası, maden işçileri
bartın, bartın cumhuriyet savcılığı, bartın valiliği, maden, maden ocağı, maden faciası, maden işçileri
Bartın'da maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
Bartın'ın Amasra ilçesinde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte 27 yaşındaki işçi Mert Ali Arslantürk hayatını kaybetti.
Tarlaağzı köyü mevkisinde bulunan maden ocağında, galeri açma çalışmalarının sürdüğü eksi 410 kotunda göçük meydana geldi.
27 yaşındaki işçi Mert Ali Arslantürk toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edilirken, mesai arkadaşlarının da katıldığı çalışmalar sonucu Arslantürk göçük altından yaralı olarak çıkarıldı.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç işçi, ambulansla Amasra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.