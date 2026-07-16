https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/nida-nazlier-cinayetinde-karar-sanik-agir-cezaya-carptirildi-1107313641.html

Nida Nazlıer cinayetinde karar: Sanık ağır cezaya çarptırıldı

Nida Nazlıer cinayetinde karar: Sanık ağır cezaya çarptırıldı

Sputnik Türkiye

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Nida Nazlıer'i evinde cam parçasıyla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Aref E., müebbet hapis ve 7 yıl hapis... 16.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-16T18:12+0300

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Zerdalilik Mahallesi'nde evinin banyosunda boğazı cam parçasıyla kesilmiş halde ölü bulunan Nida Nazlıer'in katil zanlısı mahkemeye çıkarıldı.Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tercüman aracılığıyla savunma yapan sanık, maktulün kendisine saldırdığını öne sürerek kendisini savunduğunu ve pişman olduğunu ifade etti. Mahkeme heyeti, Aref E.'ye 'kasten öldürme' suçundan müebbet, 'hırsızlık' suçundan ise 7 yıl hapis cezası verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/antalyada-aile-faciasi-ogretmen-esini-ve-kayinpederini-oldurdu-1106499118.html

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