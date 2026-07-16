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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/nida-nazlier-cinayetinde-karar-sanik-agir-cezaya-carptirildi-1107313641.html
Nida Nazlıer cinayetinde karar: Sanık ağır cezaya çarptırıldı
Nida Nazlıer cinayetinde karar: Sanık ağır cezaya çarptırıldı
Sputnik Türkiye
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Nida Nazlıer'i evinde cam parçasıyla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Aref E., müebbet hapis ve 7 yıl hapis... 16.07.2026, Sputnik Türkiye
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Zerdalilik Mahallesi'nde evinin banyosunda boğazı cam parçasıyla kesilmiş halde ölü bulunan Nida Nazlıer'in katil zanlısı mahkemeye çıkarıldı.Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tercüman aracılığıyla savunma yapan sanık, maktulün kendisine saldırdığını öne sürerek kendisini savunduğunu ve pişman olduğunu ifade etti. Mahkeme heyeti, Aref E.'ye 'kasten öldürme' suçundan müebbet, 'hırsızlık' suçundan ise 7 yıl hapis cezası verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/antalyada-aile-faciasi-ogretmen-esini-ve-kayinpederini-oldurdu-1106499118.html
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antalya, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, antalya cumhuriyet başsavcılığı, antalya büyükşehir belediyesi, antalya emniyet müdürlüğü, antalya valiliği
antalya, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, antalya cumhuriyet başsavcılığı, antalya büyükşehir belediyesi, antalya emniyet müdürlüğü, antalya valiliği

Nida Nazlıer cinayetinde karar: Sanık ağır cezaya çarptırıldı

18:12 16.07.2026
© Fotoğraf : Nida Nazlıer sosyal medyaNida Nazlıer
Nida Nazlıer - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2026
© Fotoğraf : Nida Nazlıer sosyal medya
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Nida Nazlıer'i evinde cam parçasıyla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Aref E., müebbet hapis ve 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Zerdalilik Mahallesi'nde evinin banyosunda boğazı cam parçasıyla kesilmiş halde ölü bulunan Nida Nazlıer'in katil zanlısı mahkemeye çıkarıldı.
Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tercüman aracılığıyla savunma yapan sanık, maktulün kendisine saldırdığını öne sürerek kendisini savunduğunu ve pişman olduğunu ifade etti.
Mahkeme heyeti, Aref E.'ye 'kasten öldürme' suçundan müebbet, 'hırsızlık' suçundan ise 7 yıl hapis cezası verdi.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kendisi gibi öğretmen olan eşini ve kayınpederini pompalı tüfekle öldüren kişi gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2026
TÜRKİYE
Antalya'da aile faciası: Öğretmen, eşini ve kayınpederini öldürdü
14 Haziran , 19:49
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