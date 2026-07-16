https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/nida-nazlier-cinayetinde-karar-sanik-agir-cezaya-carptirildi-1107313641.html
Nida Nazlıer cinayetinde karar: Sanık ağır cezaya çarptırıldı
Nida Nazlıer cinayetinde karar: Sanık ağır cezaya çarptırıldı
Sputnik Türkiye
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Nida Nazlıer'i evinde cam parçasıyla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Aref E., müebbet hapis ve 7 yıl hapis... 16.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-16T18:12+0300
2026-07-16T18:12+0300
2026-07-16T18:12+0300
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cinayet büro amirliği
cinayet masası
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antalya emniyet müdürlüğü
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Zerdalilik Mahallesi'nde evinin banyosunda boğazı cam parçasıyla kesilmiş halde ölü bulunan Nida Nazlıer'in katil zanlısı mahkemeye çıkarıldı.Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tercüman aracılığıyla savunma yapan sanık, maktulün kendisine saldırdığını öne sürerek kendisini savunduğunu ve pişman olduğunu ifade etti. Mahkeme heyeti, Aref E.'ye 'kasten öldürme' suçundan müebbet, 'hırsızlık' suçundan ise 7 yıl hapis cezası verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/antalyada-aile-faciasi-ogretmen-esini-ve-kayinpederini-oldurdu-1106499118.html
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antalya, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, antalya cumhuriyet başsavcılığı, antalya büyükşehir belediyesi, antalya emniyet müdürlüğü, antalya valiliği
antalya, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, antalya cumhuriyet başsavcılığı, antalya büyükşehir belediyesi, antalya emniyet müdürlüğü, antalya valiliği
Nida Nazlıer cinayetinde karar: Sanık ağır cezaya çarptırıldı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Nida Nazlıer'i evinde cam parçasıyla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Aref E., müebbet hapis ve 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Zerdalilik Mahallesi'nde evinin banyosunda boğazı cam parçasıyla kesilmiş halde ölü bulunan Nida Nazlıer'in katil zanlısı mahkemeye çıkarıldı.
Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tercüman aracılığıyla savunma yapan sanık, maktulün kendisine saldırdığını öne sürerek kendisini savunduğunu ve pişman olduğunu ifade etti.
Mahkeme heyeti, Aref E.'ye 'kasten öldürme' suçundan müebbet, 'hırsızlık' suçundan ise 7 yıl hapis cezası verdi.