https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/nasuh-mahruki-hakkinda-sosyal-medya-paylasimi-icin-sorusturma-baslatildi-1107293170.html
Nasuh Mahruki hakkında sosyal medya paylaşımı için soruşturma başlatıldı
Nasuh Mahruki hakkında sosyal medya paylaşımı için soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
AKUT'un kurucusu Nasuh Mahruki hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı '15 Temmuz paylaşımı' nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma... 16.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-16T08:34+0300
2026-07-16T08:34+0300
2026-07-16T09:28+0300
türki̇ye
nasuh mahruki
cumhuriyet başsavcılığı
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Nasuh Mahruki hakkında '15 Temmuz paylaşımından ötürü' soruşturma başlatıldığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/unlulere-uyusturucu-sorusturmasi-ilyas-yalcintas-ile-fatih-aksoyun-da-aralarinda-oldugu-25-kisi-1107292534.html
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nasuh mahruki, cumhuriyet başsavcılığı
nasuh mahruki, cumhuriyet başsavcılığı
Nasuh Mahruki hakkında sosyal medya paylaşımı için soruşturma başlatıldı
08:34 16.07.2026 (güncellendi: 09:28 16.07.2026)
AKUT'un kurucusu Nasuh Mahruki hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı '15 Temmuz paylaşımı' nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatıldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Nasuh Mahruki hakkında '15 Temmuz paylaşımından ötürü' soruşturma başlatıldığı belirtildi.