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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/nasuh-mahruki-hakkinda-sosyal-medya-paylasimi-icin-sorusturma-baslatildi-1107293170.html
Nasuh Mahruki hakkında sosyal medya paylaşımı için soruşturma başlatıldı
Nasuh Mahruki hakkında sosyal medya paylaşımı için soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
AKUT'un kurucusu Nasuh Mahruki hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı '15 Temmuz paylaşımı' nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma... 16.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-16T08:34+0300
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nasuh mahruki
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Nasuh Mahruki hakkında '15 Temmuz paylaşımından ötürü' soruşturma başlatıldığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/unlulere-uyusturucu-sorusturmasi-ilyas-yalcintas-ile-fatih-aksoyun-da-aralarinda-oldugu-25-kisi-1107292534.html
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nasuh mahruki, cumhuriyet başsavcılığı
nasuh mahruki, cumhuriyet başsavcılığı

Nasuh Mahruki hakkında sosyal medya paylaşımı için soruşturma başlatıldı

08:34 16.07.2026 (güncellendi: 09:28 16.07.2026)
© Fotoğraf : DHANasuh Mahruki
Nasuh Mahruki - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2026
© Fotoğraf : DHA
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AKUT'un kurucusu Nasuh Mahruki hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı '15 Temmuz paylaşımı' nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatıldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Nasuh Mahruki hakkında '15 Temmuz paylaşımından ötürü' soruşturma başlatıldığı belirtildi.
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