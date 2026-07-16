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MSB'den S-400 açıklaması: Çalışmalar çok yönlü olarak devam etmekte
MSB'den S-400 açıklaması: Çalışmalar çok yönlü olarak devam etmekte
Sputnik Türkiye
MSB kaynaklarından yapılan açıklamada S-400 ile ilgili çalışmaların çok yönlü sürdürüldüğü belirtildi. 16.07.2026, Sputnik Türkiye
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları tarafından yapılan açıklamada, "S-400 ile ilgili çalışmalar çok yönlü olarak devam etmekte. Somut gelişmeler olduğunda kamuoyuyla paylaşılacak" ifadelerini kullanıldı.Milli Savunma Bakanlığı'nda bugün haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleşti. Toplantıda gündemdeki konulara ilişkin önemli değerlendirmeler yapıldı. S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili yapılan açıklamada, “S-400 ile ilgili çalışmalar çok yönlü olarak devam etmekte. Somut gelişmeler olduğunda kamuoyuyla paylaşılacak” denildi.
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milli savunma bakanlığı (msb), s-400
milli savunma bakanlığı (msb), s-400

MSB'den S-400 açıklaması: Çalışmalar çok yönlü olarak devam etmekte

12:15 16.07.2026
© AAMilli Savunma Bakanlığı, MSB
Milli Savunma Bakanlığı, MSB - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2026
© AA
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MSB kaynaklarından yapılan açıklamada S-400 ile ilgili çalışmaların çok yönlü sürdürüldüğü belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları tarafından yapılan açıklamada, "S-400 ile ilgili çalışmalar çok yönlü olarak devam etmekte. Somut gelişmeler olduğunda kamuoyuyla paylaşılacak" ifadelerini kullanıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'nda bugün haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleşti. Toplantıda gündemdeki konulara ilişkin önemli değerlendirmeler yapıldı. S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili yapılan açıklamada, “S-400 ile ilgili çalışmalar çok yönlü olarak devam etmekte. Somut gelişmeler olduğunda kamuoyuyla paylaşılacak” denildi.
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