https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/msbden-s-400-aciklamasi-calismalar-cok-yonlu-olarak-devam-etmekte-1107299964.html

MSB'den S-400 açıklaması: Çalışmalar çok yönlü olarak devam etmekte

MSB'den S-400 açıklaması: Çalışmalar çok yönlü olarak devam etmekte

Sputnik Türkiye

MSB kaynaklarından yapılan açıklamada S-400 ile ilgili çalışmaların çok yönlü sürdürüldüğü belirtildi. 16.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-16T12:15+0300

2026-07-16T12:15+0300

2026-07-16T12:15+0300

türki̇ye

milli savunma bakanlığı (msb)

s-400

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları tarafından yapılan açıklamada, "S-400 ile ilgili çalışmalar çok yönlü olarak devam etmekte. Somut gelişmeler olduğunda kamuoyuyla paylaşılacak" ifadelerini kullanıldı.Milli Savunma Bakanlığı'nda bugün haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleşti. Toplantıda gündemdeki konulara ilişkin önemli değerlendirmeler yapıldı. S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili yapılan açıklamada, “S-400 ile ilgili çalışmalar çok yönlü olarak devam etmekte. Somut gelişmeler olduğunda kamuoyuyla paylaşılacak” denildi.

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milli savunma bakanlığı (msb), s-400