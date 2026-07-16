https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/istanbulda-yasak-basladi-yasaga-uymayanlar-hakkinda-yasal-islem-yapilacak--1107302741.html

İstanbul'da yasak başladı: Yasağa uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacak

İstanbul'da yasak başladı: Yasağa uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacak

Sputnik Türkiye

İstanbul'da bugünden itibaren havai fişek, işaret fişeği, meşale ve benzeri maddelerin satışı ve kullanımı yasak. Bu kurala uymayanlar hakkında yasal işlem... 16.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-16T13:16+0300

2026-07-16T13:16+0300

2026-07-16T13:16+0300

türki̇ye

i̇stanbul valiliği

orman yangını

havai fişek

yasak

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Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında İstanbul Valiliği'nin aldığı havai fişek ve meşale yasağı bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. 28 Ekim'e kadar sürecek yasak kapsamında havai fişek, meşale ve benzer maddelerin satışı ve kullanımı yasak. Kent genelinde uygulamanın denetimleri emniyet ve jandarma ekiplerince yapacak yasağa uymayanlara ceza kesilecek. Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında karar alındıValilik, yaz aylarında artan sıcaklıklar ve orman yangını riskine karşı mevcut tedbirlere ek önlemler alındığını belirtti. Karar doğrultusunda İstanbul genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale ve benzeri patlayıcı-yanıcı maddelerin hem satışı hem de kullanımı bugünden itibaren yasak kapsamına alındı.28 Ekim'e kadar yasak sürecekYasak, 16 Temmuz-28 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak. Uygulama süresince emniyet, jandarma ve ilgili kamu kurumları tarafından denetimler artırılacak. Yasağa aykırı hareket eden kişi ve işletmeler hakkında ilgili mevzuat kapsamında idari ve adli işlemler uygulanabilecek.Valilik, vatandaşlardan özellikle düğün, kutlama ve benzeri organizasyonlarda havai fişek ve meşale kullanmaktan kaçınmalarını isterken, alınan tedbirlerin amacının olası orman yangınlarının önüne geçmek ve can ile mal güvenliğini korumak olduğunu vurguladı.

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i̇stanbul valiliği, orman yangını, havai fişek, yasak