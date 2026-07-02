https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/kabatas-bagcilar-tramvay-hattinda-teknik-ariza-seferler-normale-dondu-1106935095.html

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza: Seferler normale döndü

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza: Seferler normale döndü

Sputnik Türkiye

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza, seferlerde kısa süreli aksamalara neden oldu. Arıza nedeniyle tramvay seferleri bir süre... 02.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-02T10:26+0300

2026-07-02T10:26+0300

2026-07-02T10:26+0300

türki̇ye

kabataş

cevizlibağ

metro i̇stanbul

i̇ett

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104094/99/1040949941_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_a6db80ee46a7af5ad48e8da274db709d.jpg

İstanbul'da T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza, toplu ulaşımda kısa süreli aksamalara yol açtı.Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla arıza nedeniyle sefer düzeninde geçici değişikliğe gidildiğini duyurdu.Seferler iki ayrı güzergahta gerçekleştirildiYapılan açıklamaya göre, teknik arıza nedeniyle tramvay seferleri bir süre Kabataş-Akşemsettin ile Zeytinburnu-Bağcılar istasyonları arasında gerçekleştirildi.Arızadan etkilenen güzergâhta yolcuların ulaşımının aksamaması için alternatif ulaşım planı devreye alındı.Ücretsiz İETT desteği sağlandıMetro İstanbul, arıza süresince Cevizlibağ-Zeytinburnu istasyonları arasında yolcular için ücretsiz İETT otobüsü hizmeti verildiğini açıkladı.Metro İstanbul, teknik arızanın giderilmesinin ardından T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferlerin normal düzenine döndüğünü ve ulaşımın yeniden kesintisiz şekilde sürdüğünü bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/aractan-inme-cezasi-kameraya-yoneltti-trafikte-delil-donemi-1106933485.html

türki̇ye

kabataş

cevizlibağ

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kabataş, cevizlibağ, metro i̇stanbul, i̇ett