https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/kabatas-bagcilar-tramvay-hattinda-teknik-ariza-seferler-normale-dondu-1106935095.html
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza: Seferler normale döndü
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza: Seferler normale döndü
Sputnik Türkiye
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza, seferlerde kısa süreli aksamalara neden oldu. Arıza nedeniyle tramvay seferleri bir süre... 02.07.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul'da T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza, toplu ulaşımda kısa süreli aksamalara yol açtı.Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla arıza nedeniyle sefer düzeninde geçici değişikliğe gidildiğini duyurdu.Seferler iki ayrı güzergahta gerçekleştirildiYapılan açıklamaya göre, teknik arıza nedeniyle tramvay seferleri bir süre Kabataş-Akşemsettin ile Zeytinburnu-Bağcılar istasyonları arasında gerçekleştirildi.Arızadan etkilenen güzergâhta yolcuların ulaşımının aksamaması için alternatif ulaşım planı devreye alındı.Ücretsiz İETT desteği sağlandıMetro İstanbul, arıza süresince Cevizlibağ-Zeytinburnu istasyonları arasında yolcular için ücretsiz İETT otobüsü hizmeti verildiğini açıkladı.Metro İstanbul, teknik arızanın giderilmesinin ardından T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferlerin normal düzenine döndüğünü ve ulaşımın yeniden kesintisiz şekilde sürdüğünü bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/aractan-inme-cezasi-kameraya-yoneltti-trafikte-delil-donemi-1106933485.html
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kabataş, cevizlibağ, metro i̇stanbul, i̇ett
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza: Seferler normale döndü
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza, seferlerde kısa süreli aksamalara neden oldu. Arıza nedeniyle tramvay seferleri bir süre Kabataş-Akşemsettin ile Zeytinburnu-Bağcılar istasyonları arasında gerçekleştirildi.
İstanbul'da T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza, toplu ulaşımda kısa süreli aksamalara yol açtı.
Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla arıza nedeniyle sefer düzeninde geçici değişikliğe gidildiğini duyurdu.
Seferler iki ayrı güzergahta gerçekleştirildi
Yapılan açıklamaya göre, teknik arıza nedeniyle tramvay seferleri bir süre Kabataş-Akşemsettin ile Zeytinburnu-Bağcılar istasyonları arasında gerçekleştirildi.
Arızadan etkilenen güzergâhta yolcuların ulaşımının aksamaması için alternatif ulaşım planı devreye alındı.
Ücretsiz İETT desteği sağlandı
Metro İstanbul, arıza süresince Cevizlibağ-Zeytinburnu istasyonları arasında yolcular için ücretsiz İETT otobüsü hizmeti verildiğini açıkladı.
Metro İstanbul, teknik arızanın giderilmesinin ardından T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferlerin normal düzenine döndüğünü ve ulaşımın yeniden kesintisiz şekilde sürdüğünü bildirdi.