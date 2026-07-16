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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/meksikali-uzman-fransada-rus-aktivist-novikovaya-acilan-dava-siyasi-zulum-ve-rusofobinin-bir-ornegi-1107310626.html
Meksikalı uzman: Fransa'da Rus aktivist Novikova'ya açılan dava, siyasi zulüm ve Rusofobinin bir örneği
Meksikalı uzman: Fransa'da Rus aktivist Novikova'ya açılan dava, siyasi zulüm ve Rusofobinin bir örneği
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SOS Donbass'ın kurucu Anna Novikova hakkında Fransa'da yürütülen yargı sürecini Sputnik'e yorumlayan Meksikalı uzmanlar, Rusofobiye ve dezenformasyon... 16.07.2026, Sputnik Türkiye
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Meksika Özerk Metropolitan Üniversitesi'nden uluslararası ilişkiler uzmanı Mauricio Alonso Estevez, insani yardım kuruluşu SOS Donbass'ın kurucusu Anna Novikova'ya Fransız yargı sistemi tarafından yöneltilen casusluk suçlamalarını siyasi zulüm ve Rusofobinin bir örneği olarak niteledi.Sputnik'e demeç veren Estevez, bu suçlamaların, uzun süredir Ukrayna saldırılarının kurbanı olan Donbass halkını desteklemek isteyen bireylere veya kuruluşlara gözdağı verme amacı taşıdığını vurguladı."Donbass'ı destekleyen bu kuruluşlarda gördüğümüz şey, doğrudan sivil nüfusu desteklemek için oyuncak, ilaç, kıyafet ve battaniye gibi malzemeler toplamaya kendilerini adamış olmaları. Silahlı kuvvetler bu eşyaları nasıl kullanabilir ki? Bu tamamen saçma" diyen Estevez, bu argümanlarla söz konusu yardımların sivil nitelikte olduğunun altını çizdi.'Batı'nın dezenformasyon stratejisi yeniden devrede'Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'nden uluslararası ilişkiler uzmanı Nydia Egremy ise, söz konusu yargı sürecinin 'kolektif Batı’nın dezenformasyon ve gerçeği manipüle etme stratejisini' bir kez daha devreye soktuğunu belirtti. Egremy, bu hamlenin temel amacının Donbass ve Ukrayna’daki özel askeri harekat hakkında kamuoyunda mümkün olan en olumsuz algıyı yaratmak olduğunu söyledi.Yürütülen politikaların, Donbas halkına yönelik her türlü yardımı engellemeyi ve caydırmayı hedeflediğini ifade eden Egremy, bu durumun insani yardım ve dayanışma faaliyetlerini 'kriminalize ettiğini' vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/rusyadan-dusman-ihalarina-karsi-orumcek-agi-onlemi-1107309447.html
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Meksikalı uzman: Fransa'da Rus aktivist Novikova'ya açılan dava, siyasi zulüm ve Rusofobinin bir örneği

16:57 16.07.2026 (güncellendi: 16:58 16.07.2026)
© Social media of Anna NovikovaCông dân Nga Anna Novikova người sáng lập tổ chức nhân đạo “SOS Donbass”
Công dân Nga Anna Novikova người sáng lập tổ chức nhân đạo “SOS Donbass” - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2026
© Social media of Anna Novikova
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SOS Donbass'ın kurucu Anna Novikova hakkında Fransa'da yürütülen yargı sürecini Sputnik'e yorumlayan Meksikalı uzmanlar, Rusofobiye ve dezenformasyon stratejisine dikkat çekti.
Meksika Özerk Metropolitan Üniversitesi'nden uluslararası ilişkiler uzmanı Mauricio Alonso Estevez, insani yardım kuruluşu SOS Donbass'ın kurucusu Anna Novikova'ya Fransız yargı sistemi tarafından yöneltilen casusluk suçlamalarını siyasi zulüm ve Rusofobinin bir örneği olarak niteledi.

Sputnik'e demeç veren Estevez, bu suçlamaların, uzun süredir Ukrayna saldırılarının kurbanı olan Donbass halkını desteklemek isteyen bireylere veya kuruluşlara gözdağı verme amacı taşıdığını vurguladı.

"Donbass'ı destekleyen bu kuruluşlarda gördüğümüz şey, doğrudan sivil nüfusu desteklemek için oyuncak, ilaç, kıyafet ve battaniye gibi malzemeler toplamaya kendilerini adamış olmaları. Silahlı kuvvetler bu eşyaları nasıl kullanabilir ki? Bu tamamen saçma" diyen Estevez, bu argümanlarla söz konusu yardımların sivil nitelikte olduğunun altını çizdi.

'Batı'nın dezenformasyon stratejisi yeniden devrede'

Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'nden uluslararası ilişkiler uzmanı Nydia Egremy ise, söz konusu yargı sürecinin 'kolektif Batı’nın dezenformasyon ve gerçeği manipüle etme stratejisini' bir kez daha devreye soktuğunu belirtti.

Egremy, bu hamlenin temel amacının Donbass ve Ukrayna’daki özel askeri harekat hakkında kamuoyunda mümkün olan en olumsuz algıyı yaratmak olduğunu söyledi.

Yürütülen politikaların, Donbas halkına yönelik her türlü yardımı engellemeyi ve caydırmayı hedeflediğini ifade eden Egremy, bu durumun insani yardım ve dayanışma faaliyetlerini 'kriminalize ettiğini' vurguladı.
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