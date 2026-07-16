https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/manisada-esinin-burnunu-isirarak-kopardi-supheli-tutuklandi-1107312246.html
Manisa'da eşinin burnunu ısırarak kopardı: Şüpheli tutuklandı
Manisa'da eşinin burnunu ısırarak kopardı: Şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, eşiyle tartışmasının kavgaya dönüşmesi üzerine eşinin burnunu ısırarak kopardığı iddia edilen G.G. tutuklandı. 16.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-16T17:30+0300
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Yıldırım Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanın ikinci katında 29 yaşındaki G.G. ve eşi 28 yaşındaki İ.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.Kavga sırasında G.G.'nin eşinin burnunu ısırdığı öne sürüldü. Evden gelen sesleri duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine itfaiye ekipleri bina önüne tedbir amaçlı şişme hava yatağı kurarken, hareketli merdivenle balkona ulaşıp kadını güvenli şekilde aşağı indirdi.Burnunun bir kısmının koptuğu belirlenen İ.G., ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne, daha sonra ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi.Gözaltına alınan G.G., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/esini-oldurup-15-parcaya-ayirmisti-mahkemede-kan-donduran-ifade-1107145716.html
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manisa, manisa cumhuriyet başsavcılığı, manisa büyükşehir belediyesi, manisa valiliği, kadına şiddet, kadına yönelik şiddet, kadına hakaret, kadına yönelik taciz, tbmm kadına şiddet komisyonu
Manisa'da eşinin burnunu ısırarak kopardı: Şüpheli tutuklandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, eşiyle tartışmasının kavgaya dönüşmesi üzerine eşinin burnunu ısırarak kopardığı iddia edilen G.G. tutuklandı.
Yıldırım Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanın ikinci katında 29 yaşındaki G.G. ve eşi 28 yaşındaki İ.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında G.G.'nin eşinin burnunu ısırdığı öne sürüldü. Evden gelen sesleri duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine itfaiye ekipleri bina önüne tedbir amaçlı şişme hava yatağı kurarken, hareketli merdivenle balkona ulaşıp kadını güvenli şekilde aşağı indirdi.
Burnunun bir kısmının koptuğu belirlenen İ.G., ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne, daha sonra ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi.
Gözaltına alınan G.G., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.