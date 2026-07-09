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Eşini öldürüp 15 parçaya ayırmıştı: Mahkemede kan donduran ifade

Eşini öldürüp 15 parçaya ayırmıştı: Mahkemede kan donduran ifade

Sputnik Türkiye

Bursa'da eşinin cesedini 15 parçaya ayırıp çöpe attığı iddiasıyla yargılanan Adalet U. hakim karşısına çıktı. Mahkeme, sanığın gözlem altına alınmasına karar... 09.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-09T18:33+0300

2026-07-09T18:33+0300

2026-07-09T18:33+0300

türki̇ye

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Bursa'da eşinin cesedini parçalayıp çöpe attığı, ardından da kayıp başvurusunda bulunduğu iddia edilen 69 yaşındaki Adalet U., 'eşe karşı kasten öldürme' suçlamasıyla ilk kez hakim karşısına çıktı.Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Adalet U., Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile taraf avukatları katıldı.Mahkemede savunma yapan Adalet U., sabah geç uyandığını, çöp atmak için aşağı indiğinde eşini yerde hareketsiz halde bulduğunu öne sürdü. Eşinin uzun süre tepki vermediğini söyleyen sanık, korkuya kapıldığını belirterek, "Ölümünü benden bilirler diye korktum. Öldüğü yere poşet serdim ve nacakla kestim, parçalara böldüm" dedi.Daha önce kurban kestiğini ifade eden Adalet U., cesedi parçalamakta zorlanmadığını savunarak, "Kaskatı kesildiği için kanı pıhtılaşmıştı, bu sebeple kanı akmadı. Parçalama işlemi yaklaşık 5-6 saat sürdü. Bu parçaları 5-10 poşete koyup gece muhtelif çöplere attım" sözlerini kullandı.Olayın ardından kıyafetlerini yıkadığını, kullandığı poşet ve nacağı çöpe attığını anlatan sanık, yaşadığı korku nedeniyle çocuklarına durumu söylemediğini, bu nedenle birlikte karakola giderek kayıp başvurusunda bulunduklarını ifade etti. Eşinin uzun yıllar boyunca kendisine kötü davrandığını iddia eden Adalet U., "Üzerimde 40-50 senenin zulmü vardı" dedi.Duruşmada dinlenen oğlu Ferhat U. ise babasının camiye gelmediği yönünde haber almalarının ardından arama çalışmaları başlattıklarını belirterek, "En son cinayet büro devreye girdi, tüm ailemizi karakola aldılar. Daha sonra annemin bu işi itiraf ettiğini söylediler. Evden 13 kamyon çöp çıkardık. Normal bir insandan bahsetmiyoruz dolayısıyla şikayetçi değilim" ifadelerini kullandı.Diğer oğlu Murat U. da annesinin itirafının ardından büyük şok yaşadıklarını söyledi. Sanık avukatı, müvekkilinin akıl sağlığının yerinde olmadığını öne sürerek yeniden sağlık raporu alınmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın gözlem altına alınmasına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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