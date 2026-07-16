https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/abd-ile-israil-arasinda-tanker-ucagi-krizi-pentagon-alternatif-usleri-reddetti-1107305217.html

ABD ile İsrail arasında tanker uçağı krizi: Pentagon alternatif üsleri reddetti

ABD ile İsrail arasında tanker uçağı krizi: Pentagon alternatif üsleri reddetti

Sputnik Türkiye

ABD ile İsrail arasında, Tel Aviv'deki Ben-Gurion Havalimanı'nda konuşlu Amerikan yakıt ikmal uçaklarının tahliyesi konusunda kriz yaşanıyor. Pentagon... 16.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-16T14:15+0300

2026-07-16T14:15+0300

2026-07-16T14:15+0300

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ABD ile İsrail arasında, Tel Aviv'deki Ben-Gurion Havalimanı'nda bulunan Amerikan yakıt ikmal (tanker) uçaklarının geleceğine ilişkin anlaşmazlık diplomatik krize dönüştü.Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, İsrail Ulaştırma Bakanlığı daha önce Amerikan askeri unsurlarının başka bölgelere taşınması konusunda uzlaşmaya varıldığını açıklasa da, üst düzey bir ABD askeri yetkilisi bu iddiayı yalanladı.Yetkiliye göre Pentagon temsilcileri, İsrail ordusunun önerdiği alternatif askeri üslerin güvenlik, altyapı ve operasyonel yeterlilik açısından Amerikan standartlarını karşılamadığını İsrailli yetkililere açık şekilde iletti.'Ben-Gurion'da kalmak zorundayız' mesajıABD'li kaynaklar, İsrail'de önerilen askeri üslerin hem kapasite açısından yetersiz olduğunu hem de acil bir kriz anında tanker uçaklarının tam operasyonel hazırlık seviyesine ulaşmasını engelleyebileceğini savundu.Bu nedenle Amerikan askeri yetkililerinin, Ben-Gurion Havalimanı'nda kalmaya devam edeceklerini İsrail tarafına net biçimde bildirdiği aktarıldı.Kriz Netanyahu'nun masasına gidiyorYakıt ikmal uçaklarının konuşlandırılması konusunda yaşanan anlaşmazlığın, bir süredir İsrail Ulaştırma Bakanlığı ile güvenlik bürokrasisi arasında devam eden görüş ayrılıklarını daha da derinleştirdiği belirtiliyor.İsrail basınına göre yaşanan gelişmelerin ardından Başbakan Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın konuyu doğrudan ele alması bekleniyor.Böylece, başlangıçta lojistik ve operasyonel bir mesele olarak görülen uçakların park sorunu, iki müttefik arasında üst düzey siyasi müdahale gerektiren diplomatik bir başlığa dönüştü.ABD neden Ben-Gurion'da ısrar ediyor?Haberde, ABD'nin Ben-Gurion Havalimanı'nı kullanmakta ısrar etmesinin temel nedeninin, Basra Körfezi'ndeki Amerikan üslerine yönelik olası saldırılar dahil en kötü senaryolara hazırlık olduğu belirtildi.Pentagon'un, bölgedeki olası askeri gelişmelere hızlı müdahale edebilmek amacıyla tanker uçaklarını stratejik konumda tutmak istediği ifade edildi.Sivil uçuşlarla askeri ihtiyaçlar karşı karşıya geldiÖte yandan, İsrail kamuoyunda Amerikan tanker uçaklarının, yaz sezonunda yoğunlaşan Ben-Gurion Havalimanı'ndaki sivil hava trafiğini olumsuz etkilediği yönündeki eleştiriler sürüyor.İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, ticari uçuşların aksamaması amacıyla tanker uçaklarının havalimanından çıkarılmasını ve sayılarının 20 uçakla sınırlandırılmasını istemişti.İsrail ordusu ise Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in desteğiyle, uçakların Necef Çölü'ndeki hava üslerine taşınmasına karşı çıkmıştı.İran gerilimi yeniden konuşlandırmayı hızlandırdıABD, daha önce İran ile sağlanan ateşkes sürecinde Ben-Gurion'daki bazı tanker uçaklarını Avrupa'ya çekmişti. Ancak İran ile gerilimin yeniden tırmanması ve askeri operasyonların yeniden başlamasının ardından bu uçaklar tekrar İsrail ve Orta Doğu'ya konuşlandırıldı.Washington yönetiminin mevcut güvenlik riskleri nedeniyle tanker filosunu Ben-Gurion'da tutma konusundaki ısrarını sürdürdüğü belirtiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/amerikan-basini-pentagon-kubaya-askeri-secenekleri-degerlendiriyor-1107303840.html

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