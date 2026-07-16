https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/kremlin-ukrayna-baris-gorusmelerinin-hizla-yeniden-baslamasi-konusunda-su-anda-herhangi-bir-1107305084.html
Kremlin: Ukrayna barış görüşmelerinin hızla yeniden başlaması konusunda şu anda herhangi bir beklenti yok
Kremlin: Ukrayna barış görüşmelerinin hızla yeniden başlaması konusunda şu anda herhangi bir beklenti yok
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna ile ilgili barış görüşmelerinin hızlı bir şekilde yeniden başlaması konusunda şu anda herhangi bir beklentinin bulunmadığını... 16.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-16T13:54+0300
2026-07-16T13:54+0300
2026-07-16T13:54+0300
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barış süreci
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Peskov, Ukrayna Savunma Bakanı Fedorov’un istifa ettiği yönündeki haberlerine ilişkin değerlendirmesinde bu görevde kim olduğunun Rusya için herhangi bir önemi olmadığını dile getirdi.Kremlin Sözcüsü, "Moskova için, Kiev'de sorumluluk alıp barışçıl çözüme olanak sağlayacak kararlar verebilecek birilerinin olması önemli" dedi ve şöyle devam etti:Rusya'nın Ukrayna ile ilgili barış görüşmelerinde açık kalmaya devam ettiğinin altın çizen Peskov, Rusya'nın, Ukrayna ihtilafına barışçıl bir çözüm bulunmasını kolaylaştırmaya hazır olması dolayısıyla Türkiye'ye minnettar olduğunu vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/kremlin-gonulluler-koalisyonu-baris-istemeyen-ulkelerden-olusuyor-1107213867.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, kiev, türkiye, barış süreci
rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, kiev, türkiye, barış süreci
Kremlin: Ukrayna barış görüşmelerinin hızla yeniden başlaması konusunda şu anda herhangi bir beklenti yok
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna ile ilgili barış görüşmelerinin hızlı bir şekilde yeniden başlaması konusunda şu anda herhangi bir beklentinin bulunmadığını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Peskov, Ukrayna Savunma Bakanı Fedorov’un istifa ettiği yönündeki haberlerine ilişkin değerlendirmesinde bu görevde kim olduğunun Rusya için herhangi bir önemi olmadığını dile getirdi.
Kremlin Sözcüsü, "Moskova için, Kiev'de sorumluluk alıp barışçıl çözüme olanak sağlayacak kararlar verebilecek birilerinin olması önemli" dedi ve şöyle devam etti:
Kiev, uzlaşmaya varmak için alınması gereken kararların ne olduğunu iyi biliyor.
Rusya'nın Ukrayna ile ilgili barış görüşmelerinde açık kalmaya devam ettiğinin altın çizen Peskov, Rusya'nın, Ukrayna ihtilafına barışçıl bir çözüm bulunmasını kolaylaştırmaya hazır olması dolayısıyla Türkiye'ye minnettar olduğunu vurguladı.
Türk dostlarımızın, Ukrayna etrafındaki durumda barışçıl çözüme ulaşılmasına katkıda bulunmayı sürdürmeye hazır olduklarını iyi biliyoruz. Bunun için Türk tarafına minnettarız. Şimdilik müzakere sürecini hızlı bir şekilde yeniden başlatmak için bir beklenti yok. Böyle bir tespitimiz yok. Ancak Rusya tarafı kesinlikle bu yoldan ilerlemeye açık olmayı sürdürüyor.