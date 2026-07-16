https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/kremlin-ukrayna-baris-gorusmelerinin-hizla-yeniden-baslamasi-konusunda-su-anda-herhangi-bir-1107305084.html

Kremlin: Ukrayna barış görüşmelerinin hızla yeniden başlaması konusunda şu anda herhangi bir beklenti yok

Kremlin: Ukrayna barış görüşmelerinin hızla yeniden başlaması konusunda şu anda herhangi bir beklenti yok

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna ile ilgili barış görüşmelerinin hızlı bir şekilde yeniden başlaması konusunda şu anda herhangi bir beklentinin bulunmadığını... 16.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-16T13:54+0300

2026-07-16T13:54+0300

2026-07-16T13:54+0300

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barış süreci

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Peskov, Ukrayna Savunma Bakanı Fedorov’un istifa ettiği yönündeki haberlerine ilişkin değerlendirmesinde bu görevde kim olduğunun Rusya için herhangi bir önemi olmadığını dile getirdi.Kremlin Sözcüsü, "Moskova için, Kiev'de sorumluluk alıp barışçıl çözüme olanak sağlayacak kararlar verebilecek birilerinin olması önemli" dedi ve şöyle devam etti:Rusya'nın Ukrayna ile ilgili barış görüşmelerinde açık kalmaya devam ettiğinin altın çizen Peskov, Rusya'nın, Ukrayna ihtilafına barışçıl bir çözüm bulunmasını kolaylaştırmaya hazır olması dolayısıyla Türkiye'ye minnettar olduğunu vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/kremlin-gonulluler-koalisyonu-baris-istemeyen-ulkelerden-olusuyor-1107213867.html

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rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, kiev, türkiye, barış süreci