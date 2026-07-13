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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/kremlin-gonulluler-koalisyonu-baris-istemeyen-ulkelerden-olusuyor-1107213867.html
Kremlin: Gönüllüler Koalisyonu, barış istemeyen ülkelerden oluşuyor
Kremlin: Gönüllüler Koalisyonu, barış istemeyen ülkelerden oluşuyor
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Gönüllüler Koalisyonu olarak adlandırılan ülkelerin tavrını sert bir dille eleştirerek, bu ülkeleri 'savaş kışkırtıcıları koalisyonu'... 13.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-13T13:09+0300
2026-07-13T13:09+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
gönüllüler koalisyonu
kremlin
venedik bienali
dmitriy peskov
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'ya destek amacıyla kurulan Gönüllüler Koalisyonu'nu savaş kışkırtıcılarından oluşan bir grup olarak niteledi.Peskov, söz konusu ülkelerin Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatılabileceği düşüncesiyle büyük bir yanılsama içerisinde olduklarını vurguladı.🗣Peskov'un açıklamasından öne çıkanlar:🔴Gönüllüler Koalisyonu savaş kışkırtıcılarından oluşan bir grup🔴Bu koalisyon, Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatabileceğine yönelik derin bir yanılsama içinde🔴Ukrayna'ya ait İHA'ların Baltık ülkelerinin hava sahasını kullanması hakkında: Rusya, tehdit kaynaklarını net bir şekilde takip ediyor🔴Rus ordusu, Ukrayna İHA'larının nereden ve nasıl uçtuğunu çok iyi biliyor🔴Venedik Bienali organizatörlerine Rusya ile işbirliğine açık oldukları için teşekkür ederiz🔴Rus kültürü, Avrupa'da korkunç bir baskı altında🔴Moskova, Batı'nın Rus kültürünü yok etme girişimlerini sürdürmesinden üzüntü duyuyor
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/rus-ordusu-cernomorsk-limanindaki-iki-feribotu-ve-bir-konteyner-gemisini-imha-etti-1107209732.html
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rusya, ukrayna, gönüllüler koalisyonu, kremlin, venedik bienali, dmitriy peskov, rus kültürü
rusya, ukrayna, gönüllüler koalisyonu, kremlin, venedik bienali, dmitriy peskov, rus kültürü

Kremlin: Gönüllüler Koalisyonu, barış istemeyen ülkelerden oluşuyor

13:09 13.07.2026
© Sputnik / Natalia SeliverstovaKremlin de Moscú
Kremlin de Moscú - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2026
© Sputnik / Natalia Seliverstova
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Gönüllüler Koalisyonu olarak adlandırılan ülkelerin tavrını sert bir dille eleştirerek, bu ülkeleri 'savaş kışkırtıcıları koalisyonu' şeklinde tanımladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'ya destek amacıyla kurulan Gönüllüler Koalisyonu'nu savaş kışkırtıcılarından oluşan bir grup olarak niteledi.

Peskov, söz konusu ülkelerin Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatılabileceği düşüncesiyle büyük bir yanılsama içerisinde olduklarını vurguladı.

🗣Peskov'un açıklamasından öne çıkanlar:

🔴Gönüllüler Koalisyonu savaş kışkırtıcılarından oluşan bir grup

🔴Bu koalisyon, Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatabileceğine yönelik derin bir yanılsama içinde

🔴Ukrayna'ya ait İHA'ların Baltık ülkelerinin hava sahasını kullanması hakkında: Rusya, tehdit kaynaklarını net bir şekilde takip ediyor

🔴Rus ordusu, Ukrayna İHA'larının nereden ve nasıl uçtuğunu çok iyi biliyor

🔴Venedik Bienali organizatörlerine Rusya ile işbirliğine açık oldukları için teşekkür ederiz

🔴Rus kültürü, Avrupa'da korkunç bir baskı altında

🔴Moskova, Batı'nın Rus kültürünü yok etme girişimlerini sürdürmesinden üzüntü duyuyor
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