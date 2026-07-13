https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/kremlin-gonulluler-koalisyonu-baris-istemeyen-ulkelerden-olusuyor-1107213867.html

Kremlin: Gönüllüler Koalisyonu, barış istemeyen ülkelerden oluşuyor

Kremlin: Gönüllüler Koalisyonu, barış istemeyen ülkelerden oluşuyor

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Gönüllüler Koalisyonu olarak adlandırılan ülkelerin tavrını sert bir dille eleştirerek, bu ülkeleri 'savaş kışkırtıcıları koalisyonu'... 13.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-13T13:09+0300

2026-07-13T13:09+0300

2026-07-13T13:09+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

gönüllüler koalisyonu

kremlin

venedik bienali

dmitriy peskov

rus kültürü

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'ya destek amacıyla kurulan Gönüllüler Koalisyonu'nu savaş kışkırtıcılarından oluşan bir grup olarak niteledi.Peskov, söz konusu ülkelerin Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatılabileceği düşüncesiyle büyük bir yanılsama içerisinde olduklarını vurguladı.🗣Peskov'un açıklamasından öne çıkanlar:🔴Gönüllüler Koalisyonu savaş kışkırtıcılarından oluşan bir grup🔴Bu koalisyon, Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatabileceğine yönelik derin bir yanılsama içinde🔴Ukrayna'ya ait İHA'ların Baltık ülkelerinin hava sahasını kullanması hakkında: Rusya, tehdit kaynaklarını net bir şekilde takip ediyor🔴Rus ordusu, Ukrayna İHA'larının nereden ve nasıl uçtuğunu çok iyi biliyor🔴Venedik Bienali organizatörlerine Rusya ile işbirliğine açık oldukları için teşekkür ederiz🔴Rus kültürü, Avrupa'da korkunç bir baskı altında🔴Moskova, Batı'nın Rus kültürünü yok etme girişimlerini sürdürmesinden üzüntü duyuyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/rus-ordusu-cernomorsk-limanindaki-iki-feribotu-ve-bir-konteyner-gemisini-imha-etti-1107209732.html

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rusya, ukrayna, gönüllüler koalisyonu, kremlin, venedik bienali, dmitriy peskov, rus kültürü