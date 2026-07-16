https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/kongodaki-ebola-merkezine-saldiri-hastalar-kacti-saglik-calisanlari-tesisi-terk-etti-1107308542.html

Kongo'daki Ebola merkezine saldırı: Hastalar kaçtı, sağlık çalışanları tesisi terk etti

Kongo'daki Ebola merkezine saldırı: Hastalar kaçtı, sağlık çalışanları tesisi terk etti

Sputnik Türkiye

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusundaki bir Ebola tesisinde doğum yapmak için hastaneye başvuran bir kadının yaşamını yitirmesinin ardından öfkeli bir kalabalık Ebola hastalarının tedavi gördüğü hastaneye saldırdı.

2026-07-16T16:17+0300

2026-07-16T16:17+0300

2026-07-16T16:17+0300

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Olay, dün ülkenin Ituri eyaletindeki Nyakunde Hastanesi'nde meydana geldi. Hastanede görev yapan tıbbi biyolog François Berocan Uderos'un Reuters'a verdiği bilgiye göre, yaşamını yitiren kadının yakınlarının da aralarında bulunduğu kalabalık hastanenin çevre çitlerine zarar verdi ve taşlarla saldırdı.'Kan nakli yapılamaz' denildiUderos, doğum için hastaneye gelen kadının ciddi kansızlık geliştirdiğini, yakınlarının kan bağışında bulunmayı teklif ettiğini ancak Ebola salgını nedeniyle hastanede kan nakli yapılmasına izin verilmediğini söyledi.Ebola hastalarının bir kısmı kaçtıKadının öğleden sonra yaşamını yitirmesinin hemen ardından saldırının başladığını belirten Uderos, tedavi gören Ebola hastalarının bir kısmının hastaneden kaçtığını ifade etti."Sağlık ekibi tesisi terk etti. Hastanenin elektrik ihtiyacını karşılayan jeneratör artık çalışmıyor ve hastalar kaçtı" diyen Uderos, olayın ardından hastanenin hizmet veremez hale geldiğini aktardı.Perşembe sabahı itibarıyla hastanede üç Ebola hastasının kaldığı bildirildi.Salgınla mücadele güvenlik sorunu nedeniyle aksıyorYetkililer, saldırının Doğu Kongo'da Ebola ile mücadelede karşılaşılan en büyük sorunlardan birini yeniden gözler önüne serdiğini belirtiyor. Bölgede sağlık ekiplerine duyulan güvensizlik, halkın direnci ve güvenlik sorunları nedeniyle salgının kontrol altına alınması sık sık sekteye uğruyor.2018-2020 yılları arasında yaşanan ve 25'ten fazla sağlık çalışanının öldürüldüğü Ebola salgınında da sağlık merkezlerine yönelik benzer saldırılar düzenlenmişti.Artan güvenlik riskleri, sağlık çalışanlarının da tepkisini büyüttü. Ebola ile mücadelede görev yapan personel, düşük ücretlere rağmen ağır çalışma koşulları ve can güvenliği tehdidi altında çalıştıklarını belirterek grev uyarısında bulundu.

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