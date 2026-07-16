https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/kayip-babanin-cesedi-tuvalette-parcalanmis-halde-bulunmustu-ogul-tutuklandi-1107317283.html

Kayıp babanın cesedi tuvalette parçalanmış halde bulunmuştu: Oğul tutuklandı

Kayıp babanın cesedi tuvalette parçalanmış halde bulunmuştu: Oğul tutuklandı

Sputnik Türkiye

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde kayıp olarak aranan Yusuf A'nın cesedinin evin tuvaletinde parçalanmış halde bulunmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 5... 16.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-16T20:37+0300

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Karaağaç köyünde yaşayan Yusuf A. hakkında oğlu Ö.A. kayıp ihbarında bulunmuştu.Baba ve oğlun kaldığı evde arama yapan ekipler, Yusuf A.'ya ait parçalanmış cesedi evin eklentisindeki tuvalette buldu. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.Şüphelilerden Ö.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, B.A., H.A.A., E.A.K. ve H.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/oglunun-ihbari-sonrasi-vahset-ortaya-cikti-kayip-babanin-cesedi-evin-tuvaletinde-parcalanmis-halde-1107255193.html

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polis, polis memuru, polis baskını, cinayet, cinayet büro amirliği, faili meçhul cinayet, cinayet masası