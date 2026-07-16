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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/kayip-babanin-cesedi-tuvalette-parcalanmis-halde-bulunmustu-ogul-tutuklandi-1107317283.html
Kayıp babanın cesedi tuvalette parçalanmış halde bulunmuştu: Oğul tutuklandı
Kayıp babanın cesedi tuvalette parçalanmış halde bulunmuştu: Oğul tutuklandı
Sputnik Türkiye
Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde kayıp olarak aranan Yusuf A'nın cesedinin evin tuvaletinde parçalanmış halde bulunmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 5... 16.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-16T20:37+0300
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Karaağaç köyünde yaşayan Yusuf A. hakkında oğlu Ö.A. kayıp ihbarında bulunmuştu.Baba ve oğlun kaldığı evde arama yapan ekipler, Yusuf A.'ya ait parçalanmış cesedi evin eklentisindeki tuvalette buldu. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.Şüphelilerden Ö.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, B.A., H.A.A., E.A.K. ve H.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/oglunun-ihbari-sonrasi-vahset-ortaya-cikti-kayip-babanin-cesedi-evin-tuvaletinde-parcalanmis-halde-1107255193.html
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polis, polis memuru, polis baskını, cinayet, cinayet büro amirliği, faili meçhul cinayet, cinayet masası
polis, polis memuru, polis baskını, cinayet, cinayet büro amirliği, faili meçhul cinayet, cinayet masası

Kayıp babanın cesedi tuvalette parçalanmış halde bulunmuştu: Oğul tutuklandı

20:37 16.07.2026
© AAOlay yeri
Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2026
© AA
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Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde kayıp olarak aranan Yusuf A'nın cesedinin evin tuvaletinde parçalanmış halde bulunmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheliden oğlu Ö.A. tutuklandı.
Karaağaç köyünde yaşayan Yusuf A. hakkında oğlu Ö.A. kayıp ihbarında bulunmuştu.
Baba ve oğlun kaldığı evde arama yapan ekipler, Yusuf A.'ya ait parçalanmış cesedi evin eklentisindeki tuvalette buldu. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden Ö.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, B.A., H.A.A., E.A.K. ve H.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2026
TÜRKİYE
Oğlunun ihbarı sonrası vahşet ortaya çıktı: Kayıp babanın cesedi evin tuvaletinde parçalanmış halde bulundu
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