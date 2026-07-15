https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/oglunun-ihbari-sonrasi-vahset-ortaya-cikti-kayip-babanin-cesedi-evin-tuvaletinde-parcalanmis-halde-1107255193.html
Oğlunun ihbarı sonrası vahşet ortaya çıktı: Kayıp babanın cesedi evin tuvaletinde parçalanmış halde bulundu
Oğlunun ihbarı sonrası vahşet ortaya çıktı: Kayıp babanın cesedi evin tuvaletinde parçalanmış halde bulundu
Sputnik Türkiye
Kırıkkale'de kayıp olarak aranan 55 yaşındaki adamın cesedi, birlikte yaşadığı oğlunun evindeki tuvalette parçalanmış halde bulundu. 15.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-15T00:18+0300
2026-07-15T00:18+0300
2026-07-15T00:18+0300
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cinayet büro amirliği
faili meçhul cinayet
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Çelebi ilçesine bağlı Karaağaç köyünde yaşayan Ö.A., babası Yusuf A.'dan bir gündür haber alamadığını belirterek jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında ekipler bölgede arama çalışması başlattı. Soruşturma sırasında Ö.A.'nın ifadelerinde çelişkiler tespit eden jandarma ekipleri, baba ve oğlunun birlikte yaşadığı evde detaylı arama gerçekleştirdi. Yapılan incelemede, Yusuf A.'ya ait olduğu belirlenen vücut parçaları evin eklentisinde bulunan tuvalette bulundu. Olay yerinde Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ceset parçaları otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Cinayet şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında ihbarda bulunan Ö.A.'yla birlikte toplam 3 kişi gözaltına alınırken, olaya karıştığı değerlendirilen bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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türkiye, kırıkkale, tuvalet, ceset, ceset torbası, cinayet, cinayet büro amirliği, faili meçhul cinayet, cinayet masası
türkiye, kırıkkale, tuvalet, ceset, ceset torbası, cinayet, cinayet büro amirliği, faili meçhul cinayet, cinayet masası
Oğlunun ihbarı sonrası vahşet ortaya çıktı: Kayıp babanın cesedi evin tuvaletinde parçalanmış halde bulundu
Kırıkkale'de kayıp olarak aranan 55 yaşındaki adamın cesedi, birlikte yaşadığı oğlunun evindeki tuvalette parçalanmış halde bulundu.
Çelebi ilçesine bağlı Karaağaç köyünde yaşayan Ö.A., babası Yusuf A.'dan bir gündür haber alamadığını belirterek jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.
İhbar üzerine Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında ekipler bölgede arama çalışması başlattı. Soruşturma sırasında Ö.A.'nın ifadelerinde çelişkiler tespit eden jandarma ekipleri, baba ve oğlunun birlikte yaşadığı evde detaylı arama gerçekleştirdi.
Yapılan incelemede, Yusuf A.'ya ait olduğu belirlenen vücut parçaları evin eklentisinde bulunan tuvalette bulundu. Olay yerinde Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ceset parçaları otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Cinayet şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında ihbarda bulunan Ö.A.'yla birlikte toplam 3 kişi gözaltına alınırken, olaya karıştığı değerlendirilen bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.