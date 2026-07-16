https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/jd-vance-epstein-dosyalari-konusunda-iletisim-surecini-yanlis-yonettik-1107298344.html
JD Vance: Epstein dosyaları konusunda iletişim sürecini yanlış yönettik
JD Vance: Epstein dosyaları konusunda iletişim sürecini yanlış yönettik
Sputnik Türkiye
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Jeffrey Epstein dosyalarının kamuoyuna açıklanması sürecinde Trump yönetiminin iletişim hataları yaptığını kabul etti. Vance... 16.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-16T11:24+0300
2026-07-16T11:24+0300
2026-07-16T11:24+0300
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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Jeffrey Epstein dosyalarına ilişkin yürütülen iletişim stratejisinin başarısız olduğunu belirterek, Trump yönetiminin bu süreçte hata yaptığını kabul etti. Ancak Vance, yönetimin herhangi bir bilgiyi kasıtlı olarak gizlemeye çalışmadığını savundu.Bir podcast programında konuşan Vance, Epstein dosyalarının neden daha erken yayımlanmadığına ilişkin soruya, "Bu konuda iletişim sürecini kesinlikle berbat ettik" yanıtını verdi.Vance, "İletişimi yanlış yönettik diye bir şeyleri gizlemeye çalıştığımızı düşünüyor muyum? Hayır" ifadelerini kullandı.'Belgeler en başta yayımlanmalıydı'Vance, sürecin yanlış yönetilmesinde dönemin Adalet Bakanı Pam Bondi'nin kamuoyuna yaptığı açıklamaların etkili olduğunu söyledi.Bondi'nin elinde Jeffrey Epstein'a ait olduğu öne sürülen bir "müşteri listesi" bulunduğunu ima ettiğini hatırlatan Vance, 2025 yılının şubat ayında bazı muhafazakar sosyal medya fenomenlerine dağıtılan dosyaların ise büyük ölçüde daha önce kamuoyuna açıklanmış belgelerden oluştuğunu ifade etti.Vance, bunun kamuoyunda yürütülen sürece olan güveni zedelediğini belirterek, Bondi'nin kötü niyetli davrandığını düşünmediğini ancak mevcut bilgilerin kapsamını olduğundan fazla gösterdiğini söyledi."İnsanlar Epstein belgelerinin açıklanış biçimini kötü yönettiğimizi söylemek istiyorsa, haklılar" diyen Vance, "En başta elimizde ne varsa tamamını mümkün olan en kısa sürede yayımlamalıydık" ifadelerini kullandı.'Komplo ihtimali vardı'Kendisini uzun yıllardır Epstein dosyalarına ilgi duyan biri olarak tanımlayan Vance, soruşturmanın 2007-2008 yıllarında yeterince kapsamlı yürütülmediğini öne sürdü.Eski federal savcı Alex Acosta'nın Epstein ile yaptığı tartışmalı savunma anlaşmasını eleştiren Vance, "Daha geniş bir komplo varsa, ki bence muhtemelen vardı, bunu ortaya çıkarmak için en önemli fırsat o dönemde kaçırıldı" dedi.JD Vance, Donald Trump'ın Epstein dosyalarının açıklanmasını engellemeye çalıştığı yönündeki eleştirileri de reddetti.Trump'ın isterse Adalet Bakanlığı üzerindeki baskıyı kullanarak belgelerin yayımlanmasını durdurabileceğini söyleyen Vance, buna rağmen sürecin gereğinden uzun sürdüğünü kabul etti.Vance, "Belgelerin açıklanma sürecini özellikle iletişim açısından yanlış yönettik. Bunu çok daha hızlı ve şeffaf şekilde yapmalıydık" değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/abd-adalet-bakanligi-epstein-dosyalarina-iliskin-ek-belgeleri-mahkemeye-sunmayi-reddetti-1106977041.html
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abd, jeffrey epstein, adalet bakanlığı, pam bondi
abd, jeffrey epstein, adalet bakanlığı, pam bondi
JD Vance: Epstein dosyaları konusunda iletişim sürecini yanlış yönettik
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Jeffrey Epstein dosyalarının kamuoyuna açıklanması sürecinde Trump yönetiminin iletişim hataları yaptığını kabul etti. Vance, yönetimin bilgi saklamaya çalışmadığını savunurken, belgelerin en başta eksiksiz şekilde yayımlanması gerektiğini söyledi.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Jeffrey Epstein dosyalarına ilişkin yürütülen iletişim stratejisinin başarısız olduğunu belirterek, Trump yönetiminin bu süreçte hata yaptığını kabul etti. Ancak Vance, yönetimin herhangi bir bilgiyi kasıtlı olarak gizlemeye çalışmadığını savundu.
Bir podcast programında konuşan Vance, Epstein dosyalarının neden daha erken yayımlanmadığına ilişkin soruya, "Bu konuda iletişim sürecini kesinlikle berbat ettik" yanıtını verdi.
Vance, "İletişimi yanlış yönettik diye bir şeyleri gizlemeye çalıştığımızı düşünüyor muyum? Hayır" ifadelerini kullandı.
'Belgeler en başta yayımlanmalıydı'
Vance, sürecin yanlış yönetilmesinde dönemin Adalet Bakanı Pam Bondi'nin kamuoyuna yaptığı açıklamaların etkili olduğunu söyledi.
Bondi'nin elinde Jeffrey Epstein'a ait olduğu öne sürülen bir "müşteri listesi" bulunduğunu ima ettiğini hatırlatan Vance, 2025 yılının şubat ayında bazı muhafazakar sosyal medya fenomenlerine dağıtılan dosyaların ise büyük ölçüde daha önce kamuoyuna açıklanmış belgelerden oluştuğunu ifade etti.
Vance, bunun kamuoyunda yürütülen sürece olan güveni zedelediğini belirterek, Bondi'nin kötü niyetli davrandığını düşünmediğini ancak mevcut bilgilerin kapsamını olduğundan fazla gösterdiğini söyledi.
"İnsanlar Epstein belgelerinin açıklanış biçimini kötü yönettiğimizi söylemek istiyorsa, haklılar" diyen Vance, "En başta elimizde ne varsa tamamını mümkün olan en kısa sürede yayımlamalıydık" ifadelerini kullandı.
Kendisini uzun yıllardır Epstein dosyalarına ilgi duyan biri olarak tanımlayan Vance, soruşturmanın 2007-2008 yıllarında yeterince kapsamlı yürütülmediğini öne sürdü.
Eski federal savcı Alex Acosta'nın Epstein ile yaptığı tartışmalı savunma anlaşmasını eleştiren Vance, "Daha geniş bir komplo varsa, ki bence muhtemelen vardı, bunu ortaya çıkarmak için en önemli fırsat o dönemde kaçırıldı" dedi.
JD Vance, Donald Trump'ın Epstein dosyalarının açıklanmasını engellemeye çalıştığı yönündeki eleştirileri de reddetti.
Trump'ın isterse Adalet Bakanlığı üzerindeki baskıyı kullanarak belgelerin yayımlanmasını durdurabileceğini söyleyen Vance, buna rağmen sürecin gereğinden uzun sürdüğünü kabul etti.
Vance, "Belgelerin açıklanma sürecini özellikle iletişim açısından yanlış yönettik. Bunu çok daha hızlı ve şeffaf şekilde yapmalıydık" değerlendirmesinde bulundu.