https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/japonyada-odeme-sistemi-coktu-kredi-kartlari-ve-dijital-ulasim-uygulamalari-devre-disi-kaldi-1107305481.html

Japonya'da ödeme sistemi çöktü: Kredi kartları ve dijital ulaşım uygulamaları devre dışı kaldı

Japonya'da ödeme sistemi çöktü: Kredi kartları ve dijital ulaşım uygulamaları devre dışı kaldı

Sputnik Türkiye

Japonya'da kredi kartı işlem sisteminde yaşanan büyük teknik arıza, ülke genelinde mağaza ödemeleri ile toplu taşıma hizmetlerini aksattı. Kredi kartları... 16.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-16T14:22+0300

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Japonya, perşembe sabahı başlayan geniş çaplı ödeme sistemi arızası nedeniyle günlük yaşamda ciddi aksaklıklarla karşı karşıya kaldı.Ülke genelinde yaşanan teknik sorun nedeniyle kredi kartı işlemleri gerçekleştirilemezken, marketler, büfeler ve çok sayıda ticari işletmede kartla ödeme yapılamadı. Sorun, yerli kullanıcıların yanı sıra turistleri de etkiledi.Toplu taşımada da dijital ödeme krizi yaşandıÖdeme altyapısındaki kesinti, yalnızca alışverişi değil, toplu ulaşımı da olumsuz etkiledi.Kyodo News'in haberine göre, çok sayıda yolcu tren bileti satın almakta güçlük yaşarken, Tokyo'da toplu taşımada kullanılan Mobile Pasmo uygulamasına da erişim sağlanamadı. Dijital ulaşım sistemlerindeki kesinti, istasyonlarda yoğunluğa neden oldu.Sorunun nedeni henüz belirlenemediJaponya'nın önde gelen ödeme hizmeti sağlayıcılarından Mitsubishi UFJ NICOS Co., teknik arızanın yerel saatle 08.00 sıralarında başladığını açıkladı.Şirket, yaşanan sorun nedeniyle bazı iş yerlerinde kredi kartı işlemlerinin gerçekleştirilemediğini duyurdu.Benzer şekilde, ülkenin büyük ödeme kuruluşlarından Sumitomo Mitsui Card Co. da sistemlerinde teknik aksaklıklar yaşandığını doğruladı.Çalışmalar sürüyorYetkililer, arızanın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmazken, kesintinin çok sayıda mağaza ile toplu taşıma sistemindeki dijital ödeme altyapısını etkilemeye devam ettiği bildirildi.Ödeme şirketleri, sistem tamamen normale dönene kadar tüketicilerden anlayış beklediklerini açıklarken, Japon yetkililer ve kredi kartı sağlayıcılarının teknik ekipleri arızayı gidermek ve sistemleri yeniden devreye almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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