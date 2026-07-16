https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/italyayi-ikiye-bolen-soygun-iktidar-partilerinden-soygunculari-olduren-kuyumcu-icin-af-cagrisi-1107307776.html

İtalya'yı ikiye bölen soygun: İktidar partilerinden, soyguncuları öldüren kuyumcu için af çağrısı

İtalya'yı ikiye bölen soygun: İktidar partilerinden, soyguncuları öldüren kuyumcu için af çağrısı

Sputnik Türkiye

İtalya'da iktidar partileri, kuyumcu dükkanını soyan 2 kişiyi öldüren 72 yaşındaki kuyumcu için Cumhurbaşkanlığı affı talebinde bulundu. Koalisyon, Roggero'nun... 16.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-16T15:47+0300

2026-07-16T15:47+0300

2026-07-16T15:47+0300

dünya

i̇talya

kuyumcu

soygun

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Mario Roggero, 2021 yılında kuzey İtalya'daki Grinzane Cavour kasabasında bulunan kuyumcu dükkanına düzenlenen silahlı soygunun ardından kaçan soyguncuların peşinden giderek ateş açmış, iki kişiyi öldürmüş, bir kişiyi de yaralamıştı. Güvenlik kamerası görüntüleri, Roggero'nun soygun sona erdikten sonra zanlıları dükkanın dışına kadar takip ettiğini ortaya koymuştu.Roggero, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin liderliğindeki iktidar koalisyonunun güçlü desteğini almıştı. Koalisyon partileri, kuyumcunun kendi hayatını ve malını savunduğunu belirterek mahkumiyet kararına karşı çıkmıştı.Oyuncak tabanca taşıyorlardıSoygun sırasında Roggero'nun eşi ve kızı da dükkandaydı. Soyguncuların oyuncak bir tabanca ve bıçak taşıdığı belirtilmişti.Ancak İtalya Yüksek Mahkemesi, çarşamba günü Roggero'nun 14 yıl 9 ay hapis cezasına yaptığı temyiz başvurusunu reddetti. Mahkeme, soyguncuların oluşturduğu tehdidin sona ermesinin ardından ateş açıldığı gerekçesiyle meşru müdafaa sınırlarının aşıldığına hükmeden alt mahkeme kararlarını onadı.Koalisyon ortağı aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini, "Bir insanın ömür boyu çalıştıktan sonra, saldırıya uğrayıp soyulduğu için 72 yaşında yıllarını hapiste geçirmesini adil bulmuyorum" dedi.İktidar partileri ortak açıklamalarında, Roggero için af talebini desteklemek amacıyla imza kampanyası başlatacaklarını duyurdu. İtalya yasalarına göre bu tür başvurular önce Adalet Bakanlığı tarafından inceleniyor, ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın değerlendirmesine sunuluyor.İtalya'yı ikiye böldüOlay, İtalya kamuoyunda derin görüş ayrılıklarına neden oldu. Roggero'nun suçlu olduğunu savunanlar, kuyumcunun dükkanın dışına çıktıktan sonra ateş açarak meşru müdafaa sınırlarını aştığını öne sürüyor.Masum olduğunu savunmayı sürdüren Roggero ise binlerce destekçisinin takip ettiği sosyal medya hesaplarından hukuki mücadelesini sürdürdü ve dava masraflarını karşılamak için bağış çağrısında bulundu.İtalyan basını, Roggero'nun perşembe günü ülkenin kuzeyindeki Fossano kentindeki cezaevine giderek teslim olduğunu bildirdi.Mahkumiyet kararının kesinleşmesinin ardından yayımladığı videoda destekçilerine teşekkür eden Roggero, "giderek artan suçlara karşı etkili şekilde yanıt verebilen bir adalet sistemi" için mücadeleyi sürdürmeleri çağrısında bulundu.

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i̇talya, kuyumcu, soygun