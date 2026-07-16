https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/evin-catisini-delen-goktasi-bilim-dunyasini-heyecanlandirdi-yasamin-sirrini-tasiyor-olabilir-1107307189.html

Evin çatısını delen göktaşı bilim dünyasını heyecanlandırdı: Yaşamın sırrını taşıyor olabilir

Evin çatısını delen göktaşı bilim dünyasını heyecanlandırdı: Yaşamın sırrını taşıyor olabilir

Sputnik Türkiye

ABD'de bir evin çatısını delerek yatak odasına düşen göktaşında aminoasitler, karbon bazlı bileşikler ve yaşam öncesi moleküller tespit edildi. Araştırmacılar... 16.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-16T15:28+0300

2026-07-16T15:28+0300

2026-07-16T15:28+0300

yaşam

meteor

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Temmuz 2024'te ağır bir kabin valizi büyüklüğündeki bir uzay kayası Dünya atmosferine girerek yaklaşık saatte 51 bin 500 km (32 bin mil) hızla New York semalarında ilerledi. Göktaşının oluşturduğu ses patlaması, kentte hissedildi.Göktaşı, New York, New Jersey, Connecticut, Rhode Island ve Pennsylvania eyaletlerinden yaklaşık 60 kişi tarafından gözlemlendi. SETI Enstitüsü'ne göre, göktaşı daha sonra Staten Island ile New Jersey üzerinde çok sayıda küçük parçaya ayrıldı.Parçalardan yaklaşık 900 gram ağırlığındaki biri, New Jersey eyaletindeki Hillsborough kasabasında bir evin çatısını delerek yatak odasına düştü.Olay sırasında evde bulunan ev sahibi yaşadıklarını şöyle anlattı:Toplayıp folyoya sardıEv sahibi daha sonra göktaşı parçalarını kirlenmemesi için tek kullanımlık eldivenlerle toplayıp alüminyum folyoya sardı ve cam kavanozlarda muhafaza etti.Science Advances dergisinde yayımlanan yeni araştırmaya göre ise, ‘Hillsborough’ adı verilen bu göktaşı, bilim insanlarına yaşamın kökenini anlamada önemli ipuçları sunabilir.Araştırmacılar, ilkel bir asteroitten kopan göktaşının yüzeyine yakın bölgelerde 'yüksek yoğunlukta tuzlu sıvıların' izlerine rastladı. Bilim insanlarına göre bu ortam, Dünya'da yaşamın ortaya çıkmasında kritik rol oynayan moleküllerin oluşumunu sağlayabilecek koşulları barındırıyor.Araştırmanın başyazarı, SETI Enstitüsü ve NASA Ames Araştırma Merkezi'nden gökbilimci Peter Jenniskens, "Parçalar üzerinde yapılan ayrıntılı inceleme, bunların küçük ve ilkel bir asteroidin yüzeyine yakın bölgesinden geldiğini ve burada daha önce bu tür gökcisimlerinde görülmemiş yoğun tuzlu sıvılara maruz kaldığını ortaya koydu" dedi.Dünyaya nasıl taşındığını anlamaya yardımcı olabilirJenniskens, "Ev sahibinin hızlı davranması sayesinde elimizde şimdiye kadar bulunan en iyi korunmuş CM1/2 tipi göktaşı örnekleri var" ifadelerini kullandı.Araştırmacılar ayrıca göktaşında çok sayıda karbon içeren bileşik, aminoasit ve yaşam öncesi (prebiyotik) molekül tespit edildiğini belirtti. Bu bulguların, yaşamın temel yapı taşlarının Dünya'ya nasıl taşındığını anlamaya katkı sağlayabileceği ifade edildi.Göktaşından elde edilen bazı parçalar, New York'taki American Museum of Natural History koleksiyonuna dahil edilerek korunacak.Müzenin küratörü Denton Ebel ise, "Doğanın böylesine değerli bir asteroid örneğini adeta kapımıza kadar getirmesinden büyük heyecan duyuyoruz" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/2026-dunya-kupasinda-finalin-adi-ispanya-arjantin-1107290265.html

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